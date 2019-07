A 76. Velencei Filmfesztiválon tartják a magyar kisfilm világpremierjét

A 76. Velencei Filmfesztivál beválogatta Orizzonti Shorts nevű szekciójába a GUO4 című magyar kisjátékfilmet. Az alkotást Peter Strickland rendezte, producere Nedeczky Dóra, operatőre Fillenz Ádám. A szekció a nemzetközi filmművészet esztétikai és expresszív irányzatait mutatja be.

A három perces kísérleti film egy leharcolt férfiöltözőben játszódik, ahol a két úszó közötti nézeteltérés ökölpárbajba a torkollik.

A film ötletét a rendező egy brüsszeli antikváriumban tett látogatása adta. Egy 80-as évekbeli erotikus magazin, aminek jelenetei között szerepelt egy két férfi között egy öltözőben játszódó képsor. A fém öltözőszekrények ridegsége és az izmok, a hús közötti ellentét jelentette a fő inspirációt.

Nedeczky Dóra, a producer találta meg hosszas keresés után a tökéletes öltözőt, illetve a két főszereplőt (Muskovics Gyula és Molnár Csaba), egy pár, akiknek képzőművészeti, illetve kortárs táncművészeti szakmai háttere miatt is rendkívül érdekesen csengett a projekt. A rendező legfőbb vizuális referenciája Bob Mizer, az amerikai fotós “physique” sorozata volt a 60-as évekből, amely heteroszexuális dulakodásokat helyez homoerotikus kontextusba. A film Bob Mizer rejtett erotikáján keresztül mond el egy erkölcsi tanmesét a férfiak öltözőkbeli arcátlan, agresszív elterpeszkedéséről.

Az öltözőt a stáb meghagyta valós formájában: az izzadtság, a kosz és a péniszeket ábrázoló graffitik rendkívül jól illettek az elképzeléshez. Az operatőr Fillenz Ádám volt, aki Hoffer Zsolt fővilágosítóval és Balogh Márk világosítóval erősítette fel a helyszín atmoszféráját. A produkciós asszisztens Kiss Dalma, a make-up artist pedig Farkass Flóra volt. Varga Noémi (aki egyébként maga is filmrendező) vágta a filmet, Fekete Janó pedig fényelte. A film zenéjét az angol kísérleti összművészeti formáció, a GUO tagjai, Daniel Blumberg, és Seymour Wright, valamint Crystabel Reily szerezték. A film gyártócége a Mindwax.

HÁTTÉRANYAGOK

Peter Strickland rövidfilmek rendezésével kezdte a pályafutását a korai 90-es években. Első nagyjátékfilmje az Erdélyben magyar nyelven, magyar stábbal forgatott Varga Katalin (2009) balladája volt, ami 2009-ben Ezüst-Medvét nyert a Berlini Filmfesztiválon. A debütálást a Berberian Sound Studio (2012) követte, majd a Magyarországon forgatott The Duke of Burgundy (2014), ami egy párkapcsolat szubmisszív/domináns dinamikájára épül. Peter több rádiójátékot is rendezett, és Nick Fentonnal együtt készítette el a Björk: Biophilia Live című koncertfilmet. A közelmúltban számos videóklippet és rövidfilm projektet rendezett, ahol alkotótársa Nedeczky Dóra producer volt. Legutóbbi nagyjátékfilmje, az In Fabric (2018) egy bevásárlóutcában játszódó horror, ami egy elátkozott ruháról szól.

Szelektív filmográfia

2018 In Fabric (TIFF, KVIFF)

2018 The Field Guide to Evil (SXSW, Fantasia, Sidney, Neuchatel) 2014 The Film That Buys the Cinema (Documentary)

2014 The Duke of Burgundy (TIFF, BFI-LFF, EFA-award original music) 2014 Björk: Biophilia Live (Documentary) (BFI-LFF)

2012 Berberian Sound Studio (Locarno)

2010 Conduct Phase (Short)

2009 Katalin Varga (Berlinale – Silver Bear for best sound design) 2004 A Metaphysical Education (Short)

1996 Bubblegum (Short) (Berlinale Shorts)

Nedeczky Dóra díjnyertes producer és stratéga, a Mindwax nevű filmgyártó cég tulajdonosa, ami expresszív, art-filmes projektek készítésére fókuszál. Dóra 2010 óta készít filmeket, legfőbb célja, hogy olyan alkotásokat hozzon létre, amelyek társadalmi, kulturális diskurzust generálnak, olyan komplex témákban, mint a nőiség, LGBTQ, vagy éppen a kollektív tudatunk. Számos kisjátékfilmet, kísérleti filmet, videóklippet és egészestés dokumentumfilmet készített, magyar és illetve nemzetközi kollaborációban. Olyan filmek fűződnek a nevéhez, mint a Patrick Bresnan rendezésében készült The Rabbit Hunt (2017) című rövid dokumentumfilm, amelynek világpremierje a Sundance Filmfesztiválon volt, és miután bemutatásra került a Berlini Filmfesztiválon is, többet között nyolc Oscar-díjra minősítő díjat is nyert; valamint a Lichter Péter rendezésében készült Üres lovak című filmtörténeti esszéfilm, amit március óta forgalmaznak az alkotók maguk. (A következő vetítés a Magyarhangyával együttműködésben augusztus 12-én lesz a Városligetben) A film egy igazi összművészeti alkotás, társult hozzá kiállítás, illetve egy fanzine 13 művész munkájával.

Dóra törekszik arra, hogy filmjeit analóg vagy szokatlan technológiai megoldásokkal állítsa elő, rendre dolgozik olyan formátumokkal, mint a 35mm, super8, VHS, és olyan formanyelvvel, mint a cameraless filmmaking, a stop-animáció vagy éppen a found footage. Fontosnak tartja a következő filmes generáció támogatását, ezért rendszeresen mentorál filmszakmai platformokon és tart workshopokat.

Fillenz Ádám operatőr, munkái között olyan elismert nagyjátékfilmek szerepelnek, mint a Kenyeres Bálint rendezésében készül

A 76. Velencei Filmfesztivál beválogatta Orizzonti Shorts nevű szekciójába a GUO4 című magyar kisjátékfilmet. A szekció a nemzetközi filmművészet esztétikai és expresszív irányzatait mutatja be. Az alkotást Peter Strickland rendezte, producere Nedeczky Dóra, operatőre Fillenz Ádám.

A három perces kísérleti film egy leharcolt férfiöltözőben játszódik, ahol a két úszó közötti nézeteltérés ökölpárbajba a torkollik. A film ötletét a rendező egy brüsszeli antikváriumban tett látogatása adta, és egy 80-as évekbeli erotikus magazin, amelynek jelenetei között szerepelt egy két férfi között egy öltözőben játszódó képsor. A fém öltözőszekrények ridegsége és az izmok, a hús közötti ellentét jelentette a fő inspirációt.

Peter Strickland rövidfilmek rendezésével kezdte a pályafutását a korai 90-es években. Első nagyjátékfilmje az Erdélyben magyar nyelven, magyar stábbal forgatott Varga Katalin balladája volt, ami 2009-ben Ezüst-Medvét nyert a Berlini Filmfesztiválon. A debütálást a Berberian Sound Studio (2012) követte, majd a Magyarországon forgatott The Duke of Burgundy (2014).