Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"141d2305-1cee-47d1-849e-47afba66f86b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szántó T. Gábor Európa szimfónia című könyve az 1940-es és az 1970-es években játszódik.","shortLead":"Szántó T. Gábor Európa szimfónia című könyve az 1940-es és az 1970-es években játszódik.","id":"201944_konyv__kisert_amult_szanto_t_gabor_europa_szimfonia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=141d2305-1cee-47d1-849e-47afba66f86b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d69e2a74-d005-43e8-91b0-cc7f1b35a771","keywords":null,"link":"/360/201944_konyv__kisert_amult_szanto_t_gabor_europa_szimfonia","timestamp":"2019. október. 31. 14:00","title":"Krimi és történelmi kalandregény az 1945 írójának új kötete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba39d885-bbcd-4fe5-95d0-78230ea97e70","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nem jutott tovább csoportjából a magyar csapat, amely vereséggel búcsúzott a brazíliai tornától.","shortLead":"Nem jutott tovább csoportjából a magyar csapat, amely vereséggel búcsúzott a brazíliai tornától.","id":"20191102_kieses_u17_focivb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba39d885-bbcd-4fe5-95d0-78230ea97e70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94b3494a-d385-4efa-9a78-9cbedff89ff5","keywords":null,"link":"/sport/20191102_kieses_u17_focivb","timestamp":"2019. november. 02. 08:31","title":"Kiesett a világbajnokságról az U17-es fociválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d9389af-cb97-4f88-b0e6-1c04d5d765da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A PPF Csoport és az Antenna Hungária közös, csütörtöki bejelentése szerint az állami tulajdonban lévő műsorterjesztő és telekommunikációs vállalat megvásárolta a Telenor Magyarország 25 százalékát.","shortLead":"A PPF Csoport és az Antenna Hungária közös, csütörtöki bejelentése szerint az állami tulajdonban lévő műsorterjesztő és...","id":"20191031_telenor_magyarorszag_antenna_hungaria_zrt_25_szazalek_ppf_csoport_felvasarlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d9389af-cb97-4f88-b0e6-1c04d5d765da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57aba1f3-dcd9-4659-9381-b1517e702175","keywords":null,"link":"/tudomany/20191031_telenor_magyarorszag_antenna_hungaria_zrt_25_szazalek_ppf_csoport_felvasarlas","timestamp":"2019. október. 31. 16:15","title":"Hivatalos: a magyar állam bevásárolta magát a Telenorba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0c120c3-cfea-4214-b027-bfa9c8214b2e","c_author":"Szlavkovics Rita","category":"360","description":"Tíz éves folyamat végére tett pontot Botka László, amikor bejelentette: kilép a Magyar Szocialista Pártból. Az MSZP cserbenhagyta a szegedi polgármestert, amikor országos terveit szőtte, most rajta a sor, hogy végleg hátat fordítson egykori politikai közösségének. Értelme a döntésnek azonban megyei szinten nincsen.","shortLead":"Tíz éves folyamat végére tett pontot Botka László, amikor bejelentette: kilép a Magyar Szocialista Pártból. Az MSZP...","id":"201944_botka_hatrarug_es_elorelep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0c120c3-cfea-4214-b027-bfa9c8214b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82d5ed00-23e8-449e-8083-5da174988a33","keywords":null,"link":"/360/201944_botka_hatrarug_es_elorelep","timestamp":"2019. október. 31. 13:30","title":"Botka kilépése csak akkor érthető, ha befejezetlen ügye maradt Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7634b09-3b32-4145-9348-3c8162addfcc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A munkálatok előkészületei már el is kezdődtek. A Szent Mihály-kápolna 400 méterre fekszik a helyszíntől.","shortLead":"A munkálatok előkészületei már el is kezdődtek. A Szent Mihály-kápolna 400 méterre fekszik a helyszíntől.","id":"20191031_Gigaberuhazas_a_Balatonnal_Korakodo_es_ipari_kikoto_epulhet_kozel_a_partokhoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7634b09-3b32-4145-9348-3c8162addfcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63978e65-1664-4fac-b148-bd6a790c82b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191031_Gigaberuhazas_a_Balatonnal_Korakodo_es_ipari_kikoto_epulhet_kozel_a_partokhoz","timestamp":"2019. október. 31. 17:32","title":"Gigaberuházás a Balatonnál: új ipari kikötő épülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23deaeef-9825-4102-9bd2-5fe6885ec99f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Steve Lazarides könyvet ad ki, benne számos fotóval a titokzatos street art művészről. Igaz, az arca egyiken sem látszik.","shortLead":"Steve Lazarides könyvet ad ki, benne számos fotóval a titokzatos street art művészről. Igaz, az arca egyiken sem...","id":"20191031_banksy_street_art_konyv_ugynok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23deaeef-9825-4102-9bd2-5fe6885ec99f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"277fb33d-3435-4e2a-957b-b3e5abd20911","keywords":null,"link":"/kultura/20191031_banksy_street_art_konyv_ugynok","timestamp":"2019. október. 31. 14:20","title":"Képeket tett közzé Banksyről korábbi ügynöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72b3e577-5ac2-48e0-b840-a9836a8e485e","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Nincs nehéz akkumulátor és nagy villanymotor. Nincs zöld rendszámos polgárpukkasztás. Nincs turbó és gázolajos füstölés sem. Van viszont egy a végletekig optimalizált benzinmotor, ami olyan keveset fogyaszt, mintha gázolajjal működne. A Mazda ismét külön utakon jár. ","shortLead":"Nincs nehéz akkumulátor és nagy villanymotor. Nincs zöld rendszámos polgárpukkasztás. Nincs turbó és gázolajos füstölés...","id":"20191101_mazda_3_motorja_benzines_dizeles_skyactiv_x_teszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72b3e577-5ac2-48e0-b840-a9836a8e485e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66e07d92-5052-44ea-bff1-73b3434f70c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20191101_mazda_3_motorja_benzines_dizeles_skyactiv_x_teszt","timestamp":"2019. november. 01. 11:30","title":"Benzint iszik és dízelt prédikál: teszten a Mazda új csodamotorja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60f70de7-55dd-444e-a0d6-0adc9daa932d","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Balaton környéki települések például jeleskednek ebben - közölte a KSH.","shortLead":"A Balaton környéki települések például jeleskednek ebben - közölte a KSH.","id":"20191102_Egyre_menobb_a_szelektiv_hulladekgyujtes_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60f70de7-55dd-444e-a0d6-0adc9daa932d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"024de715-643f-4ec5-8e90-bdd7e23a0f5a","keywords":null,"link":"/kkv/20191102_Egyre_menobb_a_szelektiv_hulladekgyujtes_Magyarorszagon","timestamp":"2019. november. 02. 09:49","title":"Egyre menőbb a szelektív hulladékgyűjtés Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]