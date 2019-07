Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24b92df2-3937-4ca8-b97f-a32cffccd7cb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Majdnem egy évtizedet élt meg Victor Vasarely egyik alkotása Budapest egyik tűzfalán. A falfestményt lemeszelték, helyére új minta kerül. ","shortLead":"Majdnem egy évtizedet élt meg Victor Vasarely egyik alkotása Budapest egyik tűzfalán. A falfestményt lemeszelték...","id":"20190719_9_ev_utan_eltunt_a_budapesti_belvaros_ikonikus_tuzfalfestmenye","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24b92df2-3937-4ca8-b97f-a32cffccd7cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a6e9bec-7f68-4ce4-8ee7-dff74bd17595","keywords":null,"link":"/kultura/20190719_9_ev_utan_eltunt_a_budapesti_belvaros_ikonikus_tuzfalfestmenye","timestamp":"2019. július. 19. 11:49","title":"Kilenc év után eltűnt a budapesti Belváros ikonikus tűzfalfestménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b23f6559-e597-4b94-926c-a77df7d56d68","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A budapesti autóbuszok felújításáról szóló projekt felelőse nem a BKK lesz. ","shortLead":"A budapesti autóbuszok felújításáról szóló projekt felelőse nem a BKK lesz. ","id":"20190718_Buszcsere_a_BKVnal_11_milliard_a_fociebre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b23f6559-e597-4b94-926c-a77df7d56d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd3f70a5-affd-4b62-85f9-423f8f43a456","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_Buszcsere_a_BKVnal_11_milliard_a_fociebre","timestamp":"2019. július. 18. 21:35","title":"Buszcsere a BKV-nál, 11 milliárd a foci-eb-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d87a608-ef0a-4ed7-a758-72545d1e7d4a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Avast nemrég szúrta ki azokat az appokat, amelyekkel az áldozat szöveges üzeneteit, híváslistáját és tartózkodási helyét is meg lehetett nézni.","shortLead":"Az Avast nemrég szúrta ki azokat az appokat, amelyekkel az áldozat szöveges üzeneteit, híváslistáját és tartózkodási...","id":"20190718_google_play_aruhaz_kemkedes_android","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d87a608-ef0a-4ed7-a758-72545d1e7d4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e483539-34f7-49d2-a2b4-d58531e5c81f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190718_google_play_aruhaz_kemkedes_android","timestamp":"2019. július. 18. 09:33","title":"Több alkalmazást is töröltek a Google Play áruházból, mert kémkedni lehetett velük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1433fb33-66bb-476a-baff-87cf236e01bd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak tavaly 30 ezer tonna került hozzánk, ezt a szlovén környezetvédelmi hivatal megerősítette.","shortLead":"Csak tavaly 30 ezer tonna került hozzánk, ezt a szlovén környezetvédelmi hivatal megerősítette.","id":"20190719_Szloveniabol_is_szennyviziszap_jon_Magyarorszagra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1433fb33-66bb-476a-baff-87cf236e01bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a454a739-4b0f-4242-82f6-843304e20be2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190719_Szloveniabol_is_szennyviziszap_jon_Magyarorszagra","timestamp":"2019. július. 19. 12:23","title":"Szlovéniából is szennyvíziszap jön Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b373f1a1-bdb9-4fcc-851f-6fc76051dc31","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kommunista állam a világ országai közül az egyik legmagasabb számaránnyal rendelkezik a bebörtönzötteket illetően. ","shortLead":"A kommunista állam a világ országai közül az egyik legmagasabb számaránnyal rendelkezik a bebörtönzötteket illetően. ","id":"20190719_Tobb_mint_2600_rab_kapott_kegyelmet_Kubaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b373f1a1-bdb9-4fcc-851f-6fc76051dc31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1708edc3-c9e7-4f66-85d0-0700746463ea","keywords":null,"link":"/vilag/20190719_Tobb_mint_2600_rab_kapott_kegyelmet_Kubaban","timestamp":"2019. július. 19. 19:44","title":"Több mint 2600 rab kapott kegyelmet Kubában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1088a50-4d9d-4e6c-9d10-9b9af44a186e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem valószínű, hogy létezik a világon még egy olyan adónem, amely közel egy éves fennállása alatt egyetlen peták bevételt sem termelt. Igaz, olyan se sok, amelyet kifejezetten politikai céllal, mondhatni, azért vezettek be, hogy legyen. A kormánypropagandában csak Soros-adóként emlegetett bevándorlási különadónak van nyomtatványa és bevallási határideje, mint egy \"rendes\" köztehernek, a bevezetése óta csak az nem derült ki még, hogy pontosan kinek, és mi után kell fizetnie. \r

","shortLead":"Nem valószínű, hogy létezik a világon még egy olyan adónem, amely közel egy éves fennállása alatt egyetlen peták...","id":"20190719_bevandorlasi_kulonado_soros_ado","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1088a50-4d9d-4e6c-9d10-9b9af44a186e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ba5f92f-7080-4cc0-a2fe-23152f9ea266","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190719_bevandorlasi_kulonado_soros_ado","timestamp":"2019. július. 19. 06:30","title":"Világkuriózum az egyéves magyar adónem, amelyből egyetlen forint sem folyt be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58fa364e-2859-4e36-b179-26468d7e3937","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar kardozó a dél-koreai Oh Szang Uktól kapott ki a fináléban. Öt tussal is vezetett.\r

","shortLead":"A magyar kardozó a dél-koreai Oh Szang Uktól kapott ki a fináléban. Öt tussal is vezetett.\r

","id":"20190718_szatmari_andras_ezusterem_vivo_vb_kardvivas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58fa364e-2859-4e36-b179-26468d7e3937&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"147fbaa2-8949-468d-bb43-64f8437e6bb9","keywords":null,"link":"/sport/20190718_szatmari_andras_ezusterem_vivo_vb_kardvivas","timestamp":"2019. július. 18. 20:57","title":"Ezüstérmes Szatmári András a budapesti vívó-vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dea0255e-87df-4d2a-9bf5-878120e3106b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 25 éves nő miatt harci gépek kísérték vissza a repülőt Londonba, az utas soha többé nem utazhat velük. ","shortLead":"A 25 éves nő miatt harci gépek kísérték vissza a repülőt Londonba, az utas soha többé nem utazhat velük. ","id":"20190718_Hatvanmilliot_szamlazott_ki_agressziv_utasanak_egy_brit_legitarsasag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dea0255e-87df-4d2a-9bf5-878120e3106b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b324fca-2d4d-46f2-a44a-3e3da34e8fab","keywords":null,"link":"/elet/20190718_Hatvanmilliot_szamlazott_ki_agressziv_utasanak_egy_brit_legitarsasag","timestamp":"2019. július. 18. 18:49","title":"Hatvanmilliót számlázott ki agresszív utasának egy brit légitársaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]