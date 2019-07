Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8cf13485-5126-4523-a28b-2b3d9f899ec2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Több dologról is szavaznak ma a parlamentben. ","shortLead":"Több dologról is szavaznak ma a parlamentben. ","id":"20190702_Megszavazhatjak_a_lex_Czegledyt_uj_ombudsmant_valaszt_a_parlament","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8cf13485-5126-4523-a28b-2b3d9f899ec2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a68bff3-5676-4905-954d-bb2961ff5785","keywords":null,"link":"/itthon/20190702_Megszavazhatjak_a_lex_Czegledyt_uj_ombudsmant_valaszt_a_parlament","timestamp":"2019. július. 02. 08:38","title":"Megszavazhatják a lex Czeglédyt, új ombudsmant választ a parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58872af2-1f50-4c89-82c9-74ffee416086","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"A Fidesz 1994 óta nem tudott nyerni a döntően inkább baloldali beállítottságú XX. kerületben, ezért most új taktikát eszelt ki: saját vagy \"álcivil\" jelölt indítása helyett a városrészt 21 éve irányító polgármestert készül támogatni. Szabados Ákos négy éve független ugyan, de 17 évig MSZP-sként vezette Erzsébetet, nem mellesleg pedig a mai napig a baloldali ellenzéki összefogás jelöltje a kerületben. A nem mindennapi felállás tétje nagy: kinek a Szabadosa nyerhet októberben? ","shortLead":"A Fidesz 1994 óta nem tudott nyerni a döntően inkább baloldali beállítottságú XX. kerületben, ezért most új taktikát...","id":"20190701_Exszocialista_polgarmester_moge_allhat_be_a_Fidesz_Pesterzsebeten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58872af2-1f50-4c89-82c9-74ffee416086&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"886c3c32-f366-4b1c-a9b9-617fa6f3b5c6","keywords":null,"link":"/itthon/20190701_Exszocialista_polgarmester_moge_allhat_be_a_Fidesz_Pesterzsebeten","timestamp":"2019. július. 01. 06:30","title":"Példátlan húzás: ex-MSZP-s polgármester mögé állhat be a Fidesz Pesterzsébeten ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A feltételezett elkövetőt a rendőrök elfogták, a kést is megtalálták.","shortLead":"A feltételezett elkövetőt a rendőrök elfogták, a kést is megtalálták.","id":"20190701_Megszurt_ket_embert_egy_19_eves_fiatal_a_XIII_keruletben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48329dee-572d-4874-b2b4-872b80c167e3","keywords":null,"link":"/itthon/20190701_Megszurt_ket_embert_egy_19_eves_fiatal_a_XIII_keruletben","timestamp":"2019. július. 01. 21:12","title":"Megszúrt két embert egy 19 éves fiatal a XIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Fényes nappal rámolták ki a bankfiókot, senkinek nem esett bántódása.","shortLead":"Fényes nappal rámolták ki a bankfiókot, senkinek nem esett bántódása.","id":"20190701_Kiraboltak_egy_bankfiokot_Bugyin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88ba8f69-73de-4ea0-9a13-06676ea3f7af","keywords":null,"link":"/itthon/20190701_Kiraboltak_egy_bankfiokot_Bugyin","timestamp":"2019. július. 01. 17:45","title":"Kiraboltak egy bankfiókot Bugyin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"281f0171-b30b-4d21-ae47-cf57b8d1538b","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Néhány bemutató kör erejéig a július végi Német Nagydíj hétvégéjén Hockenheimben ül apja kocsijába Mick Schumacher, a legendás hétszeres világbajnok Michael Schumacher fia. Idén van a 15. évfordulója Schumacher hetedik F1-es világbajnoki diadalának.","shortLead":"Néhány bemutató kör erejéig a július végi Német Nagydíj hétvégéjén Hockenheimben ül apja kocsijába Mick Schumacher...","id":"20190630_Edesapja_2004es_Ferrarijaval_tart_bemutatot_Mick_Schumacher","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=281f0171-b30b-4d21-ae47-cf57b8d1538b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe946eb8-6925-4565-b6a4-56f8811ad597","keywords":null,"link":"/cegauto/20190630_Edesapja_2004es_Ferrarijaval_tart_bemutatot_Mick_Schumacher","timestamp":"2019. június. 30. 14:58","title":"Édesapja 2004-es Ferrarijával tart bemutatót Mick Schumacher","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ea61ec-cfc7-40d6-b2dd-acac61d00380","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tusk megkegyelmezett, több mint húsz óra után mehetnek aludni a tagállami vezetők. ","shortLead":"Tusk megkegyelmezett, több mint húsz óra után mehetnek aludni a tagállami vezetők. ","id":"20190701_eu_csucs_brusszel_tusk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3ea61ec-cfc7-40d6-b2dd-acac61d00380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22533ff3-ea3f-4fa1-95a1-2884050be4a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190701_eu_csucs_brusszel_tusk","timestamp":"2019. július. 01. 12:32","title":"Megint nem sikerült megegyezni, elnapolták az EU-csúcsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5307af22-334a-4ae9-8a63-6553eee4e794","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az 50 évvel ezelőtti holdséta egyetlen fennmaradt videotekercsét árverezi el júliusban a Sotheby's aukciósház. ","shortLead":"Az 50 évvel ezelőtti holdséta egyetlen fennmaradt videotekercsét árverezi el júliusban a Sotheby's aukciósház. ","id":"20190630_Nehany_filmtekercs_teheti_milliomossa_a_NASA_egykori_gyakornokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5307af22-334a-4ae9-8a63-6553eee4e794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e7dae9f-686c-4c15-9201-57abd6de216c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190630_Nehany_filmtekercs_teheti_milliomossa_a_NASA_egykori_gyakornokat","timestamp":"2019. június. 30. 17:23","title":"Néhány filmtekercs teheti milliomossá a NASA egykori gyakornokát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13cd58e7-ba9a-429e-b385-23e559444f99","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Feltehetően egy izraeli légicsapást akartak vele kivédeni, de végül Ciprust találták el. ","shortLead":"Feltehetően egy izraeli légicsapást akartak vele kivédeni, de végül Ciprust találták el. ","id":"20190701_Cipruson_csapodott_be_egy_Sziriabol_kilott_raketa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13cd58e7-ba9a-429e-b385-23e559444f99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d03bc407-723a-4216-b7ae-c78e7037721a","keywords":null,"link":"/vilag/20190701_Cipruson_csapodott_be_egy_Sziriabol_kilott_raketa","timestamp":"2019. július. 01. 14:12","title":"Cipruson csapódott be egy Szíriából kilőtt rakéta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]