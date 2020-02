Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5a7804f2-76f7-40bf-b045-d89835755eb2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyar ügyészség írt le egy esetet, amelyben ezer euróért vitt volna egy orosz férfi egy lopott autót Bukarestbe.","shortLead":"A magyar ügyészség írt le egy esetet, amelyben ezer euróért vitt volna egy orosz férfi egy lopott autót Bukarestbe.","id":"20200211_Orosz_autocsempesz_magyar_hataron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a7804f2-76f7-40bf-b045-d89835755eb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"306e2900-bcf1-4e48-860a-586e40e5c494","keywords":null,"link":"/cegauto/20200211_Orosz_autocsempesz_magyar_hataron","timestamp":"2020. február. 11. 16:15","title":"Így is működhet az autócsempészés nyugatról keletre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59e88d18-0b30-4f11-9357-83e3a45fbbe7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tavalyi két új biztonsági ellenőrző pont kialakítása után két további kiépítését kezdte meg a Budapest Airport. Ez az a hely, ahol a csomagokat átvilágítják, az utasoknak pedig detektoros kapun kell áthaladniuk. A ferihegyi repülőtér üzemeltetője szerint így még a nyári csúcsidőszak előtt 18-ra nő a biztonsági folyosók száma.","shortLead":"A tavalyi két új biztonsági ellenőrző pont kialakítása után két további kiépítését kezdte meg a Budapest Airport...","id":"20200211_ferihegy_budapest_airport_utasbiztonsagi_ellenorzo_pontok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59e88d18-0b30-4f11-9357-83e3a45fbbe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02e92572-c8a7-4451-90a0-284181fdcd78","keywords":null,"link":"/tudomany/20200211_ferihegy_budapest_airport_utasbiztonsagi_ellenorzo_pontok","timestamp":"2020. február. 11. 16:08","title":"Fellélegezhet, ha Budapestről szokott repülni: felszerelnek két új ellenőrző kaput","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"198f0064-8dbe-47ba-ac22-4a91c9bcdcf1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A csalók gyakran népszerű alkalmazásokat használnak arra, hogy kémkedjenek a felhasználók után. Akár úgy is, hogy ehhez tucatnyi androidos programot fertőznek meg. ","shortLead":"A csalók gyakran népszerű alkalmazásokat használnak arra, hogy kémkedjenek a felhasználók után. Akár úgy is, hogy ehhez...","id":"20200211_veszelyes_androidos_alkalmazasok_virus_kartevo_malware","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=198f0064-8dbe-47ba-ac22-4a91c9bcdcf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fba37868-3429-42e2-a30d-79c572be69a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200211_veszelyes_androidos_alkalmazasok_virus_kartevo_malware","timestamp":"2020. február. 11. 08:03","title":"24 androidos alkalmazás, melyet jobb, ha azonnal letöröl a telefonjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21c9505a-9f1f-4465-b427-a7cef5860114","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közel két évet kaphat a férfi, aki rávette fiának barátnőjét, hogy csináljon bombariadót.","shortLead":"Közel két évet kaphat a férfi, aki rávette fiának barátnőjét, hogy csináljon bombariadót.","id":"20200211_Bombariadoval_akarta_buntetni_egy_ferfi_a_volt_munkahelyet_bortonbe_kerul_erte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21c9505a-9f1f-4465-b427-a7cef5860114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b7efb2f-df54-4a21-978f-69e2e87891d0","keywords":null,"link":"/itthon/20200211_Bombariadoval_akarta_buntetni_egy_ferfi_a_volt_munkahelyet_bortonbe_kerul_erte","timestamp":"2020. február. 11. 08:05","title":"Bombariadóval akarta büntetni egy férfi a volt munkahelyét, börtönbe kerül érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ebf11fe-18e8-47eb-a0bf-ef0cd653afcb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kicsit elszaladtak a lovak egy BMW-vel és egy Porschéval.","shortLead":"Kicsit elszaladtak a lovak egy BMW-vel és egy Porschéval.","id":"20200212_Haromszazezret_ert_a_226os_tempo_Kecskemetnel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ebf11fe-18e8-47eb-a0bf-ef0cd653afcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb0ea0d9-73ba-4c52-ba2b-2ce92f0e7e81","keywords":null,"link":"/cegauto/20200212_Haromszazezret_ert_a_226os_tempo_Kecskemetnel","timestamp":"2020. február. 12. 09:35","title":"Háromszázezret ért a 226-os tempó Kecskemétnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"442023c6-00df-4366-9a4c-57624967a9fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 100x-os zoom már önmagában is megsüvegelendő teljesítmény egy mobil kamerájától, egy Twitterre felkerült GIF-ből viszont az is kiderül, mit jelent ez az érték a gyakorlatban.","shortLead":"A 100x-os zoom már önmagában is megsüvegelendő teljesítmény egy mobil kamerájától, egy Twitterre felkerült GIF-ből...","id":"20200212_samsung_galaxy_s20_ultra_100x_zoom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=442023c6-00df-4366-9a4c-57624967a9fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1999456-ec65-422c-b201-de823abbb09f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200212_samsung_galaxy_s20_ultra_100x_zoom","timestamp":"2020. február. 12. 13:03","title":"Videó: erre képes a Samsung Galaxy S20 Ultra 100x-os zoomja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4bdfc1e-8e88-4b68-b155-72328daaa5e2","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kútba esett Angela Merkel terve a hatalom gördülékeny átadásáról, miután egy nem túl jelentős tartomány ügyéből országos botrány kerekedett, s a német kancellár kiszemelt utóda bedobta a törülközőt.","shortLead":"Kútba esett Angela Merkel terve a hatalom gördülékeny átadásáról, miután egy nem túl jelentős tartomány ügyéből...","id":"20200212_Nemetorszag_cdu_merkel_AnnegretKramp_Karrenbauer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4bdfc1e-8e88-4b68-b155-72328daaa5e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62ba4d90-283a-4197-bd7e-5c0f26931114","keywords":null,"link":"/360/20200212_Nemetorszag_cdu_merkel_AnnegretKramp_Karrenbauer","timestamp":"2020. február. 12. 15:00","title":"Ez a botrány véget vethet a Merkel-korszaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1850ea98-1f10-4d4e-a118-87830ee5d1ae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A tárca szerint már évekkel ezelőtt be akarták vonni az akadémiát a NAT megújításába.","shortLead":"A tárca szerint már évekkel ezelőtt be akarták vonni az akadémiát a NAT megújításába.","id":"20200211_emmi_mta_nemzeti_alaptanterv_allasfoglalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1850ea98-1f10-4d4e-a118-87830ee5d1ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28d58b98-7ac1-4c4d-8a85-c2f352c52a37","keywords":null,"link":"/itthon/20200211_emmi_mta_nemzeti_alaptanterv_allasfoglalas","timestamp":"2020. február. 11. 17:46","title":"NAT: nem érti az Emmi az MTA felajánlását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]