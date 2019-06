Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a8d76779-1dd5-4f8b-b462-1c29632bf15e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Rainer M. János levelében azt írta, ha valaki úgy érzi, a Veritas Intézetnél nem lesz jó helyen az interjúja, megteheti, hogy letiltja a hozzáférést. ","shortLead":"Rainer M. János levelében azt írta, ha valaki úgy érzi, a Veritas Intézetnél nem lesz jó helyen az interjúja...","id":"20190605_Az_56os_Intezet_is_jelezte_hogy_lehet_letiltani_a_nekik_adott_interjukat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8d76779-1dd5-4f8b-b462-1c29632bf15e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e18fc1f5-cd51-4784-bb7b-1007ba2f9f2f","keywords":null,"link":"/kultura/20190605_Az_56os_Intezet_is_jelezte_hogy_lehet_letiltani_a_nekik_adott_interjukat","timestamp":"2019. június. 05. 13:48","title":"Az 56-os Intézet is jelezte, hogy lehet letiltani a nekik adott interjúkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3b43074-e278-4faf-8df7-b0e83df93918","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar média leghülyébb, legabszurdabb, legbénább címadásait eddig egy Facebook-oldal szemlézte, de most már önálló oldalt kapott az őrület.



","shortLead":"A magyar média leghülyébb, legabszurdabb, legbénább címadásait eddig egy Facebook-oldal szemlézte, de most már önálló...","id":"20190605_Elindult_az_oldal_ahol_nincsenek_cikkek_csak_vicces_cimek__es_nagyon_szorakoztato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3b43074-e278-4faf-8df7-b0e83df93918&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a54d6a8-f142-4697-b8e2-8f8a0f0b47e3","keywords":null,"link":"/elet/20190605_Elindult_az_oldal_ahol_nincsenek_cikkek_csak_vicces_cimek__es_nagyon_szorakoztato","timestamp":"2019. június. 05. 11:12","title":"Elindult egy oldal a hülye címek szerelmeseinek – és nagyon szórakoztató ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c38a65-3b54-4898-aced-f022ec5938c7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Soha nem jutottak akkora osztalékhoz a kormányhoz közel álló üzletemberek, mint tavaly. Az extraprofit nagy részét nem a fejlesztésekre szánják, inkább megtartják maguknak.","shortLead":"Soha nem jutottak akkora osztalékhoz a kormányhoz közel álló üzletemberek, mint tavaly. Az extraprofit nagy részét nem...","id":"20190605_Kozel_szazmilliard_forintot_vettek_ki_2018ban_a_cegeikbol_a_kormanykozeli_oligarchak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39c38a65-3b54-4898-aced-f022ec5938c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"578cf42b-bfdc-4c43-8bf1-c3facd36f8ae","keywords":null,"link":"/kkv/20190605_Kozel_szazmilliard_forintot_vettek_ki_2018ban_a_cegeikbol_a_kormanykozeli_oligarchak","timestamp":"2019. június. 05. 11:31","title":"Közel százmilliárd forintot vettek ki 2018-ban a cégeikből a kormányközeli oligarchák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e14d72e8-3939-4210-8024-995da6f482b7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sikló siklózott az Almássy tér közelében. ","shortLead":"Sikló siklózott az Almássy tér közelében. ","id":"20190605_Kigyot_videoztak_le_a_Wesselenyi_utcan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e14d72e8-3939-4210-8024-995da6f482b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02984059-a2a7-42fa-ba23-a18dc52b33c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190605_Kigyot_videoztak_le_a_Wesselenyi_utcan","timestamp":"2019. június. 05. 14:12","title":"Siklót videóztak le a Wesselényi utcán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ad170b5-c83e-4172-acaa-4b270b61103d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az előzetes vizsgálatok alapján agydaganatot állapítottak meg a 42 éves New York-i Rachel Palmánál, a műtét után viszont kiderült, másról van szó.","shortLead":"Az előzetes vizsgálatok alapján agydaganatot állapítottak meg a 42 éves New York-i Rachel Palmánál, a műtét után...","id":"20190606_rachel_palma_agydaganat_szalagfereg_betegseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ad170b5-c83e-4172-acaa-4b270b61103d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cfeca0e-d987-4927-86ef-7cebca4d9b9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190606_rachel_palma_agydaganat_szalagfereg_betegseg","timestamp":"2019. június. 06. 08:03","title":"Azt hitték az orvosok, agydaganatot operálnak, de egészen mást találtak a nő fejében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7538013e-dea3-4567-9272-d4c27f3100a9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi weboldal segítségével pillanatok alatt tetszőleges sorrendbe állíthatjuk Spotify lejátszási listánk számait.","shortLead":"Az alábbi weboldal segítségével pillanatok alatt tetszőleges sorrendbe állíthatjuk Spotify lejátszási listánk számait.","id":"20190606_spotify_editor_spotify_lejatszasi_lista_menedzselese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7538013e-dea3-4567-9272-d4c27f3100a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44c452ed-229d-4ffa-9cf9-fdd316567fc2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190606_spotify_editor_spotify_lejatszasi_lista_menedzselese","timestamp":"2019. június. 06. 12:03","title":"Ha használja a Spotifyt, próbálja ki ezt a szolgáltatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2443c4d-6cd1-4660-b437-c29f0966af8a","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Néhány a héttel a hivatalos bemutatót követően elárulta Stadia szolgáltatásának havidíját a Google. Nem több tízezres összegben gondolkodnak, egészen baráti az ár, még ingyenes verzió is van. ","shortLead":"Néhány a héttel a hivatalos bemutatót követően elárulta Stadia szolgáltatásának havidíját a Google. Nem több tízezres...","id":"20190606_google_stadia_arak_jatekok_listaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2443c4d-6cd1-4660-b437-c29f0966af8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfb06457-bd19-45bc-8f8e-66a56db51eed","keywords":null,"link":"/tudomany/20190606_google_stadia_arak_jatekok_listaja","timestamp":"2019. június. 06. 20:03","title":"Megvan, mennyibe kerül a Google nagy okossága, a játékosoknak kitalált Stadia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"829d66e0-4ef4-4e3f-ac8b-b404015a5365","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb taggal bővül a Google azon applikációinak köre, amelybe belepakolják a sötét módot.","shortLead":"Újabb taggal bővül a Google azon applikációinak köre, amelybe belepakolják a sötét módot.","id":"20190605_google_photos_google_fotok_sotet_mod_android","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=829d66e0-4ef4-4e3f-ac8b-b404015a5365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07934c3c-647c-4258-b061-627bec124855","keywords":null,"link":"/tudomany/20190605_google_photos_google_fotok_sotet_mod_android","timestamp":"2019. június. 05. 20:03","title":"Hasznos funkciót kap a Google Fotók, ami segít spórolni az akkumulátorral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]