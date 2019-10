Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Krusovszky Dénes ezen a héten rendhagyóan indult neki összefoglalójának. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Krusovszky Dénes ezen a héten rendhagyóan indult neki összefoglalójának. Az én hetem: Kruszovszky Dénes és a félreolvasott szavak 2019. október. 06. 19:00 A Harmadik Birodalom megalapozásában a formatervezésnek is fontos szerepe volt – tárja a közönség elé a tabutörténetet egy holland múzeum. Nem élmény, hanem tanulás megismerkedni a náci dizájnnal 2019. október. 06. 17:15 Berki Krisztán némely javaslata annyira szürreális, hogy még Hadházi Lászlót is összezavarja. Berki Krisztán némely javaslata annyira szürreális, hogy még Hadházi Lászlót is összezavarja. A Duma Aktuál elemzi Berki programját: Lehet-e vasalóval választást nyerni? 2019. október. 06. 17:00 A győri polgármester ügyének újabb fejleménye, durván dráguló sertéshús és magyar aranyak a Duna Arénában. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. Radar 360: Megvan a budapestiek véleménye Tarlósról, Trump pácban 2019. október. 07. 08:00 Világszerte közel negyvenmillió ember vak. Számukra fejlesztettek okostelefon-billentyűzetet a bécsi Műszaki Egyetem kutatói. 40 millió ember életét könnyíti meg osztrákok által kitalált okosmobilos Braille-billentyűzet 2019. október. 05. 12:03