[{"available":true,"c_guid":"4d6d07eb-3aa4-49af-836c-f169966ede56","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Felszakadozhat a felhőzet végre, de északkeleten lehetnek meglepetések.","shortLead":"Felszakadozhat a felhőzet végre, de északkeleten lehetnek meglepetések.","id":"20200122_Egy_kis_szerencsevel_ma_meg_a_Napot_is_meglathatjuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d6d07eb-3aa4-49af-836c-f169966ede56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"027dd88a-3bc4-4384-9508-b9ef1ade7d59","keywords":null,"link":"/elet/20200122_Egy_kis_szerencsevel_ma_meg_a_Napot_is_meglathatjuk","timestamp":"2020. január. 22. 05:23","title":"Egy kis szerencsével ma még a Napot is megláthatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6559dce2-5bcd-48f4-a23e-b1ca3735992f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Bíró Attila együttese 13 góllal volt jobb franciáknál.","shortLead":"Bíró Attila együttese 13 góllal volt jobb franciáknál.","id":"20200121_Konnyeden_jutott_negy_koze_a_magyar_noi_vizilabdavalogatott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6559dce2-5bcd-48f4-a23e-b1ca3735992f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4b82f8c-5bab-4f2c-9de3-01075799dd51","keywords":null,"link":"/sport/20200121_Konnyeden_jutott_negy_koze_a_magyar_noi_vizilabdavalogatott","timestamp":"2020. január. 21. 20:17","title":"Könnyedén jutott négy közé a magyar női vízilabda-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"Dz. Sz.","category":"gazdasag","description":"Ismét a nemzetközi hangulat a fő bűnös, de nem segít az sem, hogy rendkívül alacsonyak a kamatok Magyarországon. Az MNB-nek megvannak az eszközei, kérdés, élnek-e ezzel. ","shortLead":"Ismét a nemzetközi hangulat a fő bűnös, de nem segít az sem, hogy rendkívül alacsonyak a kamatok Magyarországon...","id":"20200123_Ezert_esik_a_forint__ki_tudja_hol_all_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9bfac4b-ab1f-4947-8fd8-6320a1a2a4df","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200123_Ezert_esik_a_forint__ki_tudja_hol_all_meg","timestamp":"2020. január. 23. 10:50","title":"Ezért esik a forint - ki tudja, hol áll meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3c1a53f-7fb8-4d7e-b4b7-be1b6f72c707","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egy videó miatt egymást vádolja választási csalással a győri Fidesz és MSZP, de a lényegről nem beszélnek – írja a HVG hetilap.","shortLead":"Egy videó miatt egymást vádolja választási csalással a győri Fidesz és MSZP, de a lényegről nem beszélnek – írja a HVG...","id":"20200122_gyor_kozmunka_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3c1a53f-7fb8-4d7e-b4b7-be1b6f72c707&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1552a3fd-7a29-4a8b-aea3-b92857223d3d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200122_gyor_kozmunka_video","timestamp":"2020. január. 22. 14:46","title":"Milliárdos csalás gyanúja miatt nyomoznak Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64b668df-e075-4a8f-94c9-0ca85c9c91fc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kínai hatóságoknak egyelőre nem sikerült megállítaniuk annak az új rejtélyes koronavírusnak a terjedését, amely már mintegy 300 embert betegített meg az ország több városában. A halálos áldozatok száma már legalább hat, és kiderült, hogy a magas lázat, légzési nehézséget és tüdőgyulladást okozó kór emberről emberre is terjed. Több repülőtéren ellenőrzik az érkező utasokat, az Egészségügyi Világszervezet szerdára rendkívüli tanácskozást hívott össze. A kezdődő járvány a legrosszabb időben üti fel a fejét, a kínai újév napjaiban ugyanis százmilliók kelnek útra.","shortLead":"A kínai hatóságoknak egyelőre nem sikerült megállítaniuk annak az új rejtélyes koronavírusnak a terjedését, amely már...","id":"20200121_A_leheto_legrosszabbkor_tamad_az_uj_rejtelyes_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64b668df-e075-4a8f-94c9-0ca85c9c91fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efc795d7-56a4-49ae-a229-51a7adcd81bd","keywords":null,"link":"/vilag/20200121_A_leheto_legrosszabbkor_tamad_az_uj_rejtelyes_koronavirus","timestamp":"2020. január. 21. 20:00","title":"A lehető legrosszabbkor támad a rejtélyes új vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d291b523-4aeb-42d7-b7da-baab88fad40b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség szerint idegenkezűség vagy bűncselekmény gyanúja nem merült fel.","shortLead":"A rendőrség szerint idegenkezűség vagy bűncselekmény gyanúja nem merült fel.","id":"20200121_Csontokat_talaltak_a_Varoshaza_udvaran","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d291b523-4aeb-42d7-b7da-baab88fad40b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a499353-456c-4011-b5b4-b9105fb145f4","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_Csontokat_talaltak_a_Varoshaza_udvaran","timestamp":"2020. január. 21. 18:51","title":"Csontokat találtak a Városháza udvarán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c59fd83-36bd-4bd5-8622-96ec6444be81","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A költségeket a brit és a kanadai adófizetők állják.","shortLead":"A költségeket a brit és a kanadai adófizetők állják.","id":"20200122_Mennyibe_kerul_a_hercegi_csalad_24_oras_orzese_Kanadaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c59fd83-36bd-4bd5-8622-96ec6444be81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efcb4815-d41c-42a9-a722-9f2a65a849a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200122_Mennyibe_kerul_a_hercegi_csalad_24_oras_orzese_Kanadaban","timestamp":"2020. január. 22. 12:36","title":"Mennyibe kerül a hercegi család 24 órás őrzése Kanadában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1ac7bcd-1227-4fb0-b7d8-f265cad39115","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tupac Shakur kocsija egyben koporsója is. Sokan kiakadtak azon, hogy felújítva árulják.","shortLead":"Tupac Shakur kocsija egyben koporsója is. Sokan kiakadtak azon, hogy felújítva árulják.","id":"20200122_520_millio_forintot_kernek_Tupac_kocsijaert_amiben_agyonlottek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1ac7bcd-1227-4fb0-b7d8-f265cad39115&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53db2a7e-adb7-407b-830b-7cb902cd17c6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200122_520_millio_forintot_kernek_Tupac_kocsijaert_amiben_agyonlottek","timestamp":"2020. január. 22. 12:11","title":"520 millió forintot kérnek a kocsiért, amiben agyonlőtték Tupacot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]