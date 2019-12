Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"96272d7f-a281-4fb1-8175-03390f98ea17","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Osztrák Néppártot (ÖVP) vezető Sebastian Kurz januárban szeretné gyorsan lezárni a koalíciós tárgyalásokat a Zöldekkel, és még ugyanabban a hónapban kormányt alakítani - számolt be róla több osztrák lap vasárnap.","shortLead":"Az Osztrák Néppártot (ÖVP) vezető Sebastian Kurz januárban szeretné gyorsan lezárni a koalíciós tárgyalásokat...","id":"20191215_osztrak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96272d7f-a281-4fb1-8175-03390f98ea17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7a767cc-a69c-428e-8ef1-91be4a5ab446","keywords":null,"link":"/vilag/20191215_osztrak","timestamp":"2019. december. 15. 18:19","title":"Januártól már új kormány irányíthatja Ausztriát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98fc4e2d-af6f-435e-a764-c299426f07f0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eljött ismét a december, és vele az advent. A várakozás idejére 24 történetet gyűjtöttünk össze mesenaptárunkba: népmeséket, mítoszokat, legendákat szerte a nagyvilágból. Járja velünk végig ezt a fénnyel és sötétséggel, reménnyel és örömmel szegélyezett utat karácsonyig!","shortLead":"Eljött ismét a december, és vele az advent. A várakozás idejére 24 történetet gyűjtöttünk össze mesenaptárunkba...","id":"20191214_Adventi_mesenaptar__december_14","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98fc4e2d-af6f-435e-a764-c299426f07f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cd34513-fd3b-4638-b349-2ccaa250e7ec","keywords":null,"link":"/kultura/20191214_Adventi_mesenaptar__december_14","timestamp":"2019. december. 14. 08:06","title":"Adventi mesenaptár – december 14.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44f63ec8-603f-4e3c-8ba1-97ca86bbbf5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy friss statisztika szerint a legtöbb rosszindulatú hirdetési kampányt a Windows rendszert használók szenvedik el. Ez a rendszer elterjedtségét nézve érthető, ám a lista második helyezettje annál meglepőbb. Tippeket is mutatunk a veszély elhárításához.","shortLead":"Egy friss statisztika szerint a legtöbb rosszindulatú hirdetési kampányt a Windows rendszert használók szenvedik el...","id":"20191214_devcon_statisztika_rosszindulatu_hirdetesek_operacios_rendszerek_szerinti_megoszlasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44f63ec8-603f-4e3c-8ba1-97ca86bbbf5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87c90181-c0c3-4408-9fb7-d5134d9f2b9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191214_devcon_statisztika_rosszindulatu_hirdetesek_operacios_rendszerek_szerinti_megoszlasa","timestamp":"2019. december. 14. 08:03","title":"Vigyázzon, milyen hirdetésre kattint a neten – tartsa be ezeket, hogy ne legyen baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dbab3b8-3eb1-4872-9339-c27dd55c046c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elutasítja Manfred Weber a Fidesz visszafogadását az Európai Néppártba (EPP). A pártcsalád európai parlamenti frakcióvezetője erről a Spiegelnek nyilatkozott.","shortLead":"Elutasítja Manfred Weber a Fidesz visszafogadását az Európai Néppártba (EPP). A pártcsalád európai parlamenti...","id":"20191214_manfred_weber_europai_neppart_fidesz_orban_viktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1dbab3b8-3eb1-4872-9339-c27dd55c046c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b4b9767-c0ae-45ba-aa3b-2a154f0aed1d","keywords":null,"link":"/itthon/20191214_manfred_weber_europai_neppart_fidesz_orban_viktor","timestamp":"2019. december. 14. 14:56","title":"Weber nem támogatja, hogy a Fidesz visszatérjen a Néppártba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9942e28b-e348-497b-a59f-3f0afe9018f2","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A gondolatokból kiűzhetetlen slágerrefrének kutatói szerint ezeknek az idegesítő dallamtöredékeknek fontos szerepük van az agy működésében – csak azt nem tudják, pontosan mi az.","shortLead":"A gondolatokból kiűzhetetlen slágerrefrének kutatói szerint ezeknek az idegesítő dallamtöredékeknek fontos szerepük van...","id":"201950__dallamtapadas__temposan__hurokra_akadnak__fulbemaszok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9942e28b-e348-497b-a59f-3f0afe9018f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b011a92b-bf3d-4f9e-8438-0131fa30a425","keywords":null,"link":"/360/201950__dallamtapadas__temposan__hurokra_akadnak__fulbemaszok","timestamp":"2019. december. 15. 08:15","title":"Miért akad be időnként egy dallam, amit aztán egész nap dúdolunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0388601-6611-4fa1-abb7-3ab65d19be2e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Amikor három éve Mohamed bin Szalman herceg megpendítette, hogy tőzsdére viszik a világ legnagyobb olajvállalatát az Aramcót, akkor óriási érdeklődés mutatkozott. Ámde amikor hozzátette, hogy 2000 milliárd dollárra saccolja az Aramco értékét, akkor szabályosan kinevették, mivel az Apple is nemrég lépte át az 1000 milliárd dollárt. ","shortLead":"Amikor három éve Mohamed bin Szalman herceg megpendítette, hogy tőzsdére viszik a világ legnagyobb olajvállalatát...","id":"20191214_Bejott_a_2000_milliard_dollaros_alom_megsem_teljes_az_orom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0388601-6611-4fa1-abb7-3ab65d19be2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c85eae8b-f2db-4b66-aed8-d2e41cbf3a9d","keywords":null,"link":"/kkv/20191214_Bejott_a_2000_milliard_dollaros_alom_megsem_teljes_az_orom","timestamp":"2019. december. 14. 09:16","title":"Bejött a 2000 milliárd dolláros álom, mégsem teljes az öröm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333e6423-7666-4403-baae-551791821f3b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szalay-Bobrovniczky Kristóf belevág a vagyonkezelésbe is.","shortLead":"Szalay-Bobrovniczky Kristóf belevág a vagyonkezelésbe is.","id":"201950_london_capital_nagykoveti_vagyonkezeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=333e6423-7666-4403-baae-551791821f3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ada96794-3993-46da-a54d-8a4602ec887c","keywords":null,"link":"/360/201950_london_capital_nagykoveti_vagyonkezeles","timestamp":"2019. december. 14. 09:00","title":"A londoni magyar nagykövet nem tud leállni a cégalapítással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"012c2443-c106-4232-9bef-710877105f22","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Thália Színház igazgatója szerint politikai alapon belefér, hogy „valaki nevet ad ennek a történetnek”.","shortLead":"A Thália Színház igazgatója szerint politikai alapon belefér, hogy „valaki nevet ad ennek a történetnek”.","id":"20191214_Kalomista_Gabor_megvedi_a_zaklatoszinhaz_elnevezest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=012c2443-c106-4232-9bef-710877105f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c38ff4a-39ce-46ba-a954-144d1c4eecdb","keywords":null,"link":"/kultura/20191214_Kalomista_Gabor_megvedi_a_zaklatoszinhaz_elnevezest","timestamp":"2019. december. 14. 12:50","title":"Kálomista Gábor megvédi a „zaklatószínház” elnevezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]