[{"available":true,"c_guid":"777f8dc7-56d3-4b45-99b2-fa251a3cf56b","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Újra lesz főkertészi státusz, aminek Bardóczi Sándor a várományosa, aki szerint csak beteg fákat szabad kivágni. A Főkertért még megy a csata, a szocialistákat is érdekli a cég.","shortLead":"Újra lesz főkertészi státusz, aminek Bardóczi Sándor a várományosa, aki szerint csak beteg fákat szabad kivágni...","id":"20200108_Bardoczi_lesz_uj_fokertesz_jovo_heten_a_Fokert_is_uj_vezetot_kap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=777f8dc7-56d3-4b45-99b2-fa251a3cf56b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"555771db-a0c8-4af5-b65c-c627584f77d9","keywords":null,"link":"/itthon/20200108_Bardoczi_lesz_uj_fokertesz_jovo_heten_a_Fokert_is_uj_vezetot_kap","timestamp":"2020. január. 08. 12:20","title":"Bardóczi lesz az új főkertész, jövő héten a Főkert is új vezetőt kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa1fbed1-a0f7-41f2-98de-267ac698f1e9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az utóbbi évek leggyengébb évkezdete volt az idei.","shortLead":"Az utóbbi évek leggyengébb évkezdete volt az idei.","id":"20200107_ingatlanpiac_lakas_2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa1fbed1-a0f7-41f2-98de-267ac698f1e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d79b091-5837-4ff7-bf4f-0f410a2a6608","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200107_ingatlanpiac_lakas_2020","timestamp":"2020. január. 07. 07:55","title":"Rosszul indult az ingatlanpiacon 2020","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6faed5fa-0103-409b-8f4e-5f932d7da43e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Air France egyik repülőjének átvizsgálásakor egy halott gyerek került elő a gép futóműaknájából.","shortLead":"Az Air France egyik repülőjének átvizsgálásakor egy halott gyerek került elő a gép futóműaknájából.","id":"20200108_futomu_akna_halott_gyerek_air_france_boeing_777","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6faed5fa-0103-409b-8f4e-5f932d7da43e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7962cc7-1b37-4a99-b604-f547a6bd42b1","keywords":null,"link":"/vilag/20200108_futomu_akna_halott_gyerek_air_france_boeing_777","timestamp":"2020. január. 08. 15:03","title":"Halott gyereket találtak egy Boeing 777-es futóműaknájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c36d9e2-b808-4497-8887-516e21b09691","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A madár nyolc méterre a parttól jutott bajba.","shortLead":"A madár nyolc méterre a parttól jutott bajba.","id":"20200108_jegbe_fagyott_hattyu_rackeve_tuzoltok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c36d9e2-b808-4497-8887-516e21b09691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f664c5e6-f44e-40da-9637-5c027d1f633c","keywords":null,"link":"/elet/20200108_jegbe_fagyott_hattyu_rackeve_tuzoltok","timestamp":"2020. január. 08. 16:21","title":"Jégbe fagyott hattyút mentettek a ráckevei tűzoltók – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f58c63e-8158-448b-b09a-84e8ec0f4ec4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jelentős felfedezésen van túl a NASA TESS nevű exobolygóvadász szondája. Talált egy ismeretlen planétát, amin úgy tűnik, víz van.","shortLead":"Jelentős felfedezésen van túl a NASA TESS nevű exobolygóvadász szondája. Talált egy ismeretlen planétát, amin...","id":"20200107_toi_700_d_fold_meretu_bolygo_nasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f58c63e-8158-448b-b09a-84e8ec0f4ec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d26ae681-c958-4156-a461-bc9f877aacd6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200107_toi_700_d_fold_meretu_bolygo_nasa","timestamp":"2020. január. 07. 17:12","title":"Találtak egy új, Föld-méretű bolygót, a lakható zónában van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad281fb5-8e95-495a-bf4d-955dee0d7e6f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A készítők nem tettek mást, mint halk villanymotorra cserélték az oldtimer zajos belsőégésű motorját.","shortLead":"A készítők nem tettek mást, mint halk villanymotorra cserélték az oldtimer zajos belsőégésű motorját.","id":"20200108_tisztan_elektromos_es_nagyon_meno_ez_az_1960as_vw_kisbusz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad281fb5-8e95-495a-bf4d-955dee0d7e6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cb58f8b-b90e-40de-9cee-c3d1c01be05b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200108_tisztan_elektromos_es_nagyon_meno_ez_az_1960as_vw_kisbusz","timestamp":"2020. január. 08. 07:59","title":"Tisztán elektromos és nagyon menő ez az 1960-as VW kisbusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d93d17c4-c792-46d7-b512-18acb7a058e6","c_author":"Kókai Péter","category":"360","description":"A címben idézett \"forradalmian új felfedezés\" a szerbiai magyar iskolák nyolcadikos történelemtankönyvében olvasható, már ha valaki hozzájut ahhoz. Az elsősök könyvében is furcsa dolgok vannak. A vajdasági magyar oktatást azonban nem ezek fenyegetik a legjobban.","shortLead":"A címben idézett \"forradalmian új felfedezés\" a szerbiai magyar iskolák nyolcadikos történelemtankönyvében olvasható...","id":"20200107_Szeretettel_a_Vajdasagbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d93d17c4-c792-46d7-b512-18acb7a058e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7f55748-0fda-4678-8a7a-e9b07eec41cb","keywords":null,"link":"/360/20200107_Szeretettel_a_Vajdasagbol","timestamp":"2020. január. 07. 11:00","title":"Szeretettel a Vajdaságból: \"Őseink, a szerbek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56c2030e-d05b-49a6-b245-c30a869d8b98","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Mercedes állítja: nincs szó tömeges elbocsátásról, csak a hatékonyságnövelés miatt bontottak fel szerződéseket Kecskeméten.","shortLead":"A Mercedes állítja: nincs szó tömeges elbocsátásról, csak a hatékonyságnövelés miatt bontottak fel szerződéseket...","id":"20200108_mercedes_kecskemet_leepites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56c2030e-d05b-49a6-b245-c30a869d8b98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78038506-95b7-4455-81ee-5bcfa0516d3a","keywords":null,"link":"/kkv/20200108_mercedes_kecskemet_leepites","timestamp":"2020. január. 08. 14:34","title":"Több dolgozót elküldtek a kecskeméti Mercedes-gyártól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]