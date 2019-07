Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"01a6bf3e-2183-412d-905c-e1188d9a5cca","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem jött be az ötlet, most fizetnie kell.","shortLead":"Nem jött be az ötlet, most fizetnie kell.","id":"20190730_Katy_Perry_egy_targyaloteremben_akarta_eloadni_a_Dark_Horset_hogy_cafolja_a_plagium_vadjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01a6bf3e-2183-412d-905c-e1188d9a5cca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9515db44-d752-494f-9bd4-1d7874801195","keywords":null,"link":"/kultura/20190730_Katy_Perry_egy_targyaloteremben_akarta_eloadni_a_Dark_Horset_hogy_cafolja_a_plagium_vadjat","timestamp":"2019. július. 30. 11:46","title":"Katy Perry egy tárgyalóteremben akarta előadni a Dark Horse-t, hogy cáfolja a plágium vádját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5650705a-9399-4bbc-849a-27541d7ffe43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tűzoltók libegővel érkeztek a nő segítségére, akit utána a libegővel vittek biztonságos helyre. ","shortLead":"A tűzoltók libegővel érkeztek a nő segítségére, akit utána a libegővel vittek biztonságos helyre. ","id":"20190729_Video_Libegovel_mentettek_meg_egy_bajba_jutott_kirandulot_a_tuzoltok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5650705a-9399-4bbc-849a-27541d7ffe43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef2637c9-a9c9-4dc9-8fae-798f22104522","keywords":null,"link":"/itthon/20190729_Video_Libegovel_mentettek_meg_egy_bajba_jutott_kirandulot_a_tuzoltok","timestamp":"2019. július. 29. 10:11","title":"Videó: Libegővel mentettek meg egy bajba jutott kirándulót a tűzoltók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24da6f5a-ab70-4ee6-bf39-6c19a752db7b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A pesti belvárosban az akár 10 százalékos emelkedés sem lehetetlen.","shortLead":"A pesti belvárosban az akár 10 százalékos emelkedés sem lehetetlen.","id":"20190731_Van_feljebb_meg_dragabbak_lesznek_a_lakasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24da6f5a-ab70-4ee6-bf39-6c19a752db7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b598e398-c52c-478c-b013-09ce4aff899c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190731_Van_feljebb_meg_dragabbak_lesznek_a_lakasok","timestamp":"2019. július. 31. 07:27","title":"Van feljebb: még drágábbak lesznek a lakások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"984cf06e-4322-4a4b-b226-f22af483dc78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik kézben kőműveskanál, a másikban kard – nem Orbán, hanem Rákosi ötlete volt a gondolat.","shortLead":"Az egyik kézben kőműveskanál, a másikban kard – nem Orbán, hanem Rákosi ötlete volt a gondolat.","id":"20190729_Megtalaltak_Orban_nagy_tusvanyosi_mondatanak_eredetijet_Rakosi_mondta_1948ban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=984cf06e-4322-4a4b-b226-f22af483dc78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"038f1ee4-043d-4dff-b4de-7b3beb8e049a","keywords":null,"link":"/itthon/20190729_Megtalaltak_Orban_nagy_tusvanyosi_mondatanak_eredetijet_Rakosi_mondta_1948ban","timestamp":"2019. július. 29. 11:36","title":"Megvan Orbán tusványosi mondatának eredetije: Rákosi mondta, de már a Bibliában is volt ilyesmi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55e31f46-ca2d-48ab-b02a-33d44471a0ae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kis időre látható volt néhány, a Samsung fennhatósága alá tartozó weboldalon az, amiről már régebb óta pletykálnak: a Samsung Galaxy Note10-nek lesz egy erősebb testvére is, és Galaxy Note10+ lesz a hivatalos neve.","shortLead":"Egy kis időre látható volt néhány, a Samsung fennhatósága alá tartozó weboldalon az, amiről már régebb óta pletykálnak...","id":"20190729_samsung_galaxy_note10_plus_erosebb_kiadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55e31f46-ca2d-48ab-b02a-33d44471a0ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d281ea29-285a-4bba-8d95-56803ac33565","keywords":null,"link":"/tudomany/20190729_samsung_galaxy_note10_plus_erosebb_kiadas","timestamp":"2019. július. 29. 16:03","title":"Maga a Samsung árulta el véletlenül: tényleg lesz erősebb Galaxy Note10 is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8125822-5903-4fcb-b9ed-e77002e5aa11","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A háromgyerekes férfi 2008-ban kapott menekültstátuszt Svájcban, stabil állása volt, de múlt csütörtök óta körözték. ","shortLead":"A háromgyerekes férfi 2008-ban kapott menekültstátuszt Svájcban, stabil állása volt, de múlt csütörtök óta körözték. ","id":"20190730_Peldas_eletet_elt_Svajcban_a_Frankfurtban_embereket_a_vonat_ala_loko_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8125822-5903-4fcb-b9ed-e77002e5aa11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"951eb945-7894-410c-bd79-b0a099d7dc79","keywords":null,"link":"/vilag/20190730_Peldas_eletet_elt_Svajcban_a_Frankfurtban_embereket_a_vonat_ala_loko_ferfi","timestamp":"2019. július. 30. 17:04","title":"Példás életet élt Svájcban a Frankfurtban embereket a vonat alá lökő férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5243d0d-2ce8-4109-ac80-085ab47f2308","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szerencsétlen sofőrnő kétségbeesetten próbálja visszarakni a helyére.","shortLead":"Szerencsétlen sofőrnő kétségbeesetten próbálja visszarakni a helyére.","id":"20190729_Menet_kozben_lejott_a_kormany_az_Uber_autoban__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5243d0d-2ce8-4109-ac80-085ab47f2308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49642395-21b4-406e-ab2b-f55fcb4fbe8c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190729_Menet_kozben_lejott_a_kormany_az_Uber_autoban__video","timestamp":"2019. július. 29. 09:33","title":"Fuvar közben lejött a kormány az Uber autóban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6cc5d32-f035-4647-b464-64df5694be7e","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Ha elítélik, a magyar úszó akár milliós bírságra is számíthat, és abban még a kényszerű dél-koreai tartózkodás költsége nincs is benne. ","shortLead":"Ha elítélik, a magyar úszó akár milliós bírságra is számíthat, és abban még a kényszerű dél-koreai tartózkodás költsége...","id":"20190729_kenderesi_eljaras_birsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6cc5d32-f035-4647-b464-64df5694be7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cdfeacb-a1cb-4b61-8dd1-03c921c60115","keywords":null,"link":"/itthon/20190729_kenderesi_eljaras_birsag","timestamp":"2019. július. 29. 15:45","title":"Akármi is lesz az ügy vége, sokba fog kerülni Kenderesi Tamásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]