[{"available":true,"c_guid":"2a183d80-0e86-4ad0-a0f4-e8d26352d6a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar külügyi tárca vezetője azt mondta, kompromisszumos elképzeléssel ment pénteken Kijevbe, ami szerinte Kárpátalján is garantálta volna a magas színvonalú ukránnyelvoktatást.","shortLead":"A magyar külügyi tárca vezetője azt mondta, kompromisszumos elképzeléssel ment pénteken Kijevbe, ami szerinte...","id":"20200209_Elutasitotta_Szijjarto_javaslatait_az_ukran_oktatasi_miniszter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a183d80-0e86-4ad0-a0f4-e8d26352d6a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e956b36-bfc1-4271-849c-247d8cfdf40e","keywords":null,"link":"/itthon/20200209_Elutasitotta_Szijjarto_javaslatait_az_ukran_oktatasi_miniszter","timestamp":"2020. február. 09. 20:25","title":"Elutasította Szijjártó javaslatait az ukrán oktatási miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"347ecab9-eccd-4590-b426-717651a30687","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Szociális Fórum szerint a „politikai mulasztás” vezet a tömeges fagyhalálhoz.","shortLead":"A Magyar Szociális Fórum szerint a „politikai mulasztás” vezet a tömeges fagyhalálhoz.","id":"20200210_122en_fagytak_halalra_tavaly_szeptember_ota","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=347ecab9-eccd-4590-b426-717651a30687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c53587-ca6a-4149-b014-001116f2704c","keywords":null,"link":"/itthon/20200210_122en_fagytak_halalra_tavaly_szeptember_ota","timestamp":"2020. február. 10. 11:50","title":"Százhuszonketten fagytak halálra tavaly szeptember óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec93d7ac-39c2-4103-9862-c979e05a8574","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Zsolnay-szökőkút annyira megrongálódott, hogy javítani sem lehet, helyén egy modern kút épül. ","shortLead":"A Zsolnay-szökőkút annyira megrongálódott, hogy javítani sem lehet, helyén egy modern kút épül. ","id":"20200208_Elbontottak_Szabadka_egyik_jelkepet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec93d7ac-39c2-4103-9862-c979e05a8574&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ca17eea-a280-490d-91ac-573f3187cb8f","keywords":null,"link":"/kultura/20200208_Elbontottak_Szabadka_egyik_jelkepet","timestamp":"2020. február. 08. 21:20","title":"Elbontották Szabadka egyik jelképét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42a93769-d068-480f-b3cb-0fac9a4672b1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Néhány hónapja bírságot szabnak ki azokra a társaságokra, akik éjfél és hajnali öt között repülnek a főváros felett. Már 12 millió forint jött össze, ami a lakók zajszigetelésére megy majd.","shortLead":"Néhány hónapja bírságot szabnak ki azokra a társaságokra, akik éjfél és hajnali öt között repülnek a főváros felett...","id":"20200210_budapest_airport_repuloter_alvas_melyalvasi_dij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42a93769-d068-480f-b3cb-0fac9a4672b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"923b819b-825f-4137-beaa-5b426a012c61","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200210_budapest_airport_repuloter_alvas_melyalvasi_dij","timestamp":"2020. február. 10. 09:42","title":"176-szor szabtak ki mélyalvási bírságot a Budapest felett repülő gépek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f9210e1-edd4-4f48-b1e3-4a5104e14182","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ezreket kellett kitelepíteni áradásveszély miatt, több, mint 80 ezer háztartás maradt ideiglenesen áram nélkül. Az állam katasztrófavédelmi hatóságához szerda óta több mint 3300 segélyhívás futott be.\r

","shortLead":"Ezreket kellett kitelepíteni áradásveszély miatt, több, mint 80 ezer háztartás maradt ideiglenesen áram nélkül...","id":"20200209_A_viharos_esozes_es_orkan_ereju_szel_is_gondot_okoz_Ausztraliaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f9210e1-edd4-4f48-b1e3-4a5104e14182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d58ecb0-57f9-4afb-b621-f1610310c64f","keywords":null,"link":"/vilag/20200209_A_viharos_esozes_es_orkan_ereju_szel_is_gondot_okoz_Ausztraliaban","timestamp":"2020. február. 09. 14:11","title":"A viharos esőzés és orkán erejű szél is gondot okoz Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71a63d82-ab93-4201-b3d7-a474782047d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Anyósa és ismerősei is úgy tudják, hogy a gyermekeit megölő tatabányai férfi nem állt pszichiátriai kezelés alatt.","shortLead":"Anyósa és ismerősei is úgy tudják, hogy a gyermekeit megölő tatabányai férfi nem állt pszichiátriai kezelés alatt.","id":"20200209_Meg_az_orvos_is_elsirta_magat_a_tatabanyai_csaladirtasnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71a63d82-ab93-4201-b3d7-a474782047d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14ae05eb-7503-4c5d-9c04-3a289b5b5d58","keywords":null,"link":"/itthon/20200209_Meg_az_orvos_is_elsirta_magat_a_tatabanyai_csaladirtasnal","timestamp":"2020. február. 09. 18:52","title":"\"Teljességgel elképzelhetetlen volt, hogy bántsa a gyerekeit\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b295edda-fddc-4d0a-8f17-990e9f61e4ee","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Új okostelefonok, okosórák, 5G-megoldások, munkahelyi mobiltechnológia, játékok – ilyenekről szól február végén az MWC szakkiállítás. Folyamatosan aktualizált cikkünkben azt gyűjtjük össze, melyik vállalat lesz jelen és melyik mondta már le részvételét a mobiltechnológiai szektor legizgalmasabb újdonságait minden évben felsorakoztató barcelonai expón. Összeállításunk folyamatosan frissül.","shortLead":"Új okostelefonok, okosórák, 5G-megoldások, munkahelyi mobiltechnológia, játékok – ilyenekről szól február végén az MWC...","id":"20200210_mwc_2020_szakkiallitas_kiallitok_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b295edda-fddc-4d0a-8f17-990e9f61e4ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e08873df-a199-483f-9040-456112ebb8de","keywords":null,"link":"/tudomany/20200210_mwc_2020_szakkiallitas_kiallitok_koronavirus","timestamp":"2020. február. 10. 08:33","title":"Koronavírus vs. mobilos mennyország: melyik gyártó (nem) lesz ott az MWC 2020 kiállításon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tarcali Andrássy Rezidencia Wine & Spa tavaly novemberben cserélt gazdát, de az csak most derült ki, hogyan.","shortLead":"A tarcali Andrássy Rezidencia Wine & Spa tavaly novemberben cserélt gazdát, de az csak most derült ki, hogyan.","id":"20200210_tiborcz_istvan_bdpst_zrt_tarcali_andrassy_rezidencia_wine_spa_hitel_bankhitel_szalloda_hotel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dcebdc2-33d6-4cc3-ac47-e44285caaa7e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200210_tiborcz_istvan_bdpst_zrt_tarcali_andrassy_rezidencia_wine_spa_hitel_bankhitel_szalloda_hotel","timestamp":"2020. február. 10. 07:42","title":"Tiborcz István jókora hitelből vette meg Mészáros Lőrinc luxusszállóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]