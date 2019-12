Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"337f0649-0d96-4607-92ca-e82034d2a099","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrség nagyszabású razziát tartott Lutonban.","shortLead":"A rendőrség nagyszabású razziát tartott Lutonban.","id":"20191212_luton_magyar_prostitualtak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=337f0649-0d96-4607-92ca-e82034d2a099&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ec7e4f2-938b-49b2-8be2-6b60c952fa22","keywords":null,"link":"/vilag/20191212_luton_magyar_prostitualtak","timestamp":"2019. december. 12. 15:46","title":"Magyar nőket szabadítottak ki angol bordélyházakból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b6554cb-2ebb-4c2c-bc5d-718b3bbff68a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"David Attenborough mára legendás természetfilmjei közül az egyik legfrissebb a Dinasztiák, amely családok szerepére fókuszál az állatvilágban. 