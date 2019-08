Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3ab100c5-d51c-4bbd-b75e-30f3c7839dc9","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A természet jótékony hatással bír.","shortLead":"A természet jótékony hatással bír.","id":"20190828_Stresszel_Madarcsicserges_lehet_a_gyogyir","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ab100c5-d51c-4bbd-b75e-30f3c7839dc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e33213c-7309-4d34-a349-cbbdea3195ce","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190828_Stresszel_Madarcsicserges_lehet_a_gyogyir","timestamp":"2019. augusztus. 28. 08:10","title":"Stresszel? Madárcsicsergés lehet a gyógyír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d53dcf3a-5347-4986-b10a-4a2407424de4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A világ legfeketébb fényezését kapott autóját először a szeptemberi Frankfurti Autószalonon lehet majd testközelből megtekinteni. ","shortLead":"A világ legfeketébb fényezését kapott autóját először a szeptemberi Frankfurti Autószalonon lehet majd testközelből...","id":"20190828_a_vilag_legfeketebb_autoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d53dcf3a-5347-4986-b10a-4a2407424de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"395a92c7-e59e-46da-bb20-dafb92f88838","keywords":null,"link":"/cegauto/20190828_a_vilag_legfeketebb_autoja","timestamp":"2019. augusztus. 28. 11:21","title":"A világ legfeketébb autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c8e3da-f698-41dc-b43b-346d52ba43c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több száz alvállalkozó segítségével elemezte a Messenger-beszélgetéseket a Facebook. A cég akkor tagadta, hogy európai felhasználók is érintettek lennének a botrányában, ám a Politico most arról ír: EU-s országokból származó hangmintákat is rögzítettek.","shortLead":"Több száz alvállalkozó segítségével elemezte a Messenger-beszélgetéseket a Facebook. A cég akkor tagadta, hogy európai...","id":"20190828_facebook_hallgatozas_messenger_europai_felhasznalok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39c8e3da-f698-41dc-b43b-346d52ba43c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3caeb85-8bc7-4b1c-88f7-5230c9291e05","keywords":null,"link":"/tudomany/20190828_facebook_hallgatozas_messenger_europai_felhasznalok","timestamp":"2019. augusztus. 28. 14:03","title":"Most derült ki: európaiak is érintettek a Facebook lehallgatós botrányában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4896fd0-13a9-45d7-9e7e-c6ffad46bcf2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csütörtök hajnalra az 1,1 milliót is meghaladta az aláírások száma azon a petíción, amelyet a brit parlament ülésezésének szeptember közepétől október közepéig tartó felfüggesztése ellen indítottak.\r

","shortLead":"Csütörtök hajnalra az 1,1 milliót is meghaladta az aláírások száma azon a petíción, amelyet a brit parlament...","id":"20190829_peticio_brexit_brit_parlament_felfuggesztes_boris_johnson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4896fd0-13a9-45d7-9e7e-c6ffad46bcf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6964cf68-f3f8-4b9d-b779-9a398fff4164","keywords":null,"link":"/vilag/20190829_peticio_brexit_brit_parlament_felfuggesztes_boris_johnson","timestamp":"2019. augusztus. 29. 05:14","title":"Egymilliónál is többen kérik, hogy ne teljesüljön Boris Johnson akarata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74d8fe40-bccd-4501-bc51-9da8fec79ea3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz állam megsértette az élethez, a szabadsághoz és biztonsághoz, illetve a tisztességes eljáráshoz és az ártatlanság vélelméhez való jogot, illetve az embertelen bánásmód tilalmát annak a Szergej Magnyitszkijnak az ügyében, akit egy évig tartottak fogva adócsalás miatt, eközben nem megfelelő orvosi ellátást kapott, és gumibottal bántalmazták is, mondta ki a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága. A férfi korrupciós ügyeket leplezett le, 2009-ben halt meg a börtönben. \r

\r

","shortLead":"Az orosz állam megsértette az élethez, a szabadsághoz és biztonsághoz, illetve a tisztességes eljáráshoz és...","id":"20190827_Az_orosz_allam_felelos_a_vizsgalati_fogsagban_meghalt_korrupcioellenes_aktivista_halalaert_mondta_ki_a_Strasbourgi_Birosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74d8fe40-bccd-4501-bc51-9da8fec79ea3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6c29485-88ed-4ae2-a370-1fe3dbd36de8","keywords":null,"link":"/vilag/20190827_Az_orosz_allam_felelos_a_vizsgalati_fogsagban_meghalt_korrupcioellenes_aktivista_halalaert_mondta_ki_a_Strasbourgi_Birosag","timestamp":"2019. augusztus. 27. 12:25","title":"Az orosz állam felelős a korrupcióellenes aktivista haláláért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19e37821-dc49-4cf4-8c45-ab94944be508","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az e heti HVG-ben több cikk is foglalkozik az Amazonas tüzeivel, több oldalról is megközelítve a kérdést. ","shortLead":"Az e heti HVG-ben több cikk is foglalkozik az Amazonas tüzeivel, több oldalról is megközelítve a kérdést. ","id":"20190828_Amazoniai_tuzek_kinek_van_igaza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19e37821-dc49-4cf4-8c45-ab94944be508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a287adb-4835-4752-a448-b8c07c7d82ab","keywords":null,"link":"/vilag/20190828_Amazoniai_tuzek_kinek_van_igaza","timestamp":"2019. augusztus. 28. 13:36","title":"Amazóniai tüzek: kinek van igaza?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy kicsit még mindig tudott csökkenni a munkanélküliség.","shortLead":"Egy kicsit még mindig tudott csökkenni a munkanélküliség.","id":"20190828_Negy_es_felmillional_is_tobben_dolgoznak_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2318e4b-9830-4c55-9214-5b26baa198a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190828_Negy_es_felmillional_is_tobben_dolgoznak_Magyarorszagon","timestamp":"2019. augusztus. 28. 09:16","title":"Négy és fél milliónál is többen dolgoznak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa56931a-b0a9-400b-9d13-2083146a2715","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az idén felvettek 31 százaléka nem tudta volna elkezdeni a felsőfokú tanulmányait.","shortLead":"Az idén felvettek 31 százaléka nem tudta volna elkezdeni a felsőfokú tanulmányait.","id":"20190828_kotelezo_nyelvvizsga_felsooktatas_felveteli_oktatasi_hivatal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa56931a-b0a9-400b-9d13-2083146a2715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"983c631e-ec58-47ac-8ac9-0ea23c8d2c8e","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_kotelezo_nyelvvizsga_felsooktatas_felveteli_oktatasi_hivatal","timestamp":"2019. augusztus. 28. 11:22","title":"Riasztó kép a nyelvvizsgákról a szigorítás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]