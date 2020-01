Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c74cf06f-0f1b-4bb3-9846-6cc20d80e9bb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A pár férfi tagja a helyszínen belehalt sérüléseibe. A sofőr nem állt meg segíteni, továbbhajtott.","shortLead":"A pár férfi tagja a helyszínen belehalt sérüléseibe. A sofőr nem állt meg segíteni, továbbhajtott.","id":"20200102_kiskunmajsa_gazolas_szilveszter_ittas_sofor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c74cf06f-0f1b-4bb3-9846-6cc20d80e9bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64e9ef1d-ca1d-4a92-81a5-55092ffa4286","keywords":null,"link":"/cegauto/20200102_kiskunmajsa_gazolas_szilveszter_ittas_sofor","timestamp":"2020. január. 02. 07:50","title":"Szilveszteri buliból hazaigyekvő párt gázolt el egy részeg sofőr Kiskunmajsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8560c57a-d46e-4bca-bd49-c72d789cfd15","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai és a török államfő telefonon egyeztetett egymással. ","shortLead":"Az amerikai és a török államfő telefonon egyeztetett egymással. ","id":"20200103_donald_trump_recep_tayyip_erdogan_torokorszag_libia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8560c57a-d46e-4bca-bd49-c72d789cfd15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af805915-eaa6-4968-971e-bf48d5c6aa46","keywords":null,"link":"/vilag/20200103_donald_trump_recep_tayyip_erdogan_torokorszag_libia","timestamp":"2020. január. 03. 07:29","title":"Trump figyelmeztette Erdogant a \"külföldi beavatkozás\" veszélyeire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5468598d-a951-4ae4-bea9-2a19bd117e50","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Magyarországnak igencsak kapaszkodnia kell, hogy ne nőjön a hátránya a V4 három másik tagjával szemben is a különféle nemzetközi listákon. A demokrácia megítélését és a szabadságjogokat tekintve máris abszolút sereghajtó.","shortLead":"Magyarországnak igencsak kapaszkodnia kell, hogy ne nőjön a hátránya a V4 három másik tagjával szemben is a különféle...","id":"201951__visegradi_negyek__felzarkozasi_verseny__armanykodok__fektelenul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5468598d-a951-4ae4-bea9-2a19bd117e50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eafd3d43-6340-4e51-9a34-e34258461d64","keywords":null,"link":"/360/201951__visegradi_negyek__felzarkozasi_verseny__armanykodok__fektelenul","timestamp":"2020. január. 02. 07:00","title":"Az illiberalizmus miatt szakadunk le a visegrádi országoktól is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a0ac150-4508-4c25-b7fd-7e4319b26241","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jókora technikai hiba sújtja a Decathlont az év első munkanapján.","shortLead":"Jókora technikai hiba sújtja a Decathlont az év első munkanapján.","id":"20200102_Decathlon_hiba_zarva_nyitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a0ac150-4508-4c25-b7fd-7e4319b26241&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50977490-53f9-4525-8aa2-9c0e0f21a576","keywords":null,"link":"/kkv/20200102_Decathlon_hiba_zarva_nyitas","timestamp":"2020. január. 02. 11:44","title":"Egyetlen Decathlon sem tudott kinyitni az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29146dce-305f-4051-9ca1-eda0944106bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emberi Erőforrások Minisztériuma három hete még január elsejéről beszélt, de még fél évet kell várni az ingyenes meddőségi kezelésre.","shortLead":"Az Emberi Erőforrások Minisztériuma három hete még január elsejéről beszélt, de még fél évet kell várni az ingyenes...","id":"20200103_novak_katalin_meddosegi_gyogyszerek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29146dce-305f-4051-9ca1-eda0944106bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06b2d94e-fe55-408d-ac15-bd06161fb648","keywords":null,"link":"/itthon/20200103_novak_katalin_meddosegi_gyogyszerek","timestamp":"2020. január. 03. 11:38","title":"Az Emmi elismerte, hogy mégsem ingyenes a meddőségkezelés január elsejétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc7e3b32-4237-4eb2-8955-dd2f37d885d7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az FC Barcelona és az argentin válogatott hatszoros aranylabdás támadója többször volt eredményes, mint ahány találkozón pályára lépett.","shortLead":"Az FC Barcelona és az argentin válogatott hatszoros aranylabdás támadója többször volt eredményes, mint ahány...","id":"20200102_Messi_lotte_a_legtobb_golt_az_elmult_evtizedben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc7e3b32-4237-4eb2-8955-dd2f37d885d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af770481-748f-43f7-b071-5a9b6d299153","keywords":null,"link":"/sport/20200102_Messi_lotte_a_legtobb_golt_az_elmult_evtizedben","timestamp":"2020. január. 02. 21:41","title":"Messi lőtte a legtöbb gólt az elmúlt évtizedben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0038bde5-5581-4359-babb-ce9734a097a7","c_author":"Székely Csaba","category":"360","description":"A színházak ellen indított háborúval foglalkozó cikk terjedelmi okokból nem tér ki arra, hogy a kormány hány testrészét kellene megcsókolniuk a balliberális művészeknek, helyhiány miatt pedig nem idéz a kortárs darabokban hallható mocskos kifejezéseket. A szerzőnek így is marad elég mondanivalója.","shortLead":"A színházak ellen indított háborúval foglalkozó cikk terjedelmi okokból nem tér ki arra, hogy a kormány hány testrészét...","id":"202001_egy_kulturharcos_feljegyzeseibol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0038bde5-5581-4359-babb-ce9734a097a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b379126-16c6-45c9-9ca9-5603100c4844","keywords":null,"link":"/360/202001_egy_kulturharcos_feljegyzeseibol","timestamp":"2020. január. 03. 11:00","title":"Székely Csaba: Ateista kakukk ül keresztény magyar tojásainkon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"721568cb-6b27-4886-ac84-cd27ab0c66d6","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Közúti veszélyeztetés bűntette mellett hivatalos személy elleni erőszakkal is gyanúsítják. ","shortLead":"Közúti veszélyeztetés bűntette mellett hivatalos személy elleni erőszakkal is gyanúsítják. ","id":"20200102_Elozetesbe_kerult_a_roman_no_aki_forgalommal_szemben_hajtott_az_M0son","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=721568cb-6b27-4886-ac84-cd27ab0c66d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"605bc710-fd6c-4630-a9d4-db3538f183af","keywords":null,"link":"/cegauto/20200102_Elozetesbe_kerult_a_roman_no_aki_forgalommal_szemben_hajtott_az_M0son","timestamp":"2020. január. 02. 17:13","title":"Előzetesbe került a román nő, aki forgalommal szemben hajtott az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]