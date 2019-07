Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec72dcc6-761b-4f51-83e9-b07cf46e1d9d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az olaszok sima győzelemmel nyertek a kvangdzsui olimpiai kvalifikációs világbajnokságon, miután a szombati döntőben magabiztos teljesítménnyel, 10-5-re legyőzték a spanyol együttest.","shortLead":"Az olaszok sima győzelemmel nyertek a kvangdzsui olimpiai kvalifikációs világbajnokságon, miután a szombati döntőben...","id":"20190727_Az_olasz_ferfi_vizilabdavalogatotte_lett_az_aranyerem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec72dcc6-761b-4f51-83e9-b07cf46e1d9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8200a371-4106-4606-8b27-8052cbe60dba","keywords":null,"link":"/sport/20190727_Az_olasz_ferfi_vizilabdavalogatotte_lett_az_aranyerem","timestamp":"2019. július. 27. 13:20","title":"Az olasz pólósoké az arany - magabiztos játékkal történelmet írtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7584de72-8a5e-49bc-837d-bc51d918919e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Helikopterekkel és mentőcsónakokkal kellett kimenteni szombaton Mumbai közelében hétszáz utast egy indiai expresszvonatról, amely elakadt az áradások miatt.","shortLead":"Helikopterekkel és mentőcsónakokkal kellett kimenteni szombaton Mumbai közelében hétszáz utast egy indiai...","id":"20190727_Az_arado_viz_fogsagaba_esett_egy_vonat_Indiaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7584de72-8a5e-49bc-837d-bc51d918919e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"944d582c-9c6d-448a-9439-3191b901ece8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190727_Az_arado_viz_fogsagaba_esett_egy_vonat_Indiaban","timestamp":"2019. július. 27. 16:01","title":"Az áradó víz fogságába esett egy vonat Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6ea3a4d-433b-42f0-870b-2d7ee874e196","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Az illiberális politika helyes, csak más szót kellene kitalálni helyette - mondta Orbán Viktor Tusnádfürdőn, a 30. Bálványosi Szabadegyetemen elmondott beszédében. Röviden összefoglaltuk a lényeges gondolatait, a végére még Semjén Zsoltnak is jutott egy fricska. ","shortLead":"Az illiberális politika helyes, csak más szót kellene kitalálni helyette - mondta Orbán Viktor Tusnádfürdőn, a 30...","id":"20190727_Orban_10_legerosebb_mondata_Tusnadfurdorol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6ea3a4d-433b-42f0-870b-2d7ee874e196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f26f4e0-4181-4a5e-be15-efc2bf4712e6","keywords":null,"link":"/itthon/20190727_Orban_10_legerosebb_mondata_Tusnadfurdorol","timestamp":"2019. július. 27. 13:03","title":"Orbán legerősebb tusnádfürdői gondolatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f46330db-5b42-4d3b-a3e5-02adf2374ca4","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Red Bull holland pilótája, Max Verstappen nyerte a hockenheimi Német Nagydíjat vasárnap. A második helyre Sebastian Vettel ért be Ferrarijával, a bronzérmes a Red Bull Toro Rosso orosz pilótája, Danyiil Kvjat lett.","shortLead":"A Red Bull holland pilótája, Max Verstappen nyerte a hockenheimi Német Nagydíjat vasárnap. A második helyre Sebastian...","id":"20190728_Verstappen_nyerte_a_Nemet_Nagydijat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f46330db-5b42-4d3b-a3e5-02adf2374ca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af766e71-d070-4fe4-9fd6-546606e875f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190728_Verstappen_nyerte_a_Nemet_Nagydijat","timestamp":"2019. július. 28. 17:09","title":"Verstappen nyerte a Német Nagydíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30727f39-184a-4789-b55c-4e01cf5d3a00","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Index több olvasója és a fesztivál szervezői is megerősítették, hogy tömegverekedés volt a péntek éjjel, le is állították miatta a rendezvényt.","shortLead":"Az Index több olvasója és a fesztivál szervezői is megerősítették, hogy tömegverekedés volt a péntek éjjel, le is...","id":"20190728_Tomegverekedes_tort_ki_a_FEZEN_Fesztivalon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30727f39-184a-4789-b55c-4e01cf5d3a00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86fa5ce9-9184-4906-80c7-56288ecd7a86","keywords":null,"link":"/kultura/20190728_Tomegverekedes_tort_ki_a_FEZEN_Fesztivalon","timestamp":"2019. július. 28. 14:40","title":"Tömegverekedés miatt kellett leállítani a FEZEN Fesztivált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"849709d5-698f-4eb5-a42d-2b2f31705104","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Állt a forgalom Budapest felé.","shortLead":"Állt a forgalom Budapest felé.","id":"20190727_Baleset_miatt_bedugult_az_M1es_autopalya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=849709d5-698f-4eb5-a42d-2b2f31705104&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed9f1fb9-2b55-4421-a487-cd91f98f2f3d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190727_Baleset_miatt_bedugult_az_M1es_autopalya","timestamp":"2019. július. 27. 10:05","title":"Baleset miatt bedugult az M1-es autópálya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0381fd-ef94-46ce-8c4b-af8399111ad7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Terrortámadás történt az afgán fővárosban, legkevesebb két áldozattal.","shortLead":"Terrortámadás történt az afgán fővárosban, legkevesebb két áldozattal.","id":"20190728_Egesz_Kabul_beleremegett_a_vasarnapi_robbantasba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d0381fd-ef94-46ce-8c4b-af8399111ad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ebb710f-683d-485c-9dc8-af33e95771ea","keywords":null,"link":"/vilag/20190728_Egesz_Kabul_beleremegett_a_vasarnapi_robbantasba","timestamp":"2019. július. 28. 18:10","title":"Egész Kabul beleremegett a vasárnapi robbantás-sorozatba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a0ff5d0-672f-48e5-bb1b-d318c1474032","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi egy buszon rabolt ki egy nőt.","shortLead":"A férfi egy buszon rabolt ki egy nőt.","id":"20190727_A_rendorseg_keresi_Molnar_David_nyaklancletepot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a0ff5d0-672f-48e5-bb1b-d318c1474032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a896f6c2-4a6a-4fbf-bf12-e9c47bc98037","keywords":null,"link":"/itthon/20190727_A_rendorseg_keresi_Molnar_David_nyaklancletepot","timestamp":"2019. július. 27. 17:02","title":"A rendőrség keresi Molnár Dávid nyakláncletépőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]