Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"78d3e949-916a-4c05-b7c2-2e3e70d354a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mátészalkai rendőrök a bejelentéstől számított néhány órán belül elfogták a feltételezett tettest.","shortLead":"A mátészalkai rendőrök a bejelentéstől számított néhány órán belül elfogták a feltételezett tettest.","id":"20190803_Lebontotta_a_tetot_hogy_bejusson_a_trafikba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78d3e949-916a-4c05-b7c2-2e3e70d354a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97a0cae6-3114-4cdf-bb49-8a21de2cd379","keywords":null,"link":"/itthon/20190803_Lebontotta_a_tetot_hogy_bejusson_a_trafikba","timestamp":"2019. augusztus. 03. 18:39","title":"Lebontotta a tetőt, hogy bejusson a trafikba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f25dc958-ae51-47d8-aa49-26a43ca28843","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Először a tengerbe esett, de most sikerült az akció. ","shortLead":"Először a tengerbe esett, de most sikerült az akció. ","id":"20190804_Legdeszka_La_Manche_francia_feltalalo_Zapata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f25dc958-ae51-47d8-aa49-26a43ca28843&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"217e0d16-0d64-4208-a91a-caaed84406ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20190804_Legdeszka_La_Manche_francia_feltalalo_Zapata","timestamp":"2019. augusztus. 04. 10:09","title":"Átrepült a La Manche csatornán a francia légdeszkás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc2a3f1b-9adc-4e10-84e2-e49dcff1982c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A stadion ugyan nem drágult 2017 után, de további 11 milliárdot költenek el a környezetére. ","shortLead":"A stadion ugyan nem drágult 2017 után, de további 11 milliárdot költenek el a környezetére. ","id":"20190804_Az_uj_Puskas_Stadion_150_milliardja_mellett_11_milliard_megy_a_kornyezetere_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc2a3f1b-9adc-4e10-84e2-e49dcff1982c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a6ac118-a9db-424a-b5c7-b97f679be3dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190804_Az_uj_Puskas_Stadion_150_milliardja_mellett_11_milliard_megy_a_kornyezetere_is","timestamp":"2019. augusztus. 04. 19:40","title":"Az új Puskás Stadion 150 milliárdja mellett 11 milliárd megy a környezetére is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b33b0be-dbd6-4ef7-a385-b1f840f36ed6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz rendőrök most szombaton is keményen léptek fel a szabad választásokat követelő ellenzékiekkel, s több mint háromszáz embert vettek őrizetbe a Moszkva belvárosában tartott tüntetésen. Az őrizetbevételek indoka az volt, hogy a demonstrációt engedély nélkül tartották meg, viszont a hatóságok rendre megtagadják az ellenzéki tüntetések engedélyezését. ","shortLead":"Az orosz rendőrök most szombaton is keményen léptek fel a szabad választásokat követelő ellenzékiekkel, s több mint...","id":"20190803_Tobb_mint_haromszaz_ellenzekit_vettek_orizetbe_Moszkvaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b33b0be-dbd6-4ef7-a385-b1f840f36ed6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe3bab5a-d94b-43a9-9c9b-27c5749ef57d","keywords":null,"link":"/vilag/20190803_Tobb_mint_haromszaz_ellenzekit_vettek_orizetbe_Moszkvaban","timestamp":"2019. augusztus. 03. 16:09","title":"Több mint háromszáz ellenzékit vettek őrizetbe Moszkvában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiatalkorú sérülései maradandó fogyatékosságot eredményeztek.","shortLead":"A fiatalkorú sérülései maradandó fogyatékosságot eredményeztek.","id":"20190804_Huszeves_ferfi_sofor_kerekparos_Tiszakecske","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee4f4838-47c0-4d50-a7d5-cc595515c99f","keywords":null,"link":"/itthon/20190804_Huszeves_ferfi_sofor_kerekparos_Tiszakecske","timestamp":"2019. augusztus. 04. 10:46","title":"Húszéves sofőr ütött el egy tizenhat éves kerékpárost, majd elhajtott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a690372f-400c-4f89-9314-990e9e0a3b86","c_author":"Nagy Gábor","category":"kultura","description":"Egy évtizede még az utcán is aludt, a Szigetre viszont a világ tavaly legnagyobb bevételt hozó koncertturnéjával érkezik Ed Sheeran, aki sem a dalait, sem a fellépéseit nem bonyolítja túl.","shortLead":"Egy évtizede még az utcán is aludt, a Szigetre viszont a világ tavaly legnagyobb bevételt hozó koncertturnéjával...","id":"201931__ed_sheeran__ustokoskarrier__egy_szal_gitar__szupersztar_utcazenesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a690372f-400c-4f89-9314-990e9e0a3b86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e6b6ec1-0cef-4492-b8e4-d8df57771fc3","keywords":null,"link":"/kultura/201931__ed_sheeran__ustokoskarrier__egy_szal_gitar__szupersztar_utcazenesz","timestamp":"2019. augusztus. 03. 17:30","title":"Plüssmackókat és legókat gyűjt, mellékesen 10 év alatt utcazenészből szupersztár lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc6a8c16-2d95-4e42-9916-2c1a096eecfc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Végre felbőgtek a motorok a Hungaroringen.","shortLead":"Végre felbőgtek a motorok a Hungaroringen.","id":"20190803_f1_szabadedzes_hungaroring_magyar_nagydij_pentek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc6a8c16-2d95-4e42-9916-2c1a096eecfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4ceb3bb-14d0-47a3-a0c7-702d2180ea68","keywords":null,"link":"/sport/20190803_f1_szabadedzes_hungaroring_magyar_nagydij_pentek","timestamp":"2019. augusztus. 03. 08:02","title":"Dübörgés testközelből - ilyen volt az F1-es Magyar Nagydíj pénteki napja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88582ec5-c5ee-46e2-956b-1f35a05b0ed2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik magyar sértetti képviselő szerint nagyot hibázott egy másik szállodahajó kapitánya is. ","shortLead":"Az egyik magyar sértetti képviselő szerint nagyot hibázott egy másik szállodahajó kapitánya is. ","id":"20190804_Hableanytragedia_egy_masik_hajo_kapitanya_ellen_is_feljelentest_tettek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88582ec5-c5ee-46e2-956b-1f35a05b0ed2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"750eb5b7-9a45-458b-bb0f-0e897adc37d4","keywords":null,"link":"/itthon/20190804_Hableanytragedia_egy_masik_hajo_kapitanya_ellen_is_feljelentest_tettek","timestamp":"2019. augusztus. 04. 15:42","title":"Hableány-tragédia: egy másik hajó kapitánya ellen is feljelentést tettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]