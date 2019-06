Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fbc4ecb0-0b5c-45d4-adea-6ccb7fab499f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A New York Times interaktív és ijesztő felületen tette átélhetővé az éghajlatváltozást.","shortLead":"A New York Times interaktív és ijesztő felületen tette átélhetővé az éghajlatváltozást.","id":"20190617_Most_megnezheti_mennyire_lett_forrobb_a_szulovarosa_miota_el","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbc4ecb0-0b5c-45d4-adea-6ccb7fab499f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4b785b0-bb51-4e02-bb50-f4449cdbc5c9","keywords":null,"link":"/elet/20190617_Most_megnezheti_mennyire_lett_forrobb_a_szulovarosa_miota_el","timestamp":"2019. június. 17. 09:27","title":"Most megnézheti, mennyire lett forróbb a szülővárosa, mióta él","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5d9db20-f9c1-4dce-88d7-792ddc45c017","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Az 50 legnagyobb rajongótáborral rendelkező hazai vonatkozású Facebook-oldalból 47 követőinek száma csökkent egy nap alatt.","shortLead":"Az 50 legnagyobb rajongótáborral rendelkező hazai vonatkozású Facebook-oldalból 47 követőinek száma csökkent egy nap...","id":"20190618_facebook_tiltas_legnagyobb_facebook_oldalak_rajongoinak_szama_csokkenes_tibi_atya_norbi_update_turo_rudi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5d9db20-f9c1-4dce-88d7-792ddc45c017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a26b28d-0d77-41b7-ae92-5376a7bd6007","keywords":null,"link":"/tudomany/20190618_facebook_tiltas_legnagyobb_facebook_oldalak_rajongoinak_szama_csokkenes_tibi_atya_norbi_update_turo_rudi","timestamp":"2019. június. 18. 13:33","title":"Az 50 legnagyobb magyar Facebook-oldal is megszenvedi, ami most történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c850407-2e18-4da4-b195-798437e9c1b4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kedd délelőtt bemutatta régóta várt saját virtuális pénzét a Facebook. \"Egy új kriptovaluta, ami mindannyiunk számára jobbá teszi a pénzt\" – írják.","shortLead":"Kedd délelőtt bemutatta régóta várt saját virtuális pénzét a Facebook. \"Egy új kriptovaluta, ami mindannyiunk számára...","id":"20190618_facebook_penz_libra_kriptovaluta_digitalis_penz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c850407-2e18-4da4-b195-798437e9c1b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"102efdd4-fd50-4819-a9e2-6481e6417cac","keywords":null,"link":"/tudomany/20190618_facebook_penz_libra_kriptovaluta_digitalis_penz","timestamp":"2019. június. 18. 11:33","title":"Itt a Facebook saját pénze, a Libra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cdf32a8-0da3-4203-896c-47625f9c2726","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Sok mikroműanyag lehet a hazai folyók üledékében, ami a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) kutatói szerint jelentős környezeti kockázattal járhat.","shortLead":"Sok mikroműanyag lehet a hazai folyók üledékében, ami a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) kutatói szerint jelentős...","id":"20190617_mikromuanyag_magyarorszagi_folyokban_uledek_maros_tisza_duna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7cdf32a8-0da3-4203-896c-47625f9c2726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"822ebd14-74c2-4edd-b1d9-fcd68bc7197b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_mikromuanyag_magyarorszagi_folyokban_uledek_maros_tisza_duna","timestamp":"2019. június. 17. 16:03","title":"\"Ki a Tisza vizét issza\" – rengeteg műanyag van a hazai folyók alján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"599b457d-c701-41af-866c-818d5397d463","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új közlekedési táblákkal a kisebb vadállatok pusztulását akarják megakadályozni.","shortLead":"Az új közlekedési táblákkal a kisebb vadállatok pusztulását akarják megakadályozni.","id":"20190617_Mar_a_sundisznokra_is_figyelmeztetnek_a_brit_utakon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=599b457d-c701-41af-866c-818d5397d463&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa68cb84-56e8-48e5-bd30-8576e540c791","keywords":null,"link":"/cegauto/20190617_Mar_a_sundisznokra_is_figyelmeztetnek_a_brit_utakon","timestamp":"2019. június. 17. 17:05","title":"Már a sündisznókra is figyelmeztetnek a brit utakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad487960-5174-4bf8-96cf-208484f12197","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"8000 kilométer feletti hatótávot ígér legújabb gépével az Airbus.","shortLead":"8000 kilométer feletti hatótávot ígér legújabb gépével az Airbus.","id":"20190617_Megvalosulhat_a_fapados_utazas_Europabol_Amerikaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad487960-5174-4bf8-96cf-208484f12197&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b41e3768-5176-4ac0-a62f-e0693757d03e","keywords":null,"link":"/kkv/20190617_Megvalosulhat_a_fapados_utazas_Europabol_Amerikaba","timestamp":"2019. június. 17. 14:27","title":"Megvalósulhat a fapados utazás Európából Amerikába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fcc76f5-e1ef-432b-b240-99129cb3e17b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemrég újra felbukkant az egyik kaliforniai repülőtéren az a gép, amit már nagyjából egy évtizede fejleszt az Otto Aviation Group, de bármi hivatalosat lényegében még mindig csak a szabadalmi tervekből lehet tudni róla. Most úgy tűnik, hamarosan fel is szállhatnak vele.","shortLead":"Nemrég újra felbukkant az egyik kaliforniai repülőtéren az a gép, amit már nagyjából egy évtizede fejleszt az Otto...","id":"20190618_otto_aviation_celera_500l_repulogep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fcc76f5-e1ef-432b-b240-99129cb3e17b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef252721-1dfb-4f8b-be80-faba4ef26bbb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190618_otto_aviation_celera_500l_repulogep","timestamp":"2019. június. 18. 08:03","title":"10 éve fejlesztik titokban a repülőgépet, ami sok mindent megváltoztathat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92c127ea-a0cd-4af3-a554-78c9ddf57f72","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két évtizeddel a kötelező sorkatonai szolgálat eltörlése után a francia kormány létrehozott egy ifjúsági szervezetet, amelynek az lenne a feladata, hogy növelje a fiatalok közötti összetartozást, megismertesse velük a honvédelem és a nemzetbiztonság részleteit és erősítse a hazaszeretetüket.","shortLead":"Két évtizeddel a kötelező sorkatonai szolgálat eltörlése után a francia kormány létrehozott egy ifjúsági szervezetet...","id":"20190617_Ifju_gardaval_hozna_kozelebb_egymashoz_Macron_a_fiatalokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92c127ea-a0cd-4af3-a554-78c9ddf57f72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49a76998-b4aa-4325-9d2e-125f98fe02c8","keywords":null,"link":"/vilag/20190617_Ifju_gardaval_hozna_kozelebb_egymashoz_Macron_a_fiatalokat","timestamp":"2019. június. 17. 08:06","title":"Ifjú gárdával hozná közelebb egymáshoz Macron a fiatalokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]