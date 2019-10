Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f3d69999-c6f4-405e-8af7-52d165d97171","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Esendő emberként mutatja be a kormánysajtó Borkai Zsoltot, akinek a szexvideós botrányát Wittinghoff Tamás ügyével kötötték össze. A sztorija csak a bocsánatkéréskor került a híreikbe, akkor sem túlrészletezve. A kormányoldali médiabirodalom címlapjain alig találkozni az üggyel, anyabálnák, az Operettszínház és a terhesszex is megelőzi jelentőségben a Borkai-ügyet. Szétnéztünk a kormánysajtóban.","shortLead":"Esendő emberként mutatja be a kormánysajtó Borkai Zsoltot, akinek a szexvideós botrányát Wittinghoff Tamás ügyével...","id":"20191009_tv2_magyar_nemzet_origo_borkai_szexbotrany_wittinghof","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3d69999-c6f4-405e-8af7-52d165d97171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e53b0f11-16a3-4811-b457-f40b04037aef","keywords":null,"link":"/itthon/20191009_tv2_magyar_nemzet_origo_borkai_szexbotrany_wittinghof","timestamp":"2019. október. 09. 18:02","title":"Anyabálnák, operett, terhesszex - minden fontosabb a Borkai-ügynél a kormánymédiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c36b362-e99f-4adf-935e-2f2df92ec6d4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek az autónak a sofőrje vagy nem vette észre, vagy nem akarta észrevenni, hogy hova tette le a kocsiját.","shortLead":"Ennek az autónak a sofőrje vagy nem vette észre, vagy nem akarta észrevenni, hogy hova tette le a kocsiját.","id":"20191010_a_nap_fotoja_nehezen_de_csak_sikerult_beparkolni_a_gyalogos_savra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c36b362-e99f-4adf-935e-2f2df92ec6d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ade63a2-19b8-45f8-8bdd-0e19456b581b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191010_a_nap_fotoja_nehezen_de_csak_sikerult_beparkolni_a_gyalogos_savra","timestamp":"2019. október. 10. 06:41","title":"A nap fotója: nehezen, de csak sikerült beparkolni a gyalogossávra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e089f84-c937-4895-9bbd-ad08c9561c2c","c_author":"Bisnode","category":"brandchannel","description":"Amikor üzleti partnerkapcsolatot építünk ki, már szinte rutinszerű, hogy az együttműködő cégről minél több információt megpróbálunk beszerezni. De ez nem elég: a vállalatok mögötti emberekre is oda kell figyelnünk.","shortLead":"Amikor üzleti partnerkapcsolatot építünk ki, már szinte rutinszerű, hogy az együttműködő cégről minél több információt...","id":"bchbisnode_20191010_Mire_jo_a_vallalati_partnerkontroll","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e089f84-c937-4895-9bbd-ad08c9561c2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf4ea2bb-be37-45f4-a964-624b06442a3d","keywords":null,"link":"/brandchannel/bchbisnode_20191010_Mire_jo_a_vallalati_partnerkontroll","timestamp":"2019. október. 10. 11:30","title":"Elkerülhető kockázatok: mire jó a vállalati partnerkontroll?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Bisnode Magyarország Kft.","c_partnerlogo":"43a71079-f977-48dd-a8a5-88608c9d6783","c_partnertag":"bchbisnode"},{"available":true,"c_guid":"5680477e-178d-4785-b0c0-8995b22fab72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyiek szerint még ételért is alig jár ki.","shortLead":"A helyiek szerint még ételért is alig jár ki.","id":"20191009_Remetekent_el_birtokan_a_kiskutyajat_megkinzo_balotaszallasi_asszony","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5680477e-178d-4785-b0c0-8995b22fab72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e317f097-aa44-4b23-9df9-410aaf8d2b06","keywords":null,"link":"/itthon/20191009_Remetekent_el_birtokan_a_kiskutyajat_megkinzo_balotaszallasi_asszony","timestamp":"2019. október. 09. 09:29","title":"Remeteként él birtokán a kiskutyáját megkínzó balotaszállási asszony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0df14f00-4ac2-4e14-a244-56fdf7ca7448","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Nehéz feladatot kapunk a vezetőnktől, vagy a munkatársunk elutasítja az együttműködést, esetleg éles konfliktus alakul ki az ügyféllel – számtalan alkalom adódhat a munkahelyen, ami próbára teszi a teherbírásunkat. Ha ilyenkor önbizalommal felvértezve lépünk a helyzetbe, nagyobb sikerre, így több eredményre is számíthatunk.","shortLead":"Nehéz feladatot kapunk a vezetőnktől, vagy a munkatársunk elutasítja az együttműködést, esetleg éles konfliktus alakul...","id":"20191009_Verseny_a_munkahelyen_az_onbizalom_mint_valuta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0df14f00-4ac2-4e14-a244-56fdf7ca7448&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ec04a01-8ac4-4f4f-9568-037ce55012c6","keywords":null,"link":"/brandchannel/20191009_Verseny_a_munkahelyen_az_onbizalom_mint_valuta","timestamp":"2019. október. 09. 14:30","title":"Verseny a munkahelyen: az önbizalom mint valuta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"61dfb818-b739-4d16-9986-6703610c868b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több szülő fogalmazza meg aggályait a Fortnite-tal kapcsolatban, mert a játék szerintük túlságosan is függővé teheti a gyermekeket. Néhány kanadai nem várt tovább, pert indított a kitaláló Epic Games ellen.","shortLead":"Egyre több szülő fogalmazza meg aggályait a Fortnite-tal kapcsolatban, mert a játék szerintük túlságosan is függővé...","id":"20191008_epic_games_kanada_szulok_fortnite_per","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61dfb818-b739-4d16-9986-6703610c868b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"125c0188-672c-46a7-81bb-f1dda0e5db7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191008_epic_games_kanada_szulok_fortnite_per","timestamp":"2019. október. 08. 20:45","title":"Kanadai szülők beperelték a Fortnite fejlesztőjét, mert szerintük túl addiktív játékot készített","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccde6be7-a449-4f2c-968c-d448a77bc0cd","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A kutatók vizsgálják, hogy hogy került oda, és hogy miért pusztult el. ","shortLead":"A kutatók vizsgálják, hogy hogy került oda, és hogy miért pusztult el. ","id":"20191009_Elpusztult_a_Temzeben_megjelent_balna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ccde6be7-a449-4f2c-968c-d448a77bc0cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82eb3bd8-54df-4ce9-9128-59666541e1fe","keywords":null,"link":"/elet/20191009_Elpusztult_a_Temzeben_megjelent_balna","timestamp":"2019. október. 09. 13:30","title":"Elpusztult a Temzében megjelent bálna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9780fe8f-0e13-4918-bafe-c5beb86a5e28","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha már semmi jele annak, hogy haladnának a tárgyalások, jöhetnek az újabb forgatókönyvek. ","shortLead":"Ha már semmi jele annak, hogy haladnának a tárgyalások, jöhetnek az újabb forgatókönyvek. ","id":"20191009_Brexit_boris_johnson_eu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9780fe8f-0e13-4918-bafe-c5beb86a5e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3750443c-4e45-46dc-a5b8-b9e2d2009d1e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191009_Brexit_boris_johnson_eu","timestamp":"2019. október. 09. 11:58","title":"Brexit csak jövő júniusban? Itt a legújabb ötlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]