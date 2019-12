Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3c0f1ea-55bb-4bc4-b6aa-bf065ac2b00f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Sikeresen tesztelték a világ első elektromos utasszállító repülőgépét. Egy hatüléses géppel sikerült három percig a levegőben maradni.","shortLead":"Sikeresen tesztelték a világ első elektromos utasszállító repülőgépét. Egy hatüléses géppel sikerült három percig...","id":"20191211_Sikeresen_teszteltek_a_vilag_elso_elektromos_utasszallito_repulogepet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3c0f1ea-55bb-4bc4-b6aa-bf065ac2b00f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a751868c-5052-4cb6-96df-e7be5c2f2d9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191211_Sikeresen_teszteltek_a_vilag_elso_elektromos_utasszallito_repulogepet","timestamp":"2019. december. 11. 06:17","title":"Áttörés: a levegőbe emelkedett a világ első elektromos utasszállítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c4c6e8-6357-4b5d-8d6e-02147ffebd56","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mármint persze az egyéb sarcok nélkül. Azokkal ugyanis sokkal többe kerül. A kerekeket az új számítógép, a Mac Pro alá kell szerelni.","shortLead":"Mármint persze az egyéb sarcok nélkül. Azokkal ugyanis sokkal többe kerül. A kerekeket az új számítógép, a Mac Pro alá...","id":"20191210_apple_mac_pro_szamitogep_kerek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90c4c6e8-6357-4b5d-8d6e-02147ffebd56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54e929ba-ebcb-4865-a100-6865da741993","keywords":null,"link":"/tudomany/20191210_apple_mac_pro_szamitogep_kerek","timestamp":"2019. december. 10. 20:10","title":"Az Apple tudja fokozni: 120 000 forintot kérnek pár kerékért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fd39ead-af26-469e-b0b8-7ad6a38560e3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"De itt van Doki és James Bond is a használt autós sablonoknál sokkal kreatívabb hirdetésben. ","shortLead":"De itt van Doki és James Bond is a használt autós sablonoknál sokkal kreatívabb hirdetésben. ","id":"20191211_Han_Soloval_arulnak_egy_Opel_Merivat_Kispesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fd39ead-af26-469e-b0b8-7ad6a38560e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f92dc96-00a1-47be-b703-68043a0cecf7","keywords":null,"link":"/cegauto/20191211_Han_Soloval_arulnak_egy_Opel_Merivat_Kispesten","timestamp":"2019. december. 11. 08:44","title":"Han Soloval árulnak egy Opel Merivát Kispesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tűzoltás idejére a szomszédos üzemcsarnokból harminchat dolgozót kísértek biztonságos helyre.","shortLead":"A tűzoltás idejére a szomszédos üzemcsarnokból harminchat dolgozót kísértek biztonságos helyre.","id":"20191212_kigyulladt_egy_muanyagfeldolgozo_jaszberenyben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9539859f-d52a-49fa-8f2d-74799dffecfd","keywords":null,"link":"/itthon/20191212_kigyulladt_egy_muanyagfeldolgozo_jaszberenyben","timestamp":"2019. december. 12. 05:13","title":"Kigyulladt egy műanyag-feldolgozó Jászberényben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e68e206-338f-4331-9a74-e91696d962a8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Abu-Dzabiban terjeszkedik a magyar kötődésű cég.","shortLead":"Abu-Dzabiban terjeszkedik a magyar kötődésű cég.","id":"20191212_wizz_air_abu_dzabi_terjeszkedes_legitarsasag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e68e206-338f-4331-9a74-e91696d962a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77762c27-d500-41b7-b293-a97cc2c00560","keywords":null,"link":"/kkv/20191212_wizz_air_abu_dzabi_terjeszkedes_legitarsasag","timestamp":"2019. december. 12. 