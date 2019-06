Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ff2c9bc7-2e1f-43a7-8c9e-9721744abb24","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 30 millió forintra büntette a Sziget és a VOLT fesztivált is szervező Sziget Kulturális Menedzser Irodát. Az ok: jogszerűtlen adatkezelés. ","shortLead":"A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 30 millió forintra büntette a Sziget és a VOLT fesztivált...","id":"20190614_sziget_volt_fesztival_szervezo_adatkezeles_naih_buntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff2c9bc7-2e1f-43a7-8c9e-9721744abb24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fdcdcc7-79dd-4265-9124-de960f32c92b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190614_sziget_volt_fesztival_szervezo_adatkezeles_naih_buntetes","timestamp":"2019. június. 14. 07:33","title":"Megbüntették a Sziget és a VOLT szervezőjét, mert jogszerűtlenül kezelték a fesztiválozók adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9d92010-139e-4717-8561-322661c01d6f","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"„Egy kicsit úgy éreztem magam, mint a vérzékeny ember a borotvagyárban” – jellemezte saját politikai szereplését Bajnai Gordon, aki 410 napon át töltötte be a kormányfői tisztséget. A tíz évvel ezelőtti válságkezelésről emlékeztek meg egy minap megjelent kötetben a 168 Óra munkatársai, (Lakner Zoltán, Pungor András, Szabó Brigitta és Faragó József), és erre az időszakra tekint vissza Farkas Zoltán is, a Mozgó Világ legutóbbi számában. Ebből közlünk most részleteket.","shortLead":"„Egy kicsit úgy éreztem magam, mint a vérzékeny ember a borotvagyárban” – jellemezte saját politikai szereplését Bajnai...","id":"20190613_bajnai_gordon_valsagkezeles_matolcsy_gyorgy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9d92010-139e-4717-8561-322661c01d6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feadc5fd-13b6-4d50-92a8-5b3414630561","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190613_bajnai_gordon_valsagkezeles_matolcsy_gyorgy","timestamp":"2019. június. 13. 17:00","title":"Farkas Zoltán: Törvénybe zárt Bajnai Gordon, a „frontsebész”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c4e5342-34cb-480e-a65c-036b0eca002e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Karmelita kolostorban tárgyalnak. ","shortLead":"A Karmelita kolostorban tárgyalnak. ","id":"20190613_Budapestre_erkeztek_a_V4ek_kormanyfoi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c4e5342-34cb-480e-a65c-036b0eca002e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1aae906-6ec7-440e-8f4f-ffe9285d1447","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_Budapestre_erkeztek_a_V4ek_kormanyfoi","timestamp":"2019. június. 13. 11:43","title":"Budapestre érkeztek a V4-ek kormányfői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5c8e6a0-b82f-4e19-8597-07a3b17be8d3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az író szülei örökké magukkal voltak elfoglalva, így tulajdonképpen önmagát nevelte fel. ","shortLead":"Az író szülei örökké magukkal voltak elfoglalva, így tulajdonképpen önmagát nevelte fel. ","id":"20190613_Vamos_Miklos_gyerekkor_szulok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5c8e6a0-b82f-4e19-8597-07a3b17be8d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd8840af-f409-4eaf-91a9-7cdb70fb2428","keywords":null,"link":"/elet/20190613_Vamos_Miklos_gyerekkor_szulok","timestamp":"2019. június. 13. 10:20","title":"Vámos Miklós: Én szegénységből jöttem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"285dc54c-a531-4a20-b47c-8ae6d319554f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ritkán ugyan, de leválhatnak kis részek a játékokról. ","shortLead":"Ritkán ugyan, de leválhatnak kis részek a játékokról. ","id":"20190614_Fulladasveszely_miatt_hiv_vissza_fajatekokat_az_Aldi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=285dc54c-a531-4a20-b47c-8ae6d319554f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"707b4543-58a8-49b8-a1b8-fbd6dec02491","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190614_Fulladasveszely_miatt_hiv_vissza_fajatekokat_az_Aldi","timestamp":"2019. június. 14. 15:31","title":"Fulladásveszély miatt hív vissza fajátékokat az Aldi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96465e65-9355-4936-b0e4-a223a08ce98d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Fészkelés van, lehet menni máshova diszkózni.","shortLead":"Fészkelés van, lehet menni máshova diszkózni.","id":"20190614_Megfurtak_a_lilek_a_tengerparti_partit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96465e65-9355-4936-b0e4-a223a08ce98d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad8bde70-1fdd-4107-adcb-30cc3de4441c","keywords":null,"link":"/elet/20190614_Megfurtak_a_lilek_a_tengerparti_partit","timestamp":"2019. június. 14. 07:05","title":"Megfúrták a lilék a tengerparti partit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cfc8cee-e327-467f-81c9-2d60eea8f13b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"De tényleg, ezt hogyan pakolták fel?","shortLead":"De tényleg, ezt hogyan pakolták fel?","id":"20190612_Foto_csodas_szallitas_az_M7esen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5cfc8cee-e327-467f-81c9-2d60eea8f13b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a71e8b7-0054-4cb5-a8b2-67523697a3bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190612_Foto_csodas_szallitas_az_M7esen","timestamp":"2019. június. 12. 17:25","title":"Fotó: Mint egy emeletes torta, úgy trélereztek egy Volkswagent az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19287451-b5b0-42ee-9482-a8ac3e02305b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Miközben a belső égésű motoros autók egyre kevésbé számítanak politikailag korrektnek, arról viszonylag kevesen beszélnek, hogy mennyire szennyezőek az óceánjáró hajók. ","shortLead":"Miközben a belső égésű motoros autók egyre kevésbé számítanak politikailag korrektnek, arról viszonylag kevesen...","id":"20190613_nehany_luxushajo_szennyezobb_mint_europa_osszes_autoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19287451-b5b0-42ee-9482-a8ac3e02305b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f98f1555-3b6e-44f7-99c8-3eec3765b9bc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190613_nehany_luxushajo_szennyezobb_mint_europa_osszes_autoja","timestamp":"2019. június. 13. 06:41","title":"Néhány luxushajó szennyezőbb, mint Európa összes autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]