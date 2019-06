Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b9b6e8a0-1497-4b98-b3bf-1805bbee1fa0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb rajongó gondolta úgy, hogy készít egy feldolgozást a Super Marióhoz, és igen jó lett a végeredmény.","shortLead":"Újabb rajongó gondolta úgy, hogy készít egy feldolgozást a Super Marióhoz, és igen jó lett a végeredmény.","id":"20190619_super_mario_royale_bongeszos_jatek_super_mario_ingyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9b6e8a0-1497-4b98-b3bf-1805bbee1fa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f05199d-cd91-417a-8b61-71e229c7bec6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190619_super_mario_royale_bongeszos_jatek_super_mario_ingyen","timestamp":"2019. június. 19. 17:03","title":"Próbálja ki, amíg lehet: itt az eddigi legjobb Super Mario-feldolgozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50a1bff3-869f-4d79-a75c-c9c8c8dc1e88","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Kaposvári Kosár Klub felnőtt keretéből több játékos is távozik.","shortLead":"A Kaposvári Kosár Klub felnőtt keretéből több játékos is távozik.","id":"20190618_Minden_kaposvari_kosaras_szerzodeset_felbontottak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50a1bff3-869f-4d79-a75c-c9c8c8dc1e88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"addddc31-fcce-4407-8235-ad4ee52583c2","keywords":null,"link":"/sport/20190618_Minden_kaposvari_kosaras_szerzodeset_felbontottak","timestamp":"2019. június. 18. 14:33","title":"Minden kaposvári kosaras szerződését felbontották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f1480ec-4f1a-4541-81d0-82feb571e2e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felhős idő várható, jégeső is előfordulhat.","shortLead":"Felhős idő várható, jégeső is előfordulhat.","id":"20190619_Ma_is_le_fog_szakadni_az_eg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f1480ec-4f1a-4541-81d0-82feb571e2e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"860c29c5-2487-453e-9161-b89d34b847cd","keywords":null,"link":"/itthon/20190619_Ma_is_le_fog_szakadni_az_eg","timestamp":"2019. június. 19. 05:03","title":"Ma is le fog szakadni az ég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3caebe84-56e0-43fd-be89-7c6eedc9e50e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A korábbi UEFA-elnököt a 2016-os Európa-bajnoksággal, valamint a tavalyi oroszországi világbajnoksággal kapcsolatban is kikérdezték a rendőrök.","shortLead":"A korábbi UEFA-elnököt a 2016-os Európa-bajnoksággal, valamint a tavalyi oroszországi világbajnoksággal kapcsolatban is...","id":"20190619_Maris_szabadon_engedtek_Michel_Platinit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3caebe84-56e0-43fd-be89-7c6eedc9e50e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89426ae4-c3cd-474d-902c-298920a2aadd","keywords":null,"link":"/sport/20190619_Maris_szabadon_engedtek_Michel_Platinit","timestamp":"2019. június. 19. 09:47","title":"Máris szabadon engedték Michel Platinit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd2321df-7524-4709-80ee-ca8ec4deccb1","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Miután megszűnt Czeglédy Csaba EP-választással átmenetileg megszerzett mentelmi joga, az ügyészség azonnal folytatni akarta a 2015 óta zajló büntetőügyet, a bíróság viszont ezt elutasította, így az erősen átpolitizált eljárás egyszerűen elakadt – tudta meg a hvg.hu. Az új büntetőeljárási törvény ugyanis nem elég egyértelmű, így az a pikáns helyzet állt elő, hogy a bíróság kénytelen volt beinteni a folytatást sürgető ügyészségnek. Még Czeglédy védelme sem tudja, mi lesz most, az is előfordulhat, hogy szinte elölről kell kezdeni az egész eljárást.","shortLead":"Miután megszűnt Czeglédy Csaba EP-választással átmenetileg megszerzett mentelmi joga, az ügyészség azonnal folytatni...","id":"20190620_Jogi_patthelyzet_Nem_tudjak_folytatni_a_Czegledy_Csaba_elleni_buntetougyet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd2321df-7524-4709-80ee-ca8ec4deccb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfe127ba-389d-45b3-98d3-a4a5b5aa68c8","keywords":null,"link":"/itthon/20190620_Jogi_patthelyzet_Nem_tudjak_folytatni_a_Czegledy_Csaba_elleni_buntetougyet","timestamp":"2019. június. 20. 06:00","title":"Patthelyzet: nem tudják folytatni a Czeglédy Csaba elleni büntetőügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08b5577-96ed-438d-bad6-fdc9bd4f99b7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az USA megerősítette, hogy Irán lelőtt egy amerikai drónt. Washington szerint a pilóta nélküli gép nemzetközi légtérben volt, míg Teherán azt állítja, a repülő belépett Irán fölé.","shortLead":"Az USA megerősítette, hogy Irán lelőtt egy amerikai drónt. Washington szerint a pilóta nélküli gép nemzetközi légtérben...","id":"20190620_Tovabb_elezodik_az_USAIran_szembenallas_Iran_lelott_egy_amerikai_dront","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b08b5577-96ed-438d-bad6-fdc9bd4f99b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aabb079-8545-4ea5-96ba-70a3900edbcb","keywords":null,"link":"/vilag/20190620_Tovabb_elezodik_az_USAIran_szembenallas_Iran_lelott_egy_amerikai_dront","timestamp":"2019. június. 20. 11:03","title":"Tovább éleződik az USA–Irán-szembenállás, Irán lelőtt egy amerikai drónt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"576d8e28-f43d-4b52-bdf7-2111ae577d6d","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"A mozdonycserét spórolnák meg. További 21 emeletes vonatot is szeretnének.","shortLead":"A mozdonycserét spórolnák meg. További 21 emeletes vonatot is szeretnének.","id":"20190619_hibrid_motorvonatok_a_Balatonra_IC_emeletes_vonatok_MAV_hatterbeszelgetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=576d8e28-f43d-4b52-bdf7-2111ae577d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30c16e9b-0942-4a4b-8696-45c1b1be7426","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190619_hibrid_motorvonatok_a_Balatonra_IC_emeletes_vonatok_MAV_hatterbeszelgetes","timestamp":"2019. június. 19. 18:28","title":"Hibrid motorvonatokat venne a Balaton északi partjára a MÁV-Start","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Öt személyautó ütközött össze Bicske közelében.","shortLead":"Öt személyautó ütközött össze Bicske közelében.","id":"20190619_tomegkarambol_m1_autopalya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8bd373c-1795-4fa5-96e5-99cc51dbfeca","keywords":null,"link":"/cegauto/20190619_tomegkarambol_m1_autopalya","timestamp":"2019. június. 19. 16:22","title":"Tömegkarambol miatt állt be az M1-es","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]