12:14","title":"Új légitársaságot alapít a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2d662d0-a9f3-4f43-a54f-c34bc71c1c3e","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Itt az év vége, ez pedig az ünnepi készülődésen kívül sűrű és nehéz napokat jelenthet a munkahelyünkön is. Szirtes Lili tanácsadó szakpszichológus segítségével adunk most néhány tippet, hogyan tudjuk a lehető leghatékonyabban elkerülni a stresszt és a kiégést az utolsó decemberi hetekben. Az biztos, ha megengedőek vagyunk magunkkal szemben és lejjebb vesszük az elvárásokat, azzal nem válunk önmagunk ellenségévé.","shortLead":"Itt az év vége, ez pedig az ünnepi készülődésen kívül sűrű és nehéz napokat jelenthet a munkahelyünkön is. Szirtes Lili...","id":"sedacurforte_20191212_tippek_trukkok_evvegi_hajra_iroda_stressz_pszichologus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2d662d0-a9f3-4f43-a54f-c34bc71c1c3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c75f398-1434-4f34-8f1c-f8e6789f307f","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20191212_tippek_trukkok_evvegi_hajra_iroda_stressz_pszichologus","timestamp":"2019. december. 12. 07:30","title":"Tippek és trükkök: Így vészelje át az év végi hajrát az irodában!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"4e1f590f-3bff-4661-9c21-2f44316692a2","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"298927a1-5536-40b3-9f79-975b847833e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyeztetésre megküldött szövegnél egy enyhébb változatú színháztörvény javaslat került a parlament elé, ebbe kapaszkodnak a kormánypárti politikusok. L. Simon László szerint komolytalan arról vitázni, ami benne sincs a jelenlegi tervezetben. A KDNP-s Nacsa Lőrinc pedig azzal jött, lehet, az eredeti javaslatot egy referens állította össze, az nem a kormány álláspontja.","shortLead":"Az egyeztetésre megküldött szövegnél egy enyhébb változatú színháztörvény javaslat került a parlament elé, ebbe...","id":"20191210_Minden_erejevel_tagadja_a_Fidesz_hogy_ennel_is_radikalisabban_at_akarta_szabni_a_kulturalis_eletet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=298927a1-5536-40b3-9f79-975b847833e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ee5858b-8534-43fa-a015-761bc8719551","keywords":null,"link":"/itthon/20191210_Minden_erejevel_tagadja_a_Fidesz_hogy_ennel_is_radikalisabban_at_akarta_szabni_a_kulturalis_eletet","timestamp":"2019. december. 10. 21:46","title":"Minden erejével tagadja a Fidesz, hogy ennél is radikálisabban át akarta szabni a kulturális életet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d2475c0-67d6-40f6-bea6-b1bbf2f31540","c_author":"Balla István-Németh Róbert","category":"kultura","description":"A Szintis Laci című Budapest TV-stílusú videóklipjük néhány hét alatt több mint kétmilliós nézettséget ért el. Ezt ők maguk sem értik. Itt van viszont az új Rise of the Koala című albumuk, tele remek dadaista diszkóval, és még az is elhangzik egy dalban, hogy „a ló néz, a csikó lát”. Interjú Márton Dániellel és Paál Lászlóval. Igen, utóbbi maga az új celeb: Szintis Laci. Alább a lemezt is meghallgathatják, sőt, a dalokat is értelmezzük a művészekkel! Hvg.hu-premier!","shortLead":"A Szintis Laci című Budapest TV-stílusú videóklipjük néhány hét alatt több mint kétmilliós nézettséget ért el. Ezt ők...","id":"20191211_Ricsardgir_interju_szintis_laci","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d2475c0-67d6-40f6-bea6-b1bbf2f31540&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37468a4d-3ad1-4fa1-963e-e1d0e24f9f9c","keywords":null,"link":"/kultura/20191211_Ricsardgir_interju_szintis_laci","timestamp":"2019. december. 11. 20:00","title":"„Három kolbászfesztivál keresett meg minket a Szintis Laci után” – Ricsárdgír-interjú és lemezpremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]