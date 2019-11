Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"87af86d3-25f5-44a5-8ab0-bf9554eb029d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az Asiagói-fennsíkról hozzák, ahol tavaly ősszel hatalmas viharok tomboltak.","shortLead":"Az Asiagói-fennsíkról hozzák, ahol tavaly ősszel hatalmas viharok tomboltak.","id":"20191031_vatikan_karacsonyfa_asiago_fennsik_vihar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87af86d3-25f5-44a5-8ab0-bf9554eb029d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f594f12-07a1-432d-ae5b-a2aa36d1d807","keywords":null,"link":"/elet/20191031_vatikan_karacsonyfa_asiago_fennsik_vihar","timestamp":"2019. október. 31. 21:56","title":"Igazán különleges karácsonyfája lesz a Vatikánnak idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c35fcc7b-a127-4bfb-865a-6dfda5b746c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 25 éves páciensen, Jenna Schardton Texasban hajtották végre az operációt, a több mint 45 perces beavatkozást az elejétől a végig látni lehetett a Facebookon.","shortLead":"A 25 éves páciensen, Jenna Schardton Texasban hajtották végre az operációt, a több mint 45 perces beavatkozást...","id":"20191031_elo_video_facebook_agymutet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c35fcc7b-a127-4bfb-865a-6dfda5b746c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e186d598-adbd-4332-a85d-94b36da37e95","keywords":null,"link":"/tudomany/20191031_elo_video_facebook_agymutet","timestamp":"2019. október. 31. 20:03","title":"Élőben közvetítették a Facebookon, ahogy megműtik egy nő agyát – miközben ébren volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3e2aa00-2e89-44a8-91c1-158bbff4e7f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Örül Karácsony tárgyalási készségének Baán László, a Liget Projektért felelős kormánybiztos, bízik a kompromisszumban. Szerinte a Városliget attól különleges, hogy nem körülötte, hanem benne épültek mindig is épületek.\r

\r

","shortLead":"Örül Karácsony tárgyalási készségének Baán László, a Liget Projektért felelős kormánybiztos, bízik a kompromisszumban...","id":"20191101_A_Liget_Projekt_felelose_szerint_a_Varosligetet_ugy_lehet_a_legjobban_megorizni_ha_meg_tobb_epuletet_teszunk_bele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3e2aa00-2e89-44a8-91c1-158bbff4e7f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1a29b9b-b199-4f34-b753-aad9d104b820","keywords":null,"link":"/itthon/20191101_A_Liget_Projekt_felelose_szerint_a_Varosligetet_ugy_lehet_a_legjobban_megorizni_ha_meg_tobb_epuletet_teszunk_bele","timestamp":"2019. november. 01. 16:18","title":"A Liget Projekt felelőse szerint a Városligetet felújítással, új épületek emelésével lehet megőrizni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5d5264b-ce87-44e0-baf0-8ee50feef147","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sőt, a felcsúti vállalkozó másokat is adakozásra buzdított, így időben meglett a pénz a kisfiú kezelésére.","shortLead":"Sőt, a felcsúti vállalkozó másokat is adakozásra buzdított, így időben meglett a pénz a kisfiú kezelésére.","id":"20191031_sma_betegseg_levente_700_millio_meszaros_lorinc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5d5264b-ce87-44e0-baf0-8ee50feef147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af0ccac8-8631-4787-98ed-09ae4478661b","keywords":null,"link":"/elet/20191031_sma_betegseg_levente_700_millio_meszaros_lorinc","timestamp":"2019. október. 31. 15:23","title":"Mészáros megint segített, az SMA-s Leventének is összejött a 700 millió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9efc66e2-8f5a-4ac1-9ae6-5dbc347ebc28","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség kéri, hogy aki felismeri a képen látható autót és annak sofőrjét, az jelentkezzen.","shortLead":"A rendőrség kéri, hogy aki felismeri a képen látható autót és annak sofőrjét, az jelentkezzen.","id":"20191101_Ikerbabakocsival_utkozott_a_nyiregyhazi_autos_de_meg_sem_allt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9efc66e2-8f5a-4ac1-9ae6-5dbc347ebc28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7208d0f5-2402-4184-a5b0-17dbd0d852b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20191101_Ikerbabakocsival_utkozott_a_nyiregyhazi_autos_de_meg_sem_allt","timestamp":"2019. november. 01. 12:19","title":"Ikerbabakocsival ütközött a nyíregyházi autós, de meg sem állt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Karácsonyt diktátorozza a Lokál, Fekete-Győr szerint Orbán fél, elfogadta a magyar javaslatot a NATO. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Karácsonyt diktátorozza a Lokál, Fekete-Győr szerint Orbán fél, elfogadta a magyar javaslatot a NATO. A hvg360 esti...","id":"20191031_Radar_360_Karacsonyt_diktatorozza_a_Lokal_FeketeGyor_szerint_Orban_fel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f9acf70-987a-44c1-8b98-37c9c77e68db","keywords":null,"link":"/360/20191031_Radar_360_Karacsonyt_diktatorozza_a_Lokal_FeketeGyor_szerint_Orban_fel","timestamp":"2019. október. 31. 17:30","title":"Radar 360: bevásárolt az állam a Telenorba, Kövér Lenin-fiúkat emleget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01bbe485-ca0c-4dc7-ae8f-c5ac8380a09c","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Egy holokauszt-túlélő, aki a politikusoknak és a tanároknak is tudna tanácsot adni, hogyan lehet küzdeni az antiszemitizmus ellen. 94 évesen is igazi aktivista, előadásokat tart, könyvet ír, a közösségi oldalán posztol, és a Vígszínház színpadán táncol. Portréinterjú Fahidi Évával.","shortLead":"Egy holokauszt-túlélő, aki a politikusoknak és a tanároknak is tudna tanácsot adni, hogyan lehet küzdeni...","id":"201944_fahidi_eva","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01bbe485-ca0c-4dc7-ae8f-c5ac8380a09c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25dcdf3a-47b4-454e-9b86-a9b0609bdcbb","keywords":null,"link":"/360/201944_fahidi_eva","timestamp":"2019. november. 01. 19:00","title":"Fahidi Éva: \"Ha már élek, a világért sem akarok boldogtalan lenni.\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d872e54b-e206-4dc2-a3e1-1cdd93381b5c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a jövőben változtatna a Galaxy Fold dizájnján a Samsung, és egy olyan mobilt is készítene, amiben cserélgetni lehetne az alkatrészeket.","shortLead":"A jelek szerint a jövőben változtatna a Galaxy Fold dizájnján a Samsung, és egy olyan mobilt is készítene, amiben...","id":"20191031_samsung_okostelefon_terv_szabadalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d872e54b-e206-4dc2-a3e1-1cdd93381b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db05f5af-1789-436a-906e-47b87826f323","keywords":null,"link":"/tudomany/20191031_samsung_okostelefon_terv_szabadalom","timestamp":"2019. október. 31. 18:03","title":"Felkerült két terv az internetre, furcsa telefonokon dolgozik a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]