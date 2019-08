Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"02b3edc5-5adb-4e10-9d8d-633484f7f151","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pletykák szerint a Samsung az iPhone-ok bemutatása és piacra dobása közé időzítené összehajtható telefonja érkezését.","shortLead":"A pletykák szerint a Samsung az iPhone-ok bemutatása és piacra dobása közé időzítené összehajtható telefonja érkezését.","id":"20190801_samsung_galaxy_fold_bemutato_osszehajthato_okostelefon_apple_iphone_szeptember","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02b3edc5-5adb-4e10-9d8d-633484f7f151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5a5704b-ad33-40b5-9203-29d4ebd5aa8e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190801_samsung_galaxy_fold_bemutato_osszehajthato_okostelefon_apple_iphone_szeptember","timestamp":"2019. augusztus. 01. 13:03","title":"Ellopná a show-t a Samsung? Rászervezhetik az Apple-re a Galaxy Fold debütálását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d4488a3-3f9d-469c-bf98-c2c9b4bdfc86","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden kezdődik a terelés, a munkálatok a tervek szerint 2020 novemberéig tartanak. ","shortLead":"Kedden kezdődik a terelés, a munkálatok a tervek szerint 2020 novemberéig tartanak. ","id":"20190802_22_milliardbol_71_kilometeren_ujul_meg_az_M1es_autopalya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d4488a3-3f9d-469c-bf98-c2c9b4bdfc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dce09375-fb8a-4da1-8e13-a95c65e68f0f","keywords":null,"link":"/itthon/20190802_22_milliardbol_71_kilometeren_ujul_meg_az_M1es_autopalya","timestamp":"2019. augusztus. 02. 18:25","title":"22 milliárdból, 71 kilométeren újul meg az M1-es autópálya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb314b06-dc93-4279-bc9e-7021196defa5","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az autósoknak hosszabb menetidőre is számítaniuk kell.","shortLead":"Az autósoknak hosszabb menetidőre is számítaniuk kell.","id":"20190801_Valtozik_a_forgalom_Mogyorod_kornyeken_a_Magyar_Nagydij_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb314b06-dc93-4279-bc9e-7021196defa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb052e7a-4956-4146-9606-ac7591dbfe83","keywords":null,"link":"/cegauto/20190801_Valtozik_a_forgalom_Mogyorod_kornyeken_a_Magyar_Nagydij_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 01. 07:14","title":"Változik a forgalom Mogyoród környékén a Magyar Nagydíj miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"567e4a9c-2163-4bae-b5a9-1ade710fa3f4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Titkosított dokumentumok kerültek elő James Comey-nál.","shortLead":"Titkosított dokumentumok kerültek elő James Comey-nál.","id":"20190801_Hazkutatast_tartottak_a_volt_FBIfonok_lakasan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=567e4a9c-2163-4bae-b5a9-1ade710fa3f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e91afe5-a9e3-4534-b352-9560a18c4973","keywords":null,"link":"/vilag/20190801_Hazkutatast_tartottak_a_volt_FBIfonok_lakasan","timestamp":"2019. augusztus. 01. 20:17","title":"Házkutatást tartottak a volt FBI-főnök lakásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db45381-6cd1-4caa-bb46-251af88a835b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több tucat notebooktípusa garanciáját hosszabbította meg egy csapásra jelentősen az Acer.","shortLead":"Több tucat notebooktípusa garanciáját hosszabbította meg egy csapásra jelentősen az Acer.","id":"20190802_acer_laptopok_notebook_3_ev_garancia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2db45381-6cd1-4caa-bb46-251af88a835b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45705f25-c44b-4e94-9a63-e4dda9f9bc75","keywords":null,"link":"/tudomany/20190802_acer_laptopok_notebook_3_ev_garancia","timestamp":"2019. augusztus. 02. 10:33","title":"Hasznos újítást jelentett be az Acer, mostantól minden új laptopra érvényes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"231b23bd-fcca-45ef-ab50-8df9b87fe4ae","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Jövőre már csaknem 200 milliárdos lesz a Liget Budapest számlája – mondja Baán László, a projekt miniszteri biztosa, cserébe idén már látunk is belőle valamit. A Szépművészeti főigazgatója azt is elárulta, hogyan kell megszerezni a pénzt nagy értékű műalkotásokra. Baánnal a csütörtökön megjelenő HVG-ben olvashat interjút.","shortLead":"Jövőre már csaknem 200 milliárdos lesz a Liget Budapest számlája – mondja Baán László, a projekt miniszteri biztosa...","id":"20190801_Baan_Laszlo_Szo_sincs_a_Ligetprojekt_leallitasanak_igenyerol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=231b23bd-fcca-45ef-ab50-8df9b87fe4ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8563cba-23d7-4fb6-8f0b-5bd2c803ff3d","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Baan_Laszlo_Szo_sincs_a_Ligetprojekt_leallitasanak_igenyerol","timestamp":"2019. augusztus. 01. 13:20","title":"Baán László: Szó sincs a Liget-projekt leállításának igényéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"585f35d3-9619-4984-9605-3dacc5738283","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sikerült megteremteni a jobb élet lehetőségét a két hároméves kislánynak.","shortLead":"Sikerült megteremteni a jobb élet lehetőségét a két hároméves kislánynak.","id":"20190802_Magyar_orvoscsapat_fejjuknel_osszenott_bangladesi_sziami_ikrek_szetvalasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=585f35d3-9619-4984-9605-3dacc5738283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0955788-df24-42e8-800a-4a3c0a2a75ca","keywords":null,"link":"/elet/20190802_Magyar_orvoscsapat_fejjuknel_osszenott_bangladesi_sziami_ikrek_szetvalasztas","timestamp":"2019. augusztus. 02. 07:40","title":"Sikeresen szétválasztotta a magyar orvoscsapat a fejüknél összenőtt bangladesi sziámi ikreket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c073eea-a345-4a91-8d80-049c255e9575","c_author":"Vándor Éva","category":"sport","description":"Danyiil Kvjat az újrakezdők reklámarca lehetne. Egy balul elsült próbálkozás után úgy tűnt, nincs már helye a Forma–ben, aztán kiderült, hogy egy kis kihagyás néha csodákat tesz az emberrel. A Hungaroringre már friss dobogósként érkezett, megkérdeztük tőle, hogy csinálta.","shortLead":"Danyiil Kvjat az újrakezdők reklámarca lehetne. Egy balul elsült próbálkozás után úgy tűnt, nincs már helye...","id":"20190802_Azt_hitte_ennyi_volt_az_F1_de_aztan_megcsorrent_a_telefonja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c073eea-a345-4a91-8d80-049c255e9575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc2b6738-1951-43d3-b9f2-42cb7307d158","keywords":null,"link":"/sport/20190802_Azt_hitte_ennyi_volt_az_F1_de_aztan_megcsorrent_a_telefonja","timestamp":"2019. augusztus. 02. 15:50","title":"Azt hitte, ennyi volt a Forma–1, de aztán megcsörrent a telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]