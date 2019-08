A Sziget nagyszínpadát az amúgy is mostanában együtt turnézó rapper-barátok keretezik: Tyla Yaweh nyitja, Post Malone zárja a napot e helyszínen. Előbbi floridai drogdíler karrierjét váltotta a némileg legálisabbnak tűnő előadói pályára. Jól tette, mert gyakorlatilag két év alatt annyira befutott, hogy egyes klipjei milliós megtekintéseket produkáltak, Jimmy Fallon meghívta a műsorába, és a vasárnapi legnagyobb név, Post Malone felkérte, hogy kísérje el tavaszi turnéjára. Mondjuk, ígéretes kezdés. (Mind a vasárnapi nagyszínpadot, mind Tyla pályáját tekintve.)

És akkor írjuk fel gyorsan a Sziget-naptárunkba a hamarosan új albummal jelentkező pop-rap-rock fenomén, Post Malone koncerjét fél 10-től. Mert mi lehet inspirálóbb egy mai srácnak, mint meghallgatni a saját bevallása szerint is a zenei karrierjét Guitar Hero-val kezdő, majd metal, rock, rapbandákban megforduló fickó koncertjét, aki mára az újhullámos hip-hop legmenőbb arca lett. Elég csak annyit megjegyezni, hogy az amúgy még mindig csak húszas évei elején járó Malone Michael Jackson 34 éves rekordját is megdöntötte azzal, hogy minden eddiginél tovább szerepelt a debütalbuma (Stoney) a Billboard Top R&B and Hip Hop Albums tizes listáján.

Na jó, de mi legyen a kettő között? Például egy jamaicai délután az A38 sátorban. Először is Masego mutatja be 18.30-tól, hogyan lehet hip-hopba fordítani a Bob Marley örökségét, majd rögtön utána a Protoje &The Indiggnation mutatja be, hogy mégiscsak érdemes a gyökerekhez visszatérni egy alapos lazulásra 20.15-től.

Mondjuk, félő, hogy itt maradnak tovább is, akik nem figyelnek, mert a kiváló ausztrál elektro-funk zenekar, a Parcels veszi át a lazulás-vonat irányítását a sátorban. Róluk csak azért nem hallottunk még túl sokat, mert nemrég alakultak, de a Daft Punk például máris felfigyelt a csapatra, el is hívták őket stúdiózni Los Angelesbe.

Aki pedig igazán nagy szellemi és parti-ívet szeretne húzni a szigetelésbe vasárnap, az kezdje a napot a Pussy Riot tagjaival rendezett beszélgetéssel öt órakor a Magic Mirrorban, és fejezze be az Európa Színpadon este 11-kor az ukrán diszkó-funk arc, Ivan Dorn fellépésével. Mondjuk úgy: okozhat meglepetést az úr a buliméteren.