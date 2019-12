A színházakat érintő törvénymódosítás ellen tüntetnek a Madách téren este 6-tól. A kormány hétfőn délelőtt nyújtotta be a törvénymódosítást, amelyet szerdán már el is fogadhat a Parlament. A gyűlésen felszólalt Karácsony Gergely főpolgármester is.