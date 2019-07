A világ száz legjobb illusztrátora közé került egy magyar alkotó

A Taschen kiadó augusztusban megjelenő albumában (The Illustrator – 100 Best From Around The World), amely a világ 100 legjobb illusztrátorát sorolja föl, egy magyar alkotó, Valló Berta is helyet kapott – írja az Artportal.

Az olvasó a 600 oldalas kötetben megtalálja a művészek munkái mellett az alkotók biográfiáját, az alkotói módszerük leírását, és a motivációik ismertetését is.

Az 1995-ös születésű Valló Berta jelenleg Londonban él, a University of the Arts Londonhoz tartozó Central Saint Martins-ban tanult. Analóg és digitális technikákat vegyesen használ, és munkáiban leginkább az identitásképzés és a női szexualitás kérdései foglalkoztatják. Csinál animációkat is, de fő területe a grafikus illusztrációk készítése (munkáit erre találja).