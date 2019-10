Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f9785bd1-fa5b-49bb-9123-464d22e4f199","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kibervédelem alapja a gyors reagálás a fenyegetésekre, és a szakemberek közötti hatékony együttműködés - mondta a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézetének sajtóreferense az M1 aktuális csatorna vasárnap esti műsorában.","shortLead":"A kibervédelem alapja a gyors reagálás a fenyegetésekre, és a szakemberek közötti hatékony együttműködés - mondta...","id":"20191020_Szakerto_a_gyorsasag_es_az_egyuttmukodes_a_kibervedelem_alapja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9785bd1-fa5b-49bb-9123-464d22e4f199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5ee68a1-2df2-438b-8ec2-2fb9a5f852e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191020_Szakerto_a_gyorsasag_es_az_egyuttmukodes_a_kibervedelem_alapja","timestamp":"2019. október. 20. 20:23","title":"Szakértő: a gyorsaság és az együttműködés a kibervédelem alapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0356f93-1243-4b74-b636-5616a12ca20c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pikó bepanaszolta a józsefvárosi ingyenes lapot részrehajlásért, a Kúria helybenhagyta az elmarasztaló ítéletet és a félmilliós bírságot – az időközben polgármesterré választott Pikó most a főszerkesztőn venne jogi-anyagi elégtételt.\r

\r

","shortLead":"Pikó bepanaszolta a józsefvárosi ingyenes lapot részrehajlásért, a Kúria helybenhagyta az elmarasztaló ítéletet és...","id":"20191021_piko_andras_keruleti_lap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0356f93-1243-4b74-b636-5616a12ca20c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d306e44e-ed3f-4bbc-b05f-7a6256dcf0b9","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_piko_andras_keruleti_lap","timestamp":"2019. október. 21. 09:57","title":"Pikó András üzent a fideszesek mellett kampányoló kerületi lap volt főszerkesztőjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49faaf1f-ccb8-4b63-b511-4d0114701ef7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindenen túlmegy, ami Hadházy tábláján volt a házelnök szerint.","shortLead":"Mindenen túlmegy, ami Hadházy tábláján volt a házelnök szerint.","id":"20191021_A_lonak_a____Hadhazy_Akos_a_legzaftosabb_tablajat_fel_se_mutatta_a_Parlamentben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49faaf1f-ccb8-4b63-b511-4d0114701ef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f017a7b-be98-4efd-9fed-c7a5d711e87f","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_A_lonak_a____Hadhazy_Akos_a_legzaftosabb_tablajat_fel_se_mutatta_a_Parlamentben","timestamp":"2019. október. 21. 14:52","title":"A lónak a ... ! – Hadházy Ákos legszaftosabb táblája felhúzta Kövér Lászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de17f9e1-c210-40e6-be58-8d1f706da271","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Évente mintegy hétmillió embert öl meg a szennyezett levegő. Lehet, hogy hamarosan a gyilkosságok számát is hozzá kell adni ehhez a statisztikai adathoz? Esetleg a légszennyezettség függvényében kellene átcsoportosítani a rendőröket?","shortLead":"Évente mintegy hétmillió embert öl meg a szennyezett levegő. Lehet, hogy hamarosan a gyilkosságok számát is hozzá kell...","id":"20191020_legszennyezettseg_bunesetek_szamanak_novekedese_kapcsolat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de17f9e1-c210-40e6-be58-8d1f706da271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ce323cf-6c5a-452b-ac90-1d6b1b6af2ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20191020_legszennyezettseg_bunesetek_szamanak_novekedese_kapcsolat","timestamp":"2019. október. 20. 16:03","title":"Bizarr összefügges lehet a légszennyezettség és a gyilkosságok száma között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c5f046-8fbe-4d3e-b8db-8446d3a8d842","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A világ egyik legjelentősebb kortárs gyűjteményével rendelkező művészeti múzeuma négyhónapos felújítás után hétfőn nyílik meg a közönség előtt.","shortLead":"A világ egyik legjelentősebb kortárs gyűjteményével rendelkező művészeti múzeuma négyhónapos felújítás után hétfőn...","id":"20191020_Hetfon_ujra_nyilik_a_New_Yorki_Modern_Muveszetek_Muzeuma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43c5f046-8fbe-4d3e-b8db-8446d3a8d842&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6c95b76-7254-40d5-96cb-3f25759ed95c","keywords":null,"link":"/elet/20191020_Hetfon_ujra_nyilik_a_New_Yorki_Modern_Muveszetek_Muzeuma","timestamp":"2019. október. 20. 17:35","title":"Hétfőn újra nyílik a New York-i Modern Művészetek Múzeuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a4110f7-2742-4a89-a85a-0b6c65d0647f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sajtószabadságot ünneplik és magyarázzák a képhamisítást - a képet állítólag így kapták valahonnan. ","shortLead":"A sajtószabadságot ünneplik és magyarázzák a képhamisítást - a képet állítólag így kapták valahonnan. ","id":"20191020_Uj_szelek_fujnak_az_ellenzeki_gyozelem_utan_a_kephamisitasba_keveredett_bajai_lapnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a4110f7-2742-4a89-a85a-0b6c65d0647f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f19c926-bd35-4a49-ba53-e03f4cca57cf","keywords":null,"link":"/itthon/20191020_Uj_szelek_fujnak_az_ellenzeki_gyozelem_utan_a_kephamisitasba_keveredett_bajai_lapnal","timestamp":"2019. október. 20. 10:54","title":"Új szelek fújnak az ellenzéki győzelem után a képhamisításba keveredett bajai lapnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"717020d1-d7e5-4022-b2eb-55371efd8401","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Aki kíváncsi az idei Budapest Auto Show felhozatára, és még nincs belépőjegye, annak itt a remek alkalom: 10 helyes válasszal bárki nyerhet egy páros belépőjegyet.","shortLead":"Aki kíváncsi az idei Budapest Auto Show felhozatára, és még nincs belépőjegye, annak itt a remek alkalom: 10 helyes...","id":"20191021_autos_kviz_automarkak_budapest_auto_show_bpas_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=717020d1-d7e5-4022-b2eb-55371efd8401&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"930b70f9-ab6c-450a-a4ab-d5f29532eb8a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191021_autos_kviz_automarkak_budapest_auto_show_bpas_2019","timestamp":"2019. október. 21. 12:00","title":"Kvíz: Tudja, melyik autómárka melyik országból származik? Még ezeket is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f635f4f-ee2e-4707-ad10-d520315370df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Maritza Ciblus elsőre nagyon megijedt, amikor azt látta, 18 hónapos kisfia mellett még valaki fekszik az ágyában. Kiderült, van racionális magyarázat a látottakra.","shortLead":"Maritza Ciblus elsőre nagyon megijedt, amikor azt látta, 18 hónapos kisfia mellett még valaki fekszik az ágyában...","id":"20191021_babamonitor_bebior_optikai_csalodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f635f4f-ee2e-4707-ad10-d520315370df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10c277dc-4531-4f92-8f69-bd180f202c75","keywords":null,"link":"/tudomany/20191021_babamonitor_bebior_optikai_csalodas","timestamp":"2019. október. 21. 13:03","title":"Azt hitte, szellemet lát a babamonitoron, de az igazság ennél sokkal viccesebb volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]