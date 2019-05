Néhány kommentelő szerint jobb az a néhány nappal ezelőtt debütált Trónok harca-paródia, mint maga a sorozat utolsó évada: a The Merkins nemes egyszerűséggel fogta a Cutting Crew (I Just) Died In Your Arms című dalát, és csinált belőle egy szívhez szóló dalt Aryához.

Az Éjkirálynak beöltözött énekes dalban mondja el,

mennyire szomorú, amiért Arya megölte: biztos valyriai acélból volt a fegyvere.

Ide kattintva eléri a Nyüzsi további cikkeit, azonnali véleményeket, érdekességeket, szórakoztató mémeket, gifeket, videókat.