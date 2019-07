Harminchét év után Katherine Hepburn memoárjának színpadi változatával tért volna vissza a Broadwayre, de a színésznőt azonnali hatállyal kirúgták a produkcióból - írja a Hollywood Reporter.

A lap azt írja, a Tea at Five című előadás producerei, Scott Beck és Ben Feldman közleményben tájékoztatta a nézőket, hogy megszakították a munkát Faye Dunaway-jel, és a jövő évi bemutatón egy másik színésznő alakítja majd Katherine Hepburn-t.

A New York Post úgy tudja, a kirugásra Dunaway és a stábtagok között kialakult vita miatt került sor.

Faye többek között a Bonnie és Clyde, a Kínai negyed és a Hálózat című filmekben játszott, a Broadway-en utoljára 1982-ben, a The Curse of an Aching Heart című darabban lépett fel.