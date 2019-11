Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"956274f4-04c2-41a6-a45f-3ccb50bab711","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Magyar Honvédségnek az Iszlám Állam terrorszervezet elleni nemzetközi fellépésben való további részvételéről nyújtott be határozati javaslatot kedden a Honvédelmi Minisztérium (HM).","shortLead":"A Magyar Honvédségnek az Iszlám Állam terrorszervezet elleni nemzetközi fellépésben való további részvételéről nyújtott...","id":"20191112_A_Honvedelmi_Miniszterium_2021_vegeig_meghosszabbitana_a_magyar_katonak_iraki_missziojat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=956274f4-04c2-41a6-a45f-3ccb50bab711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2612b45-9a13-4c2c-a5ba-355f6ab27863","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_A_Honvedelmi_Miniszterium_2021_vegeig_meghosszabbitana_a_magyar_katonak_iraki_missziojat","timestamp":"2019. november. 12. 21:55","title":"A Honvédelmi Minisztérium 2021 végéig meghosszabbítaná a magyar katonák iraki misszióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97aa179d-518b-4966-85c9-5e5792debb36","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bevezetik-e a magyar iskolákban jövő szeptembertől az óvoda és iskola közötti előkészítő évfolyamokat? Ha igen, akkor kik és mi alapján járnának oda? Kik és mi alapján foglalkoznának velük? Összefügg-e a bevezetés az iskolaérettségi protokoll változásaival? Tíz hónappal a következő tanév kezdete előtt egyikre sincs válasz, a minisztérium hallgat és a kormányra mutogat. ","shortLead":"Bevezetik-e a magyar iskolákban jövő szeptembertől az óvoda és iskola közötti előkészítő évfolyamokat? Ha igen, akkor...","id":"20191111_kilenc_evfolyam_nulladik_evfolyam_iskola_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97aa179d-518b-4966-85c9-5e5792debb36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e37b35dd-b696-40d1-b76f-fd7653e86411","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_kilenc_evfolyam_nulladik_evfolyam_iskola_kormany","timestamp":"2019. november. 11. 15:01","title":"Kilenc évfolyamos iskola: szorít az idő, még sincs válasz a kérdésekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df067d4f-d2da-4ab4-8a26-d6c54993b6f0","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Hétfőn személyesen is egyeztetnek a Magyar Atlétikai Szövetség képviselői Karácsony Gergellyel a IX. kerületbe tervezett* atlétikai stadionról. A sportközpont körüli bizonytalanság azonban akkor sem szűnik meg, ha a delegációnak sikerül meggyőznie a főpolgármestert. Információink szerint a stadionstopról szóló népszavazás kezdeményezői lehetséges forgatókönyvekről beszéltek a Momentummal, és bár döntés nincs, az sem kizárt, hogy a Fővárosi Közgyűlés pozitív döntése ellenére is megkezdődhet az aláírásgyűjtés. ","shortLead":"Hétfőn személyesen is egyeztetnek a Magyar Atlétikai Szövetség képviselői Karácsony Gergellyel a IX. kerületbe...","id":"20191112_Fovarosi_Kozgyules_atletikai_stadion_nepszavazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df067d4f-d2da-4ab4-8a26-d6c54993b6f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d33f3a2a-6d95-452c-ada9-81ef1b8ce045","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_Fovarosi_Kozgyules_atletikai_stadion_nepszavazas","timestamp":"2019. november. 12. 20:00","title":"Karácsony az atlétikai vb-vel zsarolná Orbánt, de népszavazás is lehet a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51f4e3ed-d3f2-49b7-8af0-a925aae11aaa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Rebel Whopper most debütál Európában.","shortLead":"A Rebel Whopper most debütál Európában.","id":"20191112_burger_king_muhus_burger_ferihegy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51f4e3ed-d3f2-49b7-8af0-a925aae11aaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97bd2eb2-7ddd-4154-9e94-77b2570b2698","keywords":null,"link":"/kkv/20191112_burger_king_muhus_burger_ferihegy","timestamp":"2019. november. 12. 13:47","title":"Már itthon is árul műhúsos burgert a Burger King","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d48360d-f846-4d93-b76b-7241890e4d0d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tankötelezettség felső korhatárához nem nyúlnának.","shortLead":"A tankötelezettség felső korhatárához nem nyúlnának.","id":"20191112_A_szulo_felelossegeve_tenne_a_KDNP_hogy_szakmat_szerezzen_a_gyerek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d48360d-f846-4d93-b76b-7241890e4d0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26e414f6-ff63-4952-ab1f-a7d6e1f6afc4","keywords":null,"link":"/elet/20191112_A_szulo_felelossegeve_tenne_a_KDNP_hogy_szakmat_szerezzen_a_gyerek","timestamp":"2019. november. 12. 11:07","title":"A szülő felelősségévé tenné a KDNP, hogy szakmát szerezzen a gyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8a52823-df00-4b00-82c4-8e8f299cceaf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemrégiben mutatta be a OnePlus 7T és 7T Pro nevű modelljeit, szóval a sorban következő OnePlus 8-ra még egy kicsit várni kell. Viszont lefotóztak egy olyan OnePlus-modellt, amely egyáltalán nem illik be az eddig megjelentek közzé, így van, aki úgy gondolja, valaki már a OnePlus 8-at próbálgatja.","shortLead":"Nemrégiben mutatta be a OnePlus 7T és 7T Pro nevű modelljeit, szóval a sorban következő OnePlus 8-ra még egy kicsit...","id":"20191113_oneplus_8_kiszivargott_fotok_5g","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8a52823-df00-4b00-82c4-8e8f299cceaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a474b89c-8642-449c-82f7-1b19d3149a59","keywords":null,"link":"/tudomany/20191113_oneplus_8_kiszivargott_fotok_5g","timestamp":"2019. november. 13. 10:03","title":"Kiszivárgott fotók: ez tényleg a OnePlus 8 volna?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0580213c-0c8a-4727-818e-3244dfe5ec0a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azóta, hogy az Apple kivette kínálatából a 17”-os modellt, be kellett érni a 15”-ossal. Hamarosan viszont jöhet egy nagyobb, 16”-os laptop, amit valójában már előző hónapra vártak.","shortLead":"Azóta, hogy az Apple kivette kínálatából a 17”-os modellt, be kellett érni a 15”-ossal. Hamarosan viszont jöhet...","id":"20191112_16_colos_apple_macbook_pro_megjelenes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0580213c-0c8a-4727-818e-3244dfe5ec0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f4de2aa-1f86-4f6b-acd8-07bdb29f2e3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191112_16_colos_apple_macbook_pro_megjelenes","timestamp":"2019. november. 12. 11:33","title":"Napokon belül jöhet az Apple új, nagy kijelzős MacBook Prója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27648cfd-d18d-4f33-9935-60cc0ff3cd63","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az áruházlánc figyelmezteti vásárlóit, hogy ne dőljenek be.","shortLead":"Az áruházlánc figyelmezteti vásárlóit, hogy ne dőljenek be.","id":"20191112_A_Tesco_neveben_igernek_csalok_tizezres_kupont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27648cfd-d18d-4f33-9935-60cc0ff3cd63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ed6a2c2-62a7-49dd-a251-c8bb48a9505e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191112_A_Tesco_neveben_igernek_csalok_tizezres_kupont","timestamp":"2019. november. 12. 15:45","title":"A Tesco nevében ígérnek csalók tízezres kupont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]