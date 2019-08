Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"47554123-7dab-4f61-b0db-d80dde9b641e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Olekszij Honcsarukot, Volodimir Zelenszkij ukrán államfő közeli szövetségesét választotta meg miniszterelnöknek az ukrán parlament. Korábban olyan hírek keltek szárnyra, melyek szerint az elnök- majd a parlamenti választáson is fölényes győzelmet aratott Zelenszkij egy független közgazdászt nevez ki kormányfőnek, vagy egy szövetséges kispárt vezetőjét teszi meg miniszterelnöknek. ","shortLead":"Olekszij Honcsarukot, Volodimir Zelenszkij ukrán államfő közeli szövetségesét választotta meg miniszterelnöknek...","id":"20190829_Zelenszkij_embere_lett_az_uj_ukran_kormanyfo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47554123-7dab-4f61-b0db-d80dde9b641e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50894dfc-e787-4fc2-9cca-3fc6fd8d66e4","keywords":null,"link":"/vilag/20190829_Zelenszkij_embere_lett_az_uj_ukran_kormanyfo","timestamp":"2019. augusztus. 29. 17:25","title":"Zelenszkij embere lett az új ukrán kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ef37d72-600a-4dc6-ba42-a93f0214f91b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pedagógusok túlterheltségére és a pálya elöregedésére figyelmeztetett Szabó Zsuzsa, a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) elnöke a tömörülés pénteki budapesti tanévnyitó sajtótájékoztatóján.","shortLead":"A pedagógusok túlterheltségére és a pálya elöregedésére figyelmeztetett Szabó Zsuzsa, a Pedagógusok Szakszervezetének...","id":"20190830_Pedagogusok_Szakszervezete_Ha_igy_folytatjak_10_ev_mulva_nem_lesz_pedagogus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ef37d72-600a-4dc6-ba42-a93f0214f91b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9178aff-e21d-4fe2-8d07-16087fa3f2b9","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_Pedagogusok_Szakszervezete_Ha_igy_folytatjak_10_ev_mulva_nem_lesz_pedagogus","timestamp":"2019. augusztus. 30. 12:52","title":"Pedagógusok Szakszervezete: Ha így folytatják, 10 év múlva nem lesz pedagógus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9928a26e-106b-4f5e-9b0a-3e22ea2d8e20","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az alábbi javaslatok segítségével olyanná alakíthatjuk a munkahelyeket, ahol kortól függetlenül minden munkatárs jól érzi magát.","shortLead":"Az alábbi javaslatok segítségével olyanná alakíthatjuk a munkahelyeket, ahol kortól függetlenül minden munkatárs jól...","id":"20190830_Mit_kell_tudnia_egy_irodanak_ahol_minden_generacio_jol_erzi_magat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9928a26e-106b-4f5e-9b0a-3e22ea2d8e20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bf67ddf-9aa1-405b-9c93-55dc880515d8","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190830_Mit_kell_tudnia_egy_irodanak_ahol_minden_generacio_jol_erzi_magat","timestamp":"2019. augusztus. 30. 13:15","title":"Mit kell tudnia egy irodának, ahol minden generáció jól érzi magát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceb81e19-93cf-4260-87ef-c524e659eb4f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A drogfüggőként zártosztályra kerülő Szabó Győzőt Molnár Áron alakítja, Bányai Kelemen Barna pedig elfoglalta a pszichiáter, Csernus doki foteljét.","shortLead":"A drogfüggőként zártosztályra kerülő Szabó Győzőt Molnár Áron alakítja, Bányai Kelemen Barna pedig elfoglalta...","id":"20190830_Itt_vannak_az_elso_kepek_Herendi_Gabor_Toxikomajabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ceb81e19-93cf-4260-87ef-c524e659eb4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4507b5d8-757e-452b-a50c-f66dbd5decfa","keywords":null,"link":"/kultura/20190830_Itt_vannak_az_elso_kepek_Herendi_Gabor_Toxikomajabol","timestamp":"2019. augusztus. 30. 16:12","title":"Itt vannak az első felvételek Herendi Gábor Toxikomájából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0d0351f-3a88-4ea4-ab75-cfab7a23a92d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Két család esett egymásnak, vasvilla is előkerült.","shortLead":"Két család esett egymásnak, vasvilla is előkerült.","id":"20190830_Drogugy_miatt_volt_lovoldozes_Rackeven_kilencen_korhazban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0d0351f-3a88-4ea4-ab75-cfab7a23a92d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8d0219f-d5ea-42db-a018-a269a688b892","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_Drogugy_miatt_volt_lovoldozes_Rackeven_kilencen_korhazban","timestamp":"2019. augusztus. 30. 06:42","title":"Drogügy miatt volt lövöldözés Ráckevén, kilencen kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b29448e9-868b-4fe0-a42a-fe9f69a68640","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A legutóbbi idény után ismét lesz magyar csapat a csoportkörben.","shortLead":"A legutóbbi idény után ismét lesz magyar csapat a csoportkörben.","id":"20190829_Tovabbjutott_a_Ferencvaros_az_Europaliga_fotablajan_folytatja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b29448e9-868b-4fe0-a42a-fe9f69a68640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3575dd2b-5cda-4e4c-8dfb-af9159b43055","keywords":null,"link":"/sport/20190829_Tovabbjutott_a_Ferencvaros_az_Europaliga_fotablajan_folytatja","timestamp":"2019. augusztus. 29. 21:43","title":"Továbbjutott a Ferencváros, az Európa-liga főtábláján folytatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84e6f88a-8f25-42d3-b9eb-106f6b02624b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Erre a 306 lóerős új kompakt SUV-ra minden további nélkül felvehető a nagycsaládos autóvásárlási támogatás.","shortLead":"Erre a 306 lóerős új kompakt SUV-ra minden további nélkül felvehető a nagycsaládos autóvásárlási támogatás.","id":"20190829_7_uleses_sportterepjarokent_erkezett_meg_a_mercedesamg_glb_35","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84e6f88a-8f25-42d3-b9eb-106f6b02624b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b4f0e35-9d9c-47aa-8ebb-f82f20d4ab8f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190829_7_uleses_sportterepjarokent_erkezett_meg_a_mercedesamg_glb_35","timestamp":"2019. augusztus. 29. 11:21","title":"7 üléses sportterepjáróként érkezett meg a Mercedes-AMG GLB 35","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9afcc68-26b0-486b-8138-448c9147227c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mentőhelikopter is érkezett a helyszínre érkezett.","shortLead":"Mentőhelikopter is érkezett a helyszínre érkezett.","id":"20190829_Lovoldozes_volt_Rackeven","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9afcc68-26b0-486b-8138-448c9147227c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18f8754a-5ac9-469e-9c2f-1f2e74df506c","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_Lovoldozes_volt_Rackeven","timestamp":"2019. augusztus. 29. 19:53","title":"Lövöldözés volt Ráckevén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]