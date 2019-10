Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"007a19e4-7bec-4704-9f73-00470abefe59","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A kutyatartók hosszabb ideig éltek, és esetükben alacsonyabb volt a kardiovaszkuláris halálozás kockázata. ","shortLead":"A kutyatartók hosszabb ideig éltek, és esetükben alacsonyabb volt a kardiovaszkuláris halálozás kockázata. ","id":"20191009_Egy_tanulmany_szerint_tovabb_el_akinek_kutyaja_van","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=007a19e4-7bec-4704-9f73-00470abefe59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13e391b8-2552-47e7-9325-2d1db4510160","keywords":null,"link":"/elet/20191009_Egy_tanulmany_szerint_tovabb_el_akinek_kutyaja_van","timestamp":"2019. október. 09. 13:09","title":"Egy tanulmány szerint tovább él, akinek kutyája van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f42da84f-81dc-4992-9c36-556f9109d31e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Nagyképűséggel egész biztosan nem vádolhatjuk a magyar válogatott szövetségi kapitányát.","shortLead":"Nagyképűséggel egész biztosan nem vádolhatjuk a magyar válogatott szövetségi kapitányát.","id":"20191009_Rossi_Ha_ki_is_kapunk_annak_modjat_mi_valaszthatjuk_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f42da84f-81dc-4992-9c36-556f9109d31e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0291697d-c743-42f4-8984-14f303611efd","keywords":null,"link":"/sport/20191009_Rossi_Ha_ki_is_kapunk_annak_modjat_mi_valaszthatjuk_meg","timestamp":"2019. október. 09. 21:30","title":"Rossi: \"Ha ki is kapunk, annak módját mi választhatjuk meg\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d78474c7-90b6-4a76-8c0a-fe4da13fa249","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magánügy, viszont erkölcsileg helytelen és elítélendő Borkai Zsolt adriai hajóútja – mondta a kiszivárgott felvételekről Gulyás Gergely a Kormányinfón. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a sajtó kettős mércét alkalmaz, és ő egyébként sem számolna be olyan ügyekről, amelyeknek nincs politikai vonzata. A magyar kormány nem tud róla, hogy Várhelyi Olivér másik portfóliót kapna az Európai Bizottságban, és a törököket figyelmeztető uniós nyilatkozatot sem vétóztuk meg. ","shortLead":"Magánügy, viszont erkölcsileg helytelen és elítélendő Borkai Zsolt adriai hajóútja – mondta a kiszivárgott...","id":"20191010_Lassuk_hogyan_vedi_Gulyas_Gergely_Borkai_Zsoltot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d78474c7-90b6-4a76-8c0a-fe4da13fa249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c92df48d-1b54-4526-ab5d-fd7873f5baee","keywords":null,"link":"/itthon/20191010_Lassuk_hogyan_vedi_Gulyas_Gergely_Borkai_Zsoltot","timestamp":"2019. október. 10. 10:40","title":"Gulyás: Nincs okom, hogy ne higgyek Borkainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba32d69f-457e-41ea-874b-ce7c5de9cf68","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök nincs igény arra, hogy országjárásban legyen, de Miskolcra azért leutazott, hogy Alakszai Zoltán mellett kampányoljon.","shortLead":"A magyar miniszterelnök nincs igény arra, hogy országjárásban legyen, de Miskolcra azért leutazott, hogy Alakszai...","id":"20191008_Orban_Ha_a_miskolciak_fejleszteseket_akarnak_akkor_mukodjenek_egyutt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba32d69f-457e-41ea-874b-ce7c5de9cf68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2617b80c-3887-42af-aa09-c429497e4639","keywords":null,"link":"/itthon/20191008_Orban_Ha_a_miskolciak_fejleszteseket_akarnak_akkor_mukodjenek_egyutt","timestamp":"2019. október. 08. 15:18","title":"Orbán: Ha a miskolciak fejlesztéseket akarnak, működjenek együtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e6d5227-c787-41e7-9d01-12fda6746852","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Betömték az Android operációs rendszer fejlesztői azt a biztonsági rést, melyet kihasználva hackerek nézhetnek bele a felhasználó mobiljába. A biztonságos megoldáshoz ez még kevés, a javítócsomag először a gyártókon fut át, majd az érintett felhasználóknak installálniuk is kell a pakkot.","shortLead":"Betömték az Android operációs rendszer fejlesztői azt a biztonsági rést, melyet kihasználva hackerek nézhetnek bele...","id":"20191009_android_8_oktoberi_biztonsagi_frissites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e6d5227-c787-41e7-9d01-12fda6746852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2af8a5e-9baa-43c1-a498-98343bc857be","keywords":null,"link":"/tudomany/20191009_android_8_oktoberi_biztonsagi_frissites","timestamp":"2019. október. 09. 09:03","title":"Figyelje a mobilját, azonnal telepítse ezt a frissítést, amikor megjön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00f35212-e53c-432c-9b3f-0f679ee01691","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az An-74 gépet a futópálya szilárd burkolatán tette le a pilóta, egyelőre nem világos, hogy a futóművek miért nem nyíltak ki.","shortLead":"Az An-74 gépet a futópálya szilárd burkolatán tette le a pilóta, egyelőre nem világos, hogy a futóművek miért nem...","id":"20191010_behuzott_futomu_szomalia_an_74","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00f35212-e53c-432c-9b3f-0f679ee01691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fdabfd0-1a5b-488a-98bc-ae7fe29cb90d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191010_behuzott_futomu_szomalia_an_74","timestamp":"2019. október. 10. 10:22","title":"Drámai videó: behúzott futóművel landolt egy utasszállító Szomáliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8231b9b-e550-4040-a5b2-4b2f5e88c8a6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Gyere édes, jöjj és korrumpálj, és a csókodért mondd meg, mi jár.\"","shortLead":"\"Gyere édes, jöjj és korrumpálj, és a csókodért mondd meg, mi jár.\"","id":"20191009_Brody_Janos_dallal_szolt_hozza_a_Borkaiugyhoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8231b9b-e550-4040-a5b2-4b2f5e88c8a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f57489ba-3637-464b-b6c9-fec30e230359","keywords":null,"link":"/elet/20191009_Brody_Janos_dallal_szolt_hozza_a_Borkaiugyhoz","timestamp":"2019. október. 09. 15:51","title":"Bródy János dallal szólt hozzá a Borkai-ügyhöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a9eb49b-e2dc-4ec3-a4dc-924e528c6518","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kispesti polgármester a hvg.hu kamerája elé állt, de kérdéseket nem lehetett feltenni neki abban az ügyben, amelyet múlt héten korrupciós botrányként tálalt a kormánymédia. A Transparency International feljelentést tett az ügyben kiszivárgott felvételek miatt, szerintük nem kizárt, hogy a felvételek manipuláltak, de ha igaz, ami elhangzik, az számos bűncselekmény gyanúját felveti. A kispestieket is megkérdeztük arról, mit hallottak a hangfelvételről.","shortLead":"A kispesti polgármester a hvg.hu kamerája elé állt, de kérdéseket nem lehetett feltenni neki abban az ügyben, amelyet...","id":"20191008_kispest_korrupcio_botrany_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a9eb49b-e2dc-4ec3-a4dc-924e528c6518&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71b7a9c8-12a8-42b6-9f13-8148f669e572","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191008_kispest_korrupcio_botrany_valasztas","timestamp":"2019. október. 08. 20:00","title":"\"Az nagyon furcsa, hogy Gajda Péter nem ismeri meg a saját beosztottját\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]