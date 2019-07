Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7acc3600-225b-4a4f-b7e4-313a5df26289","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Elvesztek a kamerafelvételek, más pedig nem tudja igazolni, pontosan mi történt 2009-ben Ronaldo hotelszobájában.","shortLead":"Elvesztek a kamerafelvételek, más pedig nem tudja igazolni, pontosan mi történt 2009-ben Ronaldo hotelszobájában.","id":"20190723_Nincs_eleg_bizonyitek_nem_emelnek_vadat_Cristiano_Ronaldo_ellen_nemi_eroszak_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7acc3600-225b-4a4f-b7e4-313a5df26289&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ad07fb5-452d-48a4-adf6-d5bb0f885b17","keywords":null,"link":"/sport/20190723_Nincs_eleg_bizonyitek_nem_emelnek_vadat_Cristiano_Ronaldo_ellen_nemi_eroszak_miatt","timestamp":"2019. július. 23. 11:54","title":"Nincs elég bizonyíték, nem emelnek vádat Cristiano Ronaldo ellen nemi erőszak miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f41e8f7-7100-4d76-9f5e-1df64b789727","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A tengerfenékről szivárog az édesvíz, a tó az utolsó jégkorszakban keletkezhetett. ","shortLead":"A tengerfenékről szivárog az édesvíz, a tó az utolsó jégkorszakban keletkezhetett. ","id":"20190723_Edesvizet_talaltak_a_Norvegtenger_kozepen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f41e8f7-7100-4d76-9f5e-1df64b789727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9f74d9f-ee88-46e6-8cb0-81ca21c58344","keywords":null,"link":"/tudomany/20190723_Edesvizet_talaltak_a_Norvegtenger_kozepen","timestamp":"2019. július. 23. 17:36","title":"Édesvizet találtak a Norvég-tenger közepén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30e9c645-6b0f-4a53-b59b-495804667fe7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az utolsó farmerját rituálisan elégette, azóta pedig saját szabóságot is alapított.","shortLead":"Az utolsó farmerját rituálisan elégette, azóta pedig saját szabóságot is alapított.","id":"20190724_Egy_angol_srac_tul_unalmasnak_tartotta_a_mai_divatot_ezert_19_szazadi_szerelesre_valtott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30e9c645-6b0f-4a53-b59b-495804667fe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"358c60cf-ee3c-4128-b920-c1c8706b4c0a","keywords":null,"link":"/kultura/20190724_Egy_angol_srac_tul_unalmasnak_tartotta_a_mai_divatot_ezert_19_szazadi_szerelesre_valtott","timestamp":"2019. július. 24. 12:50","title":"Egy angol srác túl unalmasnak tartotta a mai divatot, ezért 19. századi szerelésre váltott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275aba89-3553-41fc-bbca-bf1de6918226","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy hete írtunk a Szinyei Gimnázium esti tagozatára járó húsz diák kálváriájáról, akiknek egy túlbuzgó érettségi biztos és egy megszorítóan értelmezett törvényhely miatt a sikeres szóbeli után megsemmisítették az összes tárgyból letett érettségi eredményeit. A diákok fellebbeztek és reménykedtek, hogy a másodfokon eljáró kormányhivatal június 24-ig elbírálja kérelmeiket - de nem így lett. Ha igazat is ad nekik a hatóság, idén már biztos nem tanulhatnak tovább, sőt, a szigorodó felvételi szabályok miatt többen már később sem.","shortLead":"Egy hete írtunk a Szinyei Gimnázium esti tagozatára járó húsz diák kálváriájáról, akiknek egy túlbuzgó érettségi biztos...","id":"20190723_Az_erettsegi_biztos_utan_a_kormanyhivatal_is_kitolt_a_Szinyei_vegzoseivel_elestek_a_felvetelitol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=275aba89-3553-41fc-bbca-bf1de6918226&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ca593e2-fe6c-477a-b993-b93ebdbd23e3","keywords":null,"link":"/itthon/20190723_Az_erettsegi_biztos_utan_a_kormanyhivatal_is_kitolt_a_Szinyei_vegzoseivel_elestek_a_felvetelitol","timestamp":"2019. július. 24. 06:00","title":"Az érettségi biztos után a kormányhivatal is kitolt a Szinyei végzőseivel: elestek a felvételitől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55204645-096b-4f1e-b82a-d7af1df97a4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Natura 2000-es területeken is felbőg majd a láncfűrész, de csak invazív növényeket érint az irtás. A kivágott zöld egy részét tudják csak pótolni.\r

