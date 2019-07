Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cab1d8f6-d424-49af-93bc-013d84dfaf02","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A tűzoltókat házakhoz, pincékhez riasztották. ","shortLead":"A tűzoltókat házakhoz, pincékhez riasztották. ","id":"20190727_Debrecenben_all_a_viz_a_villamossinen_a_sok_eso_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cab1d8f6-d424-49af-93bc-013d84dfaf02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bad371da-a319-4902-b3a7-78839ceaba93","keywords":null,"link":"/itthon/20190727_Debrecenben_all_a_viz_a_villamossinen_a_sok_eso_miatt","timestamp":"2019. július. 27. 18:07","title":"Debrecenben áll a víz a villamossínen a sok eső miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c37c198-70bf-49b4-ac66-52a0f1807ee1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Járdán ezentúl nem lehet villanyrollerrel haladni Milánóban, de kerülendők a villamossínes, macskaköves utcák is. ","shortLead":"Járdán ezentúl nem lehet villanyrollerrel haladni Milánóban, de kerülendők a villamossínes, macskaköves utcák is. ","id":"20190728_Milanoban_is_szigoritjak_az_elektromos_rollerek_hasznalatat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c37c198-70bf-49b4-ac66-52a0f1807ee1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c9ea884-250b-4956-8597-e6aa24a23f2c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190728_Milanoban_is_szigoritjak_az_elektromos_rollerek_hasznalatat","timestamp":"2019. július. 28. 09:46","title":"Milánóban is szigorítják az elektromos rollerek használatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b13b5f9-5129-4fe8-b93b-c8409eef5d98","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor hétfőn a Karmelita kolostorban fogadta a 15. Maccabi Európa Játékok küldöttségét, Motti Tichauert, az Európai Maccabi Szövetség elnökét és Jack Terpinst, a Maccabi World Union alelnöké – tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.","shortLead":"Orbán Viktor hétfőn a Karmelita kolostorban fogadta a 15. Maccabi Európa Játékok küldöttségét, Motti Tichauert...","id":"20190729_Orban_Orommel_latjuk_vendegul_a_vilag_zsido_sportoloit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b13b5f9-5129-4fe8-b93b-c8409eef5d98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab9dbd61-0868-4c9b-92ca-9ce22f2d7b81","keywords":null,"link":"/itthon/20190729_Orban_Orommel_latjuk_vendegul_a_vilag_zsido_sportoloit","timestamp":"2019. július. 29. 11:08","title":"Orbán: Örömmel látjuk vendégül a világ zsidó sportolóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a45103f1-9155-4ca1-ab0e-49ff3579dafc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sárosi Péter szerint Bayer a klímaváltozást tagadók egyik áltudományos mítoszát vette elő.","shortLead":"Sárosi Péter szerint Bayer a klímaváltozást tagadók egyik áltudományos mítoszát vette elő.","id":"20190728_sarosi_peter_bayer_zsolt_jegkorszak_klimavaltozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a45103f1-9155-4ca1-ab0e-49ff3579dafc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e663342-89bb-42cb-9558-f222deea0da7","keywords":null,"link":"/itthon/20190728_sarosi_peter_bayer_zsolt_jegkorszak_klimavaltozas","timestamp":"2019. július. 28. 16:42","title":"Egy jogvédő komolyan vette Bayer Zsolt cikkét és utánanézett állításoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64fb1c60-8b03-4510-ad42-d9a0cecea71b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az utasok arra panaszkodtak: miután a vihar miatt nem tudtak Budapesten leszállni, semmilyen segítséget nem kaptak a hazajutáshoz. Most vizsgálatra kötelezték a kormányhivatalt.","shortLead":"Az utasok arra panaszkodtak: miután a vihar miatt nem tudtak Budapesten leszállni, semmilyen segítséget nem kaptak...","id":"20190729_Azonnali_vizsgalatot_rendelt_el_a_kormany_a_Ryanair_Pozsonyban_hagyott_utasai_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64fb1c60-8b03-4510-ad42-d9a0cecea71b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6af4314c-cede-4e98-8a02-a2b25bafc31f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190729_Azonnali_vizsgalatot_rendelt_el_a_kormany_a_Ryanair_Pozsonyban_hagyott_utasai_miatt","timestamp":"2019. július. 29. 14:54","title":"Azonnali vizsgálatot rendelt el a kormány a Ryanair Pozsonyban hagyott utasai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"979f5e97-87fc-4289-a1b6-696c9bd1e327","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyarok még három hétig keresik az utolsó eltűntet.","shortLead":"A magyarok még három hétig keresik az utolsó eltűntet.","id":"20190729_Hazautazik_a_Hableany_aldozatait_kereso_delkoreai_alakulat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=979f5e97-87fc-4289-a1b6-696c9bd1e327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2d20693-1ac9-42b0-abba-bccb12545c4e","keywords":null,"link":"/itthon/20190729_Hazautazik_a_Hableany_aldozatait_kereso_delkoreai_alakulat","timestamp":"2019. július. 29. 12:50","title":"Hazautazik a Hableány áldozatait kereső dél-koreai alakulat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3b3c04e-89d5-4d7d-9edc-cc7509a0a947","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az biztos, hogy a következő években az Apple is rágyúr majd az 5G-s technológiára, amivel a jelek szerint nemcsak a csúcsváltozatnak szánt iPhone-okat szerelnék fel.","shortLead":"Az biztos, hogy a következő években az Apple is rágyúr majd az 5G-s technológiára, amivel a jelek szerint nemcsak...","id":"20190729_apple_iphone_2020_iphone_xii_iphone_12_ming_chi_kuo_5g","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3b3c04e-89d5-4d7d-9edc-cc7509a0a947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b32aac11-c52b-4f1a-bcd5-3963669c1b8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190729_apple_iphone_2020_iphone_xii_iphone_12_ming_chi_kuo_5g","timestamp":"2019. július. 29. 08:33","title":"Már a 2020-as iPhone-okról is pletykálnak, és nem is akármit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754e7435-c074-4741-8bfb-5de904789a27","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már mindent tudni Varga Judit miniszter sportmúltjáról. ","shortLead":"Már mindent tudni Varga Judit miniszter sportmúltjáról. ","id":"20190728_varga_judit_nemzeti_sport_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=754e7435-c074-4741-8bfb-5de904789a27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c09837b-445d-45ad-a7e1-d6c4bd321a74","keywords":null,"link":"/itthon/20190728_varga_judit_nemzeti_sport_interju","timestamp":"2019. július. 28. 13:43","title":"Orbán \"csatárát\" meginterjúvolta a Nemzeti Sport is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]