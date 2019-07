Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"201b21e7-5194-4ee1-bbf9-f9744edb7081","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többször járt külföldön, és mindig visszajött, az elrendelt kényszerintézkedés hatálya pedig már lejárt. ","shortLead":"Többször járt külföldön, és mindig visszajött, az elrendelt kényszerintézkedés hatálya pedig már lejárt. ","id":"20190725_Gyarfas_Tamas_visszakapja_a_200_millio_ovadekot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=201b21e7-5194-4ee1-bbf9-f9744edb7081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c795e63-f014-4661-883c-ef8c9d72e933","keywords":null,"link":"/itthon/20190725_Gyarfas_Tamas_visszakapja_a_200_millio_ovadekot","timestamp":"2019. július. 25. 14:23","title":"Gyárfás Tamás visszakapja a 200 milliós óvadékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ed5e316-db6a-4c34-8237-67e513350ac5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Némi kompromisszumért cserébe rendkívül olcsón is hozzá lehet jutni az Asus ROG Phone II-höz Kínában, és a jelek szerint ezt nem bánják a leendő felhasználók.","shortLead":"Némi kompromisszumért cserébe rendkívül olcsón is hozzá lehet jutni az Asus ROG Phone II-höz Kínában, és a jelek...","id":"20190725_asus_rog_phone_ii_okostelefon_android_kina_elorendeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ed5e316-db6a-4c34-8237-67e513350ac5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d13d4f30-aed2-4b21-b2ea-dc0635ab63d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190725_asus_rog_phone_ii_okostelefon_android_kina_elorendeles","timestamp":"2019. július. 25. 15:03","title":"Tarol az Asus ROG Phone II Kínában, már 2,3 millió előrendelést adtak le rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2643b338-d154-447e-9b4d-0f8286bf3334","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szeretné a Fidesz-kormány a megújuló energiát, de ez még nagyon messze van.","shortLead":"Szeretné a Fidesz-kormány a megújuló energiát, de ez még nagyon messze van.","id":"20190725_A_kormany_szabadulna_a_szentol_de_dontes_meg_nincs_a_kivezeteserol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2643b338-d154-447e-9b4d-0f8286bf3334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08e55f97-3bd2-4b71-b4d3-bb0c1804dafc","keywords":null,"link":"/itthon/20190725_A_kormany_szabadulna_a_szentol_de_dontes_meg_nincs_a_kivezeteserol","timestamp":"2019. július. 25. 17:25","title":"A kormány szabadulna a széntől, de döntés még nincs a kivezetéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82d69471-61ee-48be-9c20-85facad01671","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összesen 979 orvos és fogorvos kért tavaly külföldi munkavégzéshez hatósági bizonyítványt, de közel 500 szakdolgozó is más országban kezdett új életet – írja a Világgazdaság. ","shortLead":"Összesen 979 orvos és fogorvos kért tavaly külföldi munkavégzéshez hatósági bizonyítványt, de közel 500 szakdolgozó is...","id":"20190724_Szazszamra_hagyjak_el_az_orszagot_az_orvosok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82d69471-61ee-48be-9c20-85facad01671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38d84395-fdbd-4259-a818-604cc28c7807","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190724_Szazszamra_hagyjak_el_az_orszagot_az_orvosok","timestamp":"2019. július. 24. 14:53","title":"Százszámra hagyják el az országot az orvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha ránézünk a reggeli dugókra, nem hinnénk, hogy kevés az autó Magyarországon, de a statisztika mást mutat.","shortLead":"Ha ránézünk a reggeli dugókra, nem hinnénk, hogy kevés az autó Magyarországon, de a statisztika mást mutat.","id":"20190724_Az_egesz_EUban_csak_a_romanoknak_van_kevesebb_autojuk_mint_a_magyaroknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"845494ad-966d-4101-8aff-a947afe5fbaa","keywords":null,"link":"/cegauto/20190724_Az_egesz_EUban_csak_a_romanoknak_van_kevesebb_autojuk_mint_a_magyaroknak","timestamp":"2019. július. 24. 17:07","title":"Az egész EU-ban csak a románoknak van kevesebb autójuk, mint a magyaroknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87296a34-d438-4ea7-a359-8590b8ea69ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A brüsszeli testület csütörtökön hozza nyilvánosságra az erről szóló döntését.","shortLead":"A brüsszeli testület csütörtökön hozza nyilvánosságra az erről szóló döntését.","id":"20190725_stop_soros_europai_bizottsag_europai_unio_birosaga_kereset_kotelezettsegszegesi_eljaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87296a34-d438-4ea7-a359-8590b8ea69ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4e23a8f-1269-4c9e-add2-428deb5e7c15","keywords":null,"link":"/itthon/20190725_stop_soros_europai_bizottsag_europai_unio_birosaga_kereset_kotelezettsegszegesi_eljaras","timestamp":"2019. július. 25. 08:38","title":"Beperli Magyarországot a Stop Soros miatt az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d48360d-f846-4d93-b76b-7241890e4d0d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem érdemes a kormányt kérdezni arról, hogy állami cégek kit miért szponzorálnak.","shortLead":"Nem érdemes a kormányt kérdezni arról, hogy állami cégek kit miért szponzorálnak.","id":"20190725_Hollik_Az_MVM_dolga_hogy_milyen_civil_szervezeteket_tamogat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d48360d-f846-4d93-b76b-7241890e4d0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a574c0b2-150b-44e9-bb50-b13933abfd15","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190725_Hollik_Az_MVM_dolga_hogy_milyen_civil_szervezeteket_tamogat","timestamp":"2019. július. 25. 20:54","title":"Hollik: Az MVM dolga, hogy milyen civil szervezeteket támogat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b39ad99e-551c-42e6-a376-250bccb7ee69","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A gazdasági növekedés egyik motorjának szánja Szaúd-Arábia az idegenforgalom fejlesztését. A korábban elképzelhetetlen nyitás a konzervatív társadalmi és vallási normák szigorát is enyhítheti. ","shortLead":"A gazdasági növekedés egyik motorjának szánja Szaúd-Arábia az idegenforgalom fejlesztését. A korábban elképzelhetetlen...","id":"20190725_Beengedne_SzaudArabia_a_turistakat_de_erhetik_oket_meglepetesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b39ad99e-551c-42e6-a376-250bccb7ee69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"476e2802-0f5e-4978-a03d-9f5dd43bb210","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190725_Beengedne_SzaudArabia_a_turistakat_de_erhetik_oket_meglepetesek","timestamp":"2019. július. 25. 13:53","title":"Beengedné Szaúd-Arábia a turistákat, de érhetik őket meglepetések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]