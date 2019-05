Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Nagykátán felújították a város legnagyobb katolikus templomát. Isten felújított házának átadásán a miniszterelnök volt a díszvendég. Ám meglepetésvendégek is érkeztek. Isten felújított házának átadásán a miniszterelnök volt Inkább gyorsan megnézik, mi legyen a hálózat fejlesztésének megfelelő szakpolitikai iránya. Felülvizsgálják a Huawei szerepét az 5G rendszerben a britek A The Jacksons a paloznaki Jazzpiknik fellépője lesz. Magyarországra jön Michael Jackson egykori zenekara Kijelentése ellen óriási a tiltakozás, legutóbb Orbán Viktor miniszterelnök szavai váltottak ki ilyet, aki életfelfogásként beszélt a homoszexualitásról. Az utóbbi évek legdurvább homofób kijelentését tette Kövér László, mikor az azonos nemű párok örökbe fogadási igényét pedofilok magatartásához hasonlította egy fórumon. Ha nem érkezik gyors segítség az Átrium számára, akkor a nyár végén búcsúztatni kell a színházat. Az intézmény 218 millió forintos támogatást remélt, ehelyett az Emberi Erőforrások Minisztériuma mindössze 50 millió forintot ítélt meg neki, azt is három részletben.