Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1ac7951e-a37d-4349-9cfd-2ca4c6ce2969","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A házigazda portugál labdarúgó-válogatott a Nemzetek Ligája történetének első aranyérmese, miután vasárnap a portói fináléban 1-0-ra legyőzte a hollandokat.","shortLead":"A házigazda portugál labdarúgó-válogatott a Nemzetek Ligája történetének első aranyérmese, miután vasárnap a portói...","id":"20190609_futball_nemzetek_ligaja_portugal_valogatott_holland_valogatott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ac7951e-a37d-4349-9cfd-2ca4c6ce2969&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5026b855-b9aa-4bce-9a2e-ebd25bcb632b","keywords":null,"link":"/sport/20190609_futball_nemzetek_ligaja_portugal_valogatott_holland_valogatott","timestamp":"2019. június. 09. 23:31","title":"Történelmet írtak Ronaldóék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8e611b8-7d8b-46b4-ab79-0b1ff108eae7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Los Angelesben most minden a videojátékokról szól, megkezdődött ugyanis a 2019-es E3 expó. Az első újdonságok közt a novemberben érkező Star Wars Jedi: Fallen Order is bemutatkozott. ","shortLead":"Los Angelesben most minden a videojátékokról szól, megkezdődött ugyanis a 2019-es E3 expó. Az első újdonságok közt...","id":"20190610_star_wars_jedi_fallen_order_gameplay_jatekmenet_video_e3_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8e611b8-7d8b-46b4-ab79-0b1ff108eae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84a142d0-4c40-4c12-b454-2790c5c4632a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190610_star_wars_jedi_fallen_order_gameplay_jatekmenet_video_e3_2019","timestamp":"2019. június. 10. 13:03","title":"Izgalmas, filmszerű Star Wars-játék jön, 14 percet már megmutattak belőle – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fef2fd1d-64c5-41ee-8fa1-ed84f509fd34","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Komoly gond keletkezett a délnyugat-angliai Mevagissey nevű faluban: a helyi háziorvos bejelentette távozik, így 5300 helyi lakos ellátása került veszélybe. Angliában sok hasonló település akad, de a tengerparti falu egyéni úttal próbálkozik: a közösségi oldalakon próbálkozik orvost találni.","shortLead":"Komoly gond keletkezett a délnyugat-angliai Mevagissey nevű faluban: a helyi háziorvos bejelentette távozik, így 5300...","id":"20190609_Videoval_kozossegi_oldalakon_keresnek_orvost_Angliaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fef2fd1d-64c5-41ee-8fa1-ed84f509fd34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7786a517-c4f3-4a30-acc8-200f1d8d58ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190609_Videoval_kozossegi_oldalakon_keresnek_orvost_Angliaban","timestamp":"2019. június. 09. 14:55","title":"Videóval, közösségi oldalakon keresnek orvost Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dac776e-43ff-46cd-a784-b74edd7ba570","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Raytheon és a United Technologies vasárnap közleményben jelentette be egyesülését, és ezzel az Egyesült Államok legnagyobb és a világ egyik legnagyobb hadiipari vállalata jött létre.","shortLead":"A Raytheon és a United Technologies vasárnap közleményben jelentette be egyesülését, és ezzel az Egyesült Államok...","id":"20190610_Bejelentettek_hogy_megalakul_a_vilag_egyik_legnagyobb_hadiipari_vallalata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2dac776e-43ff-46cd-a784-b74edd7ba570&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b3ad802-da54-4bf6-8918-e64e199896f3","keywords":null,"link":"/kkv/20190610_Bejelentettek_hogy_megalakul_a_vilag_egyik_legnagyobb_hadiipari_vallalata","timestamp":"2019. június. 10. 08:18","title":"Bejelentették, hogy megalakul a világ egyik legnagyobb hadiipari vállalata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e6f3935-b376-4671-8099-dac5b69f8271","c_author":"Murányi Gábor","category":"kultura","description":"Ha könyvhét, akkor Vörösmarty tér. A kilencvenediken nem a betűbarátok fordítottak hátat budapesti helyszínüknek, az vált alkalmatlanná a könyvünnepre. ","shortLead":"Ha könyvhét, akkor Vörösmarty tér. A kilencvenediken nem a betűbarátok fordítottak hátat budapesti helyszínüknek...","id":"201923__adunakorzon__kenyszervaltas__vorosmarty_teri_abrandok__helyben_maradni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e6f3935-b376-4671-8099-dac5b69f8271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17c341be-0148-423e-9271-813ec33507ca","keywords":null,"link":"/kultura/201923__adunakorzon__kenyszervaltas__vorosmarty_teri_abrandok__helyben_maradni","timestamp":"2019. június. 10. 16:30","title":"Volt olyan könyvhét, amelyen zúzdába küldték a zsidó szerzők műveit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fedélzeten egy felrobbant gázpalack maradványaira bukkantak.","shortLead":"A fedélzeten egy felrobbant gázpalack maradványaira bukkantak.","id":"20190611_Kigyulladt_egy_hajo_Sarudon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5abcc584-1006-447c-94d9-00da6961581b","keywords":null,"link":"/itthon/20190611_Kigyulladt_egy_hajo_Sarudon","timestamp":"2019. június. 11. 05:28","title":"Kigyulladt egy hajó Sarudon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb4bbc1c-715a-449b-bf4e-fe7252c771b8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kérdéses, hogy mennyi lesz az új közteher. ","shortLead":"Kérdéses, hogy mennyi lesz az új közteher. ","id":"20190611_Jovore_ujabb_negy_adofajta_tunhet_el","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb4bbc1c-715a-449b-bf4e-fe7252c771b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f878cee8-537f-46a1-a636-6b36e6eed4ce","keywords":null,"link":"/kkv/20190611_Jovore_ujabb_negy_adofajta_tunhet_el","timestamp":"2019. június. 11. 10:33","title":"Jövőre újabb négy adófajta tűnhet el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b72fefd-8a06-4670-93e4-d43ec4e28ee7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új Jimny terepjáró képességei már alaphelyzetben sem rosszak, de most sikerült egy kicsit még tovább javítani rajtuk. ","shortLead":"Az új Jimny terepjáró képességei már alaphelyzetben sem rosszak, de most sikerült egy kicsit még tovább javítani...","id":"20190611_magasra_nott_torpe_dakarcsomagot_kapott_az_uj_suzuki_jimny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b72fefd-8a06-4670-93e4-d43ec4e28ee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6621b9a1-6b62-4c7a-9bfb-ff75431e6547","keywords":null,"link":"/cegauto/20190611_magasra_nott_torpe_dakarcsomagot_kapott_az_uj_suzuki_jimny","timestamp":"2019. június. 11. 11:21","title":"Magasra nőtt törpe: Dakar-csomagot kapott az új Suzuki Jimny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]