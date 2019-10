Idén hatvanéves a világ egyik legismertebb képregénye, az Asterix. A héten Franciaországban megjelent a sorozat 38. kötete, amely a Vercingetorix lánya címet kapta, és amelyben egy lázadó kamaszlány, Adrénaline is szerepet kap a gall főhős és Obelix mellett – a hírről a The Guardian számolt be.

Az új képregényt Jean-Yves Ferri írta és Didier Conrad rajzolta. Az alkotók szándékuk szerint el akartak szakadni a két tipikus karaktertől, a csábító nőtől és a házsártos feleségtől. Adrénaline központi figurája az új képregénynek, az egész cselekményt köré építették. A karakter némileg hasonlít a 16 éves klímaktivistára, Greta Thurnbergre, de a készítők szerint ez csak a véletlen műve.

Az Asterix-képregényeket eredetileg René Goscinny és Albert Uderzo alkotta meg, eddig több mint 100 nyelvre lefordították, és világszerte több mint 370 millió darabot adtak el belőle.