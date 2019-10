Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2dc3d143-936a-47a9-a025-1407fa682c43","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Szurkolóik viselkedése miatt a holland Ajax és a német Eintracht Frankfurt sem adhat el jegyet a drukkereinek a következő idegenbeli mérkőzéseire. Mások pénzbírságot kaptak.","shortLead":"Szurkolóik viselkedése miatt a holland Ajax és a német Eintracht Frankfurt sem adhat el jegyet a drukkereinek...","id":"20191018_uefa_buntetes_birsag_ajax_frankfurt_foci_bl","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2dc3d143-936a-47a9-a025-1407fa682c43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa019c6f-6b1a-4c3a-b8b5-552b47464a24","keywords":null,"link":"/sport/20191018_uefa_buntetes_birsag_ajax_frankfurt_foci_bl","timestamp":"2019. október. 18. 09:52","title":"Büntetésekkel szórta meg az UEFA a BL-csapatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6742672e-2369-4460-ac6b-b2f5b46e521c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Azt mondta, akkor jön csak le, ha találkozhat Boris Johnsonnal. Végül a rendőrök hozták le.\r

\r

","shortLead":"Azt mondta, akkor jön csak le, ha találkozhat Boris Johnsonnal. Végül a rendőrök hozták le.\r

\r

","id":"20191018_Egy_Boris_Johnsonnak_oltozott_klimaaktivista_felmaszott_a_felalvanyozott_Big_Benre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6742672e-2369-4460-ac6b-b2f5b46e521c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37adab65-a198-4dee-8f6a-26255ec23307","keywords":null,"link":"/vilag/20191018_Egy_Boris_Johnsonnak_oltozott_klimaaktivista_felmaszott_a_felalvanyozott_Big_Benre","timestamp":"2019. október. 18. 21:03","title":"Egy Boris Johnsonnak öltözött klímaaktivista felmászott a felállványozott Big Benre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38c4c449-ae3d-45e5-8474-118c101b981f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ebben a mátrixban Keanu Reeves sem álmodhat új leletről.","shortLead":"Ebben a mátrixban Keanu Reeves sem álmodhat új leletről.","id":"20191018_Kovacs_Andras_Peter_vegleg_leszamol_a_magyar_egeszseguggyel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38c4c449-ae3d-45e5-8474-118c101b981f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66bd767f-421c-4972-bf43-a8db177a1e2d","keywords":null,"link":"/elet/20191018_Kovacs_Andras_Peter_vegleg_leszamol_a_magyar_egeszseguggyel","timestamp":"2019. október. 18. 11:26","title":"Kovács András Péter végleg leszámol a magyar egészségüggyel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5f4b7d8-13ef-45f2-9342-d5e6a12fcbe5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ami jelenleg zajlik, az már régen nem politika, a NER alapja pedig a csicskítás – mondta Bödőcs Tibor humorista, akinek most jelent meg új könyve. A Borkai-botrányról úgy véli, az a Wall Street farkasának Fásy Ádám-féle kiadása.","shortLead":"Ami jelenleg zajlik, az már régen nem politika, a NER alapja pedig a csicskítás – mondta Bödőcs Tibor humorista, akinek...","id":"20191018_Bodocs_Nincs_ellenemre_hogy_nemi_bors_kerult_az_alkereszteny_kleptokracia_orra_ala","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5f4b7d8-13ef-45f2-9342-d5e6a12fcbe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"318ea514-2eea-4c99-9f24-4a51c5b81a0a","keywords":null,"link":"/elet/20191018_Bodocs_Nincs_ellenemre_hogy_nemi_bors_kerult_az_alkereszteny_kleptokracia_orra_ala","timestamp":"2019. október. 18. 08:20","title":"Bödőcs: Nincs ellenemre, hogy némi bors került az álkeresztény kleptokrácia orra alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b37adca-50e1-45ef-8b98-29cf8b2dd9e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csütörtök este az amerikai Georgetown Egyetemen tartott beszédet Mark Zuckerberg, a szólásszabadságról és a Kínához fűződő viszonyáról is beszélt.","shortLead":"Csütörtök este az amerikai Georgetown Egyetemen tartott beszédet Mark Zuckerberg, a szólásszabadságról és a Kínához...","id":"20191018_mark_zuckerberg_beszed_szolasszabadsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b37adca-50e1-45ef-8b98-29cf8b2dd9e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0211c03a-c6f5-4268-a0b2-38678e9a2dc2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191018_mark_zuckerberg_beszed_szolasszabadsag","timestamp":"2019. október. 18. 17:03","title":"Lemondott Kínáról a Facebook, már nem akarnak jelen lenni az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b935f49-3fd9-4374-a531-cf26713fb37a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ilyen számokat még a kormány csodafegyvere tud. Még a költségek és járulékok levonása után is elérhető a kétszámjegyű hozam az ingatlanok bérbeadásából. ","shortLead":"Ilyen számokat még a kormány csodafegyvere tud. Még a költségek és járulékok levonása után is elérhető a kétszámjegyű...","id":"201942_befektetesi_celu_ingatlanok_a_szuperkotveny_elbujhat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b935f49-3fd9-4374-a531-cf26713fb37a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fe160ee-2b91-41a6-bba9-af48f8c1bd08","keywords":null,"link":"/360/201942_befektetesi_celu_ingatlanok_a_szuperkotveny_elbujhat","timestamp":"2019. október. 18. 14:30","title":"A szuperkötvény elbújhat: busásan fial az albérletek kiadása ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8657ee3-d6fe-40af-b294-6204b9ce3b41","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Vida Józsefnek ez az első sporthoz köthető cége.","shortLead":"Vida Józsefnek ez az első sporthoz köthető cége.","id":"20191019_A_Takarekvezer_vette_at_Meszaros_Lorinc_helyet_egy_Felcsuthoz_kotheto_cegben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8657ee3-d6fe-40af-b294-6204b9ce3b41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"059db368-60b7-4aed-87f0-37a6c6b8b918","keywords":null,"link":"/kkv/20191019_A_Takarekvezer_vette_at_Meszaros_Lorinc_helyet_egy_Felcsuthoz_kotheto_cegben","timestamp":"2019. október. 19. 08:59","title":"A Takarék-vezér vette át Mészáros Lőrinc helyét egy Felcsúthoz köthető cégben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c6cba2c-5b99-49a6-9828-60d49aeeb777","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A robbanás ereje bedöntötte az épület mennyezetét. Egyelőre senki nem vállalta a merényletért a felelősséget.","shortLead":"A robbanás ereje bedöntötte az épület mennyezetét. Egyelőre senki nem vállalta a merényletért a felelősséget.","id":"20191018_26_ember_meghalt_amikor_bomba_robbant_egy_mecsetben_Afganisztanban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c6cba2c-5b99-49a6-9828-60d49aeeb777&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eda94d39-1250-47b4-ac88-41179d753e77","keywords":null,"link":"/vilag/20191018_26_ember_meghalt_amikor_bomba_robbant_egy_mecsetben_Afganisztanban","timestamp":"2019. október. 18. 14:13","title":"62 ember meghalt, amikor bomba robbant egy mecsetben Afganisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]