\r

","shortLead":"Natura 2000-es területeken is felbőg majd a láncfűrész, de csak invazív növényeket érint az irtás. A kivágott zöld...","id":"20190723_Bicikliutat_epitenek_Opusztaszernel_6_hektarnyi_fat_vagnak_ki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55204645-096b-4f1e-b82a-d7af1df97a4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa55ac8a-a59e-4460-88ab-eb27ede5ac28","keywords":null,"link":"/itthon/20190723_Bicikliutat_epitenek_Opusztaszernel_6_hektarnyi_fat_vagnak_ki","timestamp":"2019. július. 23. 13:43","title":"Bicikliutat építenek Ópusztaszernél, 6 hektárnyi fát vágnak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0719713a-a7c6-4b0d-bed2-0722c4ab357b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ismét a bulinegyedben razziázott a NAV, az eredmény pedig önmagáért beszél: az esetek több mint felében találtak szabálytalanságot, csaltak a számlákkal, a dolgozókkal, az alkohollal, lényegében mindennel. ","shortLead":"Ismét a bulinegyedben razziázott a NAV, az eredmény pedig önmagáért beszél: az esetek több mint felében találtak...","id":"20190724_Lecsapott_a_Bulinegyedre_a_NAV_es_talan_meg_ok_is_ledobbentek_mit_talaltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0719713a-a7c6-4b0d-bed2-0722c4ab357b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8082beb-48dc-4eed-b7b7-b926a97e31b8","keywords":null,"link":"/kkv/20190724_Lecsapott_a_Bulinegyedre_a_NAV_es_talan_meg_ok_is_ledobbentek_mit_talaltak","timestamp":"2019. július. 24. 09:52","title":"Lecsapott a bulinegyedre a NAV: hirtelen sok új dolgozóval és számlával találkoztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43b85704-fd85-4707-92f8-e1690e374338","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem véletlenül panaszkodnak furcsa tünetekre a Kubából hazatért amerikai diplomaták, új vizsgálatok szerint valami történt az agyukkal. Azt azonban, hogy mi és hogyan, továbbra sem sikerült megfejteni.","shortLead":"Nem véletlenül panaszkodnak furcsa tünetekre a Kubából hazatért amerikai diplomaták, új vizsgálatok szerint valami...","id":"20190724_kuba_diplomata_agy_tomegpszichozis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43b85704-fd85-4707-92f8-e1690e374338&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"491fe550-5fd5-4d71-9160-852ec22b4140","keywords":null,"link":"/tudomany/20190724_kuba_diplomata_agy_tomegpszichozis","timestamp":"2019. július. 24. 11:03","title":"Történt valami a Kubából hazahozott diplomaták agyával, csak azt nem tudni, micsoda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c0a6408-5ec7-4f4a-8e72-2152af352d6b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nincs összefüggés a környezeti hatásokkal, például az anya testsúlyával vagy a védőoltásokkal. ","shortLead":"Nincs összefüggés a környezeti hatásokkal, például az anya testsúlyával vagy a védőoltásokkal. ","id":"20190722_Egy_kutatas_bebizonyitotta_hogy_genetikai_okai_vannak_az_autizmusnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c0a6408-5ec7-4f4a-8e72-2152af352d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27245c36-7f96-4f35-9dd2-21e76aa9eb29","keywords":null,"link":"/elet/20190722_Egy_kutatas_bebizonyitotta_hogy_genetikai_okai_vannak_az_autizmusnak","timestamp":"2019. július. 22. 20:09","title":"Egy kutatás bebizonyította, hogy genetikai okai vannak az autizmusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]