[{"available":true,"c_guid":"b0d430e2-c05f-4127-9773-4a6dbc17fa06","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pazar esküvőt tartott Párizsban a hétvégén Jean-Christophe Napoleon Bonaparte és Olympia von Arco-Zinneberg grófnő. A lakodalmat az egyik legnagyobb francia királyi kastélyban tartották. ","shortLead":"Pazar esküvőt tartott Párizsban a hétvégén Jean-Christophe Napoleon Bonaparte és Olympia von Arco-Zinneberg grófnő...","id":"20191021_Osszehazasodott_Napoleon_es_az_utolso_magyar_kiraly_leszarmazottja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0d430e2-c05f-4127-9773-4a6dbc17fa06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0729c6d-f755-44da-bace-6251863359d4","keywords":null,"link":"/elet/20191021_Osszehazasodott_Napoleon_es_az_utolso_magyar_kiraly_leszarmazottja","timestamp":"2019. október. 21. 10:21","title":"Összeházasodott Napóleon és az utolsó magyar király leszármazottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb68773a-348f-444c-8913-4e150cbeb64d","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A legtöbb szülő azt szeretné, ha a gyermeke kiválóan teljesítene az iskolában és a különórákon is. De a valóság gyakran nem ennyire rózsás. Sikeres életet szeretnénk a gyermekeinknek, és emiatt gyakran hibákat követünk el.","shortLead":"A legtöbb szülő azt szeretné, ha a gyermeke kiválóan teljesítene az iskolában és a különórákon is. De a valóság gyakran...","id":"20191022_8_tipp_szuloknek_ha_rossz_tanulo_a_gyerek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb68773a-348f-444c-8913-4e150cbeb64d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"956db19b-ef1a-47fa-b30d-8670284885f9","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191022_8_tipp_szuloknek_ha_rossz_tanulo_a_gyerek","timestamp":"2019. október. 22. 12:15","title":"8 tipp szülőknek, ha rossz tanuló a gyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök elfogták a feltételezett elkövetőt.","shortLead":"A rendőrök elfogták a feltételezett elkövetőt.","id":"20191022_emberoles_pecs_elfogas_rendorseg_feltetelezett_elkoveto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a4c942c-96b1-45b4-b03b-954b2e15e135","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_emberoles_pecs_elfogas_rendorseg_feltetelezett_elkoveto","timestamp":"2019. október. 22. 10:12","title":"Megöltek egy nőt Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1892f17a-e4a0-4efa-b4e4-29caa3ed3087","c_author":"HVG","category":"360","description":"Magyar vagyonkezelőjébe tolt bele egy szép összeget a Liu Chi-jen tajvani üzletember. A pápai húskombinátot is az ő offshore cége vette meg, még 2015-ben. ","shortLead":"Magyar vagyonkezelőjébe tolt bele egy szép összeget a Liu Chi-jen tajvani üzletember. A pápai húskombinátot is az ő...","id":"201942_chi_fu_central_europe_meg_tobb_penz_tajvanrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1892f17a-e4a0-4efa-b4e4-29caa3ed3087&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a577b589-20b9-4565-a060-1ba28ce6da3b","keywords":null,"link":"/360/201942_chi_fu_central_europe_meg_tobb_penz_tajvanrol","timestamp":"2019. október. 21. 10:00","title":"Újabb milliárdokat hozott ide a pápai húskombinát körül feltűnő tajvani üzletember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd9b1925-4f16-4d8e-9d56-2285141b6055","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A hidak rejtett hibáinak feltárására használt technológia a beteg térdízület diagnosztizálására is bevethető: mikrofon segíthet diagnosztizálni a térdízület gyulladását egy új angol kutatás szerint.","shortLead":"A hidak rejtett hibáinak feltárására használt technológia a beteg térdízület diagnosztizálására is bevethető: mikrofon...","id":"20191021_oszteoartritisz_diagnosztizalasa_mikrofonnal_terdizulet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd9b1925-4f16-4d8e-9d56-2285141b6055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7e2313c-ff49-4f65-88d4-3266ab24edfb","keywords":null,"link":"/tudomany/20191021_oszteoartritisz_diagnosztizalasa_mikrofonnal_terdizulet","timestamp":"2019. október. 21. 14:03","title":"Meghallgatták mikrofonnal 89 ember térdét – hasznos, mint a hidaknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"540faeba-e657-4fef-a2a4-2e3bae8e923d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook komoly összeget fizet majd a kiadóknak, hogy a közösségi oldalon jelenjenek meg az általuk készített anyagok.","shortLead":"A Facebook komoly összeget fizet majd a kiadóknak, hogy a közösségi oldalon jelenjenek meg az általuk készített anyagok.","id":"20191021_facebook_hirfolyam_hirek_a_facebookon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=540faeba-e657-4fef-a2a4-2e3bae8e923d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1646381-1f2a-4251-a930-bc445159c695","keywords":null,"link":"/tudomany/20191021_facebook_hirfolyam_hirek_a_facebookon","timestamp":"2019. október. 21. 08:33","title":"Októberben megváltozik a Facebook, új fül alatt kell majd keresni a híreket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a17f2f1-5652-493a-ac5d-6cbc80acbd56","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A lengyel politikus többször kritizálta Orbán Viktort és politikáját.","shortLead":"A lengyel politikus többször kritizálta Orbán Viktort és politikáját.","id":"20191021_donald_tusk_europai_neppart_fidesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a17f2f1-5652-493a-ac5d-6cbc80acbd56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"815044dc-63fa-47ed-a7e1-c86f2a57ae2c","keywords":null,"link":"/vilag/20191021_donald_tusk_europai_neppart_fidesz","timestamp":"2019. október. 21. 17:02","title":"Aggódhat a Fidesz, Tusk lehet a Néppárt elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c301cafb-5090-48be-8b3e-4fde2eefbe1a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A staffordi árverésen elkelt motort csak Holy Davidsonnak, azaz Szent Davidsonnak becézik. Ez már a második pápai Harley-Davidson, amit elárvereznek.\r

\r

","shortLead":"A staffordi árverésen elkelt motort csak Holy Davidsonnak, azaz Szent Davidsonnak becézik. Ez már a második pápai...","id":"20191021_Ugandai_arvahaz_es_iskola_epul_a_Ferenc_papa_alairasat_viselo_elarverezett_HarleyDavidson_arabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c301cafb-5090-48be-8b3e-4fde2eefbe1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c664e2e2-d3d2-4e52-ba2e-62657e9434e4","keywords":null,"link":"/elet/20191021_Ugandai_arvahaz_es_iskola_epul_a_Ferenc_papa_alairasat_viselo_elarverezett_HarleyDavidson_arabol","timestamp":"2019. október. 21. 12:36","title":"Ugandai árvaház és iskola épül a Ferenc pápa által aláírt Harley-Davidson árából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]