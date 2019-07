Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e030c53d-e2a4-4147-8e58-d9b2bda0e343","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Elbúcsúztatták a filozófust, aki „minden napját úgy élte, hogy az teljes legyen.”","shortLead":"Elbúcsúztatták a filozófust, aki „minden napját úgy élte, hogy az teljes legyen.”","id":"20190729_Vegso_nyugalomra_helyeztek_Heller_Agnest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e030c53d-e2a4-4147-8e58-d9b2bda0e343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e43fcbc-4c70-4f76-9dff-176d02dd9dce","keywords":null,"link":"/itthon/20190729_Vegso_nyugalomra_helyeztek_Heller_Agnest","timestamp":"2019. július. 29. 13:01","title":"Végső nyugalomra helyezték Heller Ágnest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0381fd-ef94-46ce-8c4b-af8399111ad7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Terrortámadás történt az afgán fővárosban, legkevesebb két áldozattal.","shortLead":"Terrortámadás történt az afgán fővárosban, legkevesebb két áldozattal.","id":"20190728_Egesz_Kabul_beleremegett_a_vasarnapi_robbantasba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d0381fd-ef94-46ce-8c4b-af8399111ad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ebb710f-683d-485c-9dc8-af33e95771ea","keywords":null,"link":"/vilag/20190728_Egesz_Kabul_beleremegett_a_vasarnapi_robbantasba","timestamp":"2019. július. 28. 18:10","title":"Egész Kabul beleremegett a vasárnapi robbantás-sorozatba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53a88417-c03a-4924-bccb-5ffeacf67d95","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Másoknak hat méter jut belőle, a Vajna-házban már nincs hangszer a cicáknak.","shortLead":"Másoknak hat méter jut belőle, a Vajna-házban már nincs hangszer a cicáknak.","id":"20190730_Oriaszongoraval_cukkolja_Vajna_Timeat_az_allami_hirugynokseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53a88417-c03a-4924-bccb-5ffeacf67d95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bc662ed-8aa6-4548-a7ed-23f0a33723d6","keywords":null,"link":"/elet/20190730_Oriaszongoraval_cukkolja_Vajna_Timeat_az_allami_hirugynokseg","timestamp":"2019. július. 30. 09:09","title":"Óriászongorával cukkolja Vajna Tímeát az állami hírügynökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24da6f5a-ab70-4ee6-bf39-6c19a752db7b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A budapesti panellakások kelnek el a leggyorsabban, a vidéki nagyvárosokban is majdnem ugyanolyan gyorsan akad vevő, mint Budapesten.","shortLead":"A budapesti panellakások kelnek el a leggyorsabban, a vidéki nagyvárosokban is majdnem ugyanolyan gyorsan akad vevő...","id":"20190730_Masfel_honapot_kell_varni_amig_egy_lakasnak_vevot_talalnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24da6f5a-ab70-4ee6-bf39-6c19a752db7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fee51693-5207-4365-bad4-2baceebdab03","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190730_Masfel_honapot_kell_varni_amig_egy_lakasnak_vevot_talalnak","timestamp":"2019. július. 30. 10:10","title":"Másfél hónapot kell várni, amíg egy lakásnak vevőt találnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77a676a7-924d-4e7f-8ee9-02e3a365baa0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Hungaroring felé tartott a Német Nagydíj után a kamion, amikor az árokba borult.","shortLead":"A Hungaroring felé tartott a Német Nagydíj után a kamion, amikor az árokba borult.","id":"20190729_Forma1es_csapat_kamionja_szenvedett_balesetet_az_M1es_autopalyan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77a676a7-924d-4e7f-8ee9-02e3a365baa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c66e64c-688c-4ba0-8002-4198c9ebb106","keywords":null,"link":"/sport/20190729_Forma1es_csapat_kamionja_szenvedett_balesetet_az_M1es_autopalyan","timestamp":"2019. július. 29. 13:42","title":"Forma-1-es csapat kamionja szenvedett balesetet az M1-es autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eecee64c-2f6c-4c14-bec7-22268b4ffa91","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A brazil futballsztárt szexuális zaklatással vádolta meg egy nő.","shortLead":"A brazil futballsztárt szexuális zaklatással vádolta meg egy nő.","id":"20190730_neymar_nyomozas_szexualis_zaklatas_vad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eecee64c-2f6c-4c14-bec7-22268b4ffa91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce9dc013-e8e1-4d88-a640-7dbcc1a8b481","keywords":null,"link":"/elet/20190730_neymar_nyomozas_szexualis_zaklatas_vad","timestamp":"2019. július. 30. 05:12","title":"Nem talált bizonyítékot Neymar ellen a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c857d589-ec43-4812-a144-56e87aae9283","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Megdőlt az abszolút országos melegrekord Nagy-Britanniában a Nyugat-Európát múlt héten sújtó hőhullámban - közölte utólag a brit meteorológiai szolgálat. 38,7 Celsius-fokot mértek Cambridge-ben.","shortLead":"Megdőlt az abszolút országos melegrekord Nagy-Britanniában a Nyugat-Európát múlt héten sújtó hőhullámban - közölte...","id":"20190729_cambridge_egyesult_kiralysag_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c857d589-ec43-4812-a144-56e87aae9283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3a9e245-ec8c-42df-8b9b-9ebe43a46075","keywords":null,"link":"/tudomany/20190729_cambridge_egyesult_kiralysag_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","timestamp":"2019. július. 29. 19:03","title":"Még egy ok, hogy a klímaváltozás nem vicc: 38,7 fokot mértek Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c5f07b6-0fec-4c18-802c-8c2238f06f9e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nagykanizsai Tesco parkolójában demonstrálták korunk két túlélőeszközét: a vontatókötelet és a pink unikornisos úszógumit.","shortLead":"A nagykanizsai Tesco parkolójában demonstrálták korunk két túlélőeszközét: a vontatókötelet és a pink unikornisos...","id":"20190728_Unikornis_uszugumival_vizisieltek_a_nagykanizsai_Tesco_parkoluogajban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c5f07b6-0fec-4c18-802c-8c2238f06f9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba98960e-7909-4d77-aa00-9b32f06d2bad","keywords":null,"link":"/cegauto/20190728_Unikornis_uszugumival_vizisieltek_a_nagykanizsai_Tesco_parkoluogajban","timestamp":"2019. július. 28. 17:13","title":"Akkora vihar volt, hogy unikornisos úszógumival vízisíeltek a parkolóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]