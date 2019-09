Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"296fbefa-6ca2-49fd-9eb7-a911b52c34b2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump egy kölcsönös védelmi szerződés lehetőségéről egyeztetett Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel - közölte maga az amerikai elnök szombaton.","shortLead":"Donald Trump egy kölcsönös védelmi szerződés lehetőségéről egyeztetett Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel...","id":"20190914_Trump_Netanjahu_hona_ala_nyult_a_valasztas_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=296fbefa-6ca2-49fd-9eb7-a911b52c34b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f274a8b-22de-4122-88e2-3713ef857c40","keywords":null,"link":"/vilag/20190914_Trump_Netanjahu_hona_ala_nyult_a_valasztas_elott","timestamp":"2019. szeptember. 14. 19:48","title":"Trump Netanjahu hóna alá nyúlt a választás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"941cbf44-7fae-4909-ae45-ff8c4024c768","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tumbler sokkal több egy egyszerű filmes kelléknél, ez egy valóban működőképes elképesztő jármű.","shortLead":"A Tumbler sokkal több egy egyszerű filmes kelléknél, ez egy valóban működőképes elképesztő jármű.","id":"20190915_eloben_egeszen_felelmetes_batman_autoja_korbefotoztuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=941cbf44-7fae-4909-ae45-ff8c4024c768&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cd3b7b0-1377-4b4d-8b4d-f1fb630c049e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190915_eloben_egeszen_felelmetes_batman_autoja_korbefotoztuk","timestamp":"2019. szeptember. 15. 06:41","title":"Élőben egészen félelmetes Batman autója, körbefotóztuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33ee2bf7-53dc-43a0-a3a3-7260605b229b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bevándorláspárti bosszúállók mindent megtesznek Magyarország ellen az új Európai Parlamentben, és erről szól a hétfői brüsszeli meghallgatás is - mondta Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár.","shortLead":"Bevándorláspárti bosszúállók mindent megtesznek Magyarország ellen az új Európai Parlamentben, és erről szól a hétfői...","id":"20190915_Kovacs_Zoltan_bevandorlasparti_bosszuallok_tamadjak_Magyarorszagot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33ee2bf7-53dc-43a0-a3a3-7260605b229b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"528c6877-5fa3-4ff5-a988-a75fb7203268","keywords":null,"link":"/vilag/20190915_Kovacs_Zoltan_bevandorlasparti_bosszuallok_tamadjak_Magyarorszagot","timestamp":"2019. szeptember. 15. 13:41","title":"Kovács Zoltán: bevándorláspárti bosszúállók támadják Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"553e31bc-c0a2-4763-81e9-a9473bda7606","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezzel egyrészt akár életet is menthet, másrészt összehangolt közúti ellenőrzés kezdődik hétfőn egész Magyarországon – közölte a rendőrség.","shortLead":"Ezzel egyrészt akár életet is menthet, másrészt összehangolt közúti ellenőrzés kezdődik hétfőn egész Magyarországon –...","id":"20190914_Egyebkent_is_felejtse_el_a_mobiljat_vezetes_kozben_de_most_kulonosen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=553e31bc-c0a2-4763-81e9-a9473bda7606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c8ea4b5-b27c-49b7-b2f8-4ee2cec51624","keywords":null,"link":"/itthon/20190914_Egyebkent_is_felejtse_el_a_mobiljat_vezetes_kozben_de_most_kulonosen","timestamp":"2019. szeptember. 14. 17:30","title":"Egyébként is felejtse el a mobilját vezetés közben, de most különösen!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc4a0a9c-2618-4d10-94bd-ea8609bde0f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több tucat fideszes plakátot kellett lecserélni, mert az ellenzéki politikus csapata rendszeresen megrongálja azokat – közölte a kormánypárt józsefvárosi szervezete.","shortLead":"Több tucat fideszes plakátot kellett lecserélni, mert az ellenzéki politikus csapata rendszeresen megrongálja azokat –...","id":"20190914_Rongalassal_is_vadoljak_Piko_Andrasekat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc4a0a9c-2618-4d10-94bd-ea8609bde0f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ff72c16-1e89-43dd-80c1-b32602df9ec3","keywords":null,"link":"/itthon/20190914_Rongalassal_is_vadoljak_Piko_Andrasekat","timestamp":"2019. szeptember. 14. 16:58","title":"Rongálással is vádolják Pikó Andrásékat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Vannak részei a fővárosnak, ahol egymillió forinthoz közelít az átlagos négyzetméterár. Vidéken a 300 ezer forintot lépte túl az átlag.","shortLead":"Vannak részei a fővárosnak, ahol egymillió forinthoz közelít az átlagos négyzetméterár. Vidéken a 300 ezer forintot...","id":"20190914_500_ezer_forint_alatti_negyzetmeteraron_nem_is_nagyon_erdemes_budapesti_lakasra_szamitani","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2f6d861-c0f3-4422-b302-3d333d8073d7","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190914_500_ezer_forint_alatti_negyzetmeteraron_nem_is_nagyon_erdemes_budapesti_lakasra_szamitani","timestamp":"2019. szeptember. 14. 11:07","title":"500 ezer forint alatti négyzetméteráron nem is nagyon érdemes budapesti lakásra számítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6addbf24-3318-41c0-b3ea-e441bddef5d2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kétszázötven éve ezen a napon, 1769. szeptember 14-én született Alexander von Humboldt német felfedező, botanikus, geográfus, meteorológus, csillagász, esszéíró...","shortLead":"Kétszázötven éve ezen a napon, 1769. szeptember 14-én született Alexander von Humboldt német felfedező, botanikus...","id":"20190914_alexander_von_humboldt_250_eve_szuletett_felfedezo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6addbf24-3318-41c0-b3ea-e441bddef5d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b27f5e5-7bfa-410b-9c54-b59c9f5b48ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20190914_alexander_von_humboldt_250_eve_szuletett_felfedezo","timestamp":"2019. szeptember. 14. 14:03","title":"250 éve született az ember, akinél meg sem lehet számlálni, mi mindenhez értett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5366831-8eef-495f-95a7-506642880624","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Győrben vitt el egy pénztárcát a kórházi tolvaj.","shortLead":"Győrben vitt el egy pénztárcát a kórházi tolvaj.","id":"20190914_Orvosi_maszkkal_az_arcan_lopott_a_szuleszetrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5366831-8eef-495f-95a7-506642880624&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f6176af-8fc2-4a0a-889d-a67061c04bf0","keywords":null,"link":"/elet/20190914_Orvosi_maszkkal_az_arcan_lopott_a_szuleszetrol","timestamp":"2019. szeptember. 14. 13:27","title":"Orvosi maszkkal az arcán lopott a szülészetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]