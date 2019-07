Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3bd75fec-e187-4849-a8d8-5b3b4faaa5e0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Pár percet töltött a koreai légtérben egy orosz bombázó, kétszer is megsértette a légteret, figyelmeztető lövéseket adott le a dél-koreai légierő.","shortLead":"Pár percet töltött a koreai légtérben egy orosz bombázó, kétszer is megsértette a légteret, figyelmeztető lövéseket...","id":"20190723_Orosz_bombazo_sertette_meg_a_delkoreai_legteret_lovesek_dordultek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3bd75fec-e187-4849-a8d8-5b3b4faaa5e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c455f2f2-8082-4ad0-bac8-7e3a61beea36","keywords":null,"link":"/vilag/20190723_Orosz_bombazo_sertette_meg_a_delkoreai_legteret_lovesek_dordultek","timestamp":"2019. július. 23. 08:41","title":"Orosz bombázó sértette meg a dél-koreai légteret, lövések dördültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b2537ac-2f99-4603-9505-18c8ee1bcfd2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyszerre két világrekordot is megdöntött a csecsen Schwarzeneggernek is nevezett kisfiú.","shortLead":"Egyszerre két világrekordot is megdöntött a csecsen Schwarzeneggernek is nevezett kisfiú.","id":"20190723_A_csecsen_kozteve_is_kozvetitette_ahogy_egy_6_eves_kisfiu_megdontotte_a_fekvotamaszvilagrekordot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b2537ac-2f99-4603-9505-18c8ee1bcfd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26067052-6ef6-4d6d-8bc5-575185661c6b","keywords":null,"link":"/elet/20190723_A_csecsen_kozteve_is_kozvetitette_ahogy_egy_6_eves_kisfiu_megdontotte_a_fekvotamaszvilagrekordot","timestamp":"2019. július. 23. 09:48","title":"A csecsen köztévé is közvetítette, ahogy egy 6 éves kisfiú megdöntötte a fekvőtámasz-világrekordot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik menet közben, a másik miatt pedig lángra kapott a tarló is. ","shortLead":"Az egyik menet közben, a másik miatt pedig lángra kapott a tarló is. ","id":"20190722_Ket_auto_kapott_langra_az_orszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c6f216b-ab38-4cf8-a26e-026c40abc92b","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_Ket_auto_kapott_langra_az_orszagban","timestamp":"2019. július. 22. 20:35","title":"Két autó is kigyulladt az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05c60bee-14b3-462d-9d45-71ca23f64b40","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét hírbe hozták az izraeli NSO Groupot, kiderült ugyanis, hogy kémprogramjával felhasználói adatok szerezhetők az Apple, a Google, a Facebook, az Amazon és a Microsoft szervereiről.","shortLead":"Ismét hírbe hozták az izraeli NSO Groupot, kiderült ugyanis, hogy kémprogramjával felhasználói adatok szerezhetők...","id":"20190723_nso_group_pegasus_kemprogram_felhoszolgaltatas_adatlopas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05c60bee-14b3-462d-9d45-71ca23f64b40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52df2618-f278-46d8-9edc-029191db471d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190723_nso_group_pegasus_kemprogram_felhoszolgaltatas_adatlopas","timestamp":"2019. július. 23. 09:03","title":"A Google, a Facebook és a Microsoft szervereiről is képes adatokat lopni egy új program","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e455135-68d1-4f50-b9c7-10236060b02a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezúttal Görögországból kelt szárnyra egy pletyka, ami a Galaxy Note10 kijelzőjét érinti.","shortLead":"Ezúttal Görögországból kelt szárnyra egy pletyka, ami a Galaxy Note10 kijelzőjét érinti.","id":"20190723_samsung_galaxy_note10_note10_plus_okostelefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e455135-68d1-4f50-b9c7-10236060b02a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c20d78a1-782c-452f-8f87-38c4cdf509cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190723_samsung_galaxy_note10_note10_plus_okostelefon","timestamp":"2019. július. 23. 10:33","title":"Újabb információ szivárgott ki a Galaxy Note10-ről, ezúttal a kijelzőről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc6b1fd8-d77f-460f-80ef-ab9e1e840b7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A részeg férfi azért ütött, mert nem engedték felszállni a járatra.","shortLead":"A részeg férfi azért ütött, mert nem engedték felszállni a járatra.","id":"20190722_buszsofor_tamadas_bantalmazas_budapest_viii_kerulet_verseny_utca_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc6b1fd8-d77f-460f-80ef-ab9e1e840b7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"987ebd69-5d0b-481f-a77f-ad88ee4c4d06","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_buszsofor_tamadas_bantalmazas_budapest_viii_kerulet_verseny_utca_rendorseg","timestamp":"2019. július. 22. 13:12","title":"Megint buszsofőrt vertek meg Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c228809-7a0a-4756-8938-d442746d55c5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A közönség azt hitte, ez is a műsor része.","shortLead":"A közönség azt hitte, ez is a műsor része.","id":"20190721_A_szorongasarol_meselt_aztan_osszeesett_es_meghalt_a_szinpadon_egy_komikus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c228809-7a0a-4756-8938-d442746d55c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81140919-05c9-4681-9880-de81e3441834","keywords":null,"link":"/elet/20190721_A_szorongasarol_meselt_aztan_osszeesett_es_meghalt_a_szinpadon_egy_komikus","timestamp":"2019. július. 21. 15:38","title":"A szorongásáról mesélt, aztán összeesett és meghalt a színpadon egy komikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9ad4cf2-5612-43d7-ae08-4d35b8fd5683","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Katasztrófafilmekben látott vihar tombolt a Heves megyei településen. ","shortLead":"Katasztrófafilmekben látott vihar tombolt a Heves megyei településen. ","id":"20190722_Kocsira_zuhant_egy_haz_teteje_a_viharban_Sarudon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9ad4cf2-5612-43d7-ae08-4d35b8fd5683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dda796a8-17de-44e2-8917-99d7bd234c98","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_Kocsira_zuhant_egy_haz_teteje_a_viharban_Sarudon","timestamp":"2019. július. 22. 18:06","title":"Kocsira zuhant egy ház teteje a viharban Sarudon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]