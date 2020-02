Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"036218ba-a391-4c4d-9ef0-7f46fdf919b5","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Protézisről, műtét előtt szétvágott nadrágról, hasznavehetetlen koloniálbútorokról meséltek az Ökumenikus Segélyszervezet munkatársai a hvg.hu-nak – ezek azok a tárgyak, amelyeket adományként szeretnének odaadni az emberek, többnyire nem azért, hogy segítsenek, hanem hogy a lelkükön könnyítsenek, vagy selejtezzenek. Az adományozás kultúrája gyerekcipőben jár Magyarországon, szakemberek mondják el, hogyan lehetne ezen változtatni.","shortLead":"Protézisről, műtét előtt szétvágott nadrágról, hasznavehetetlen koloniálbútorokról meséltek az Ökumenikus...","id":"20200213_adomanyozas_maltai_okumenikus_segelyszervezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=036218ba-a391-4c4d-9ef0-7f46fdf919b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa46bc17-64da-45dd-824c-d3f6f79b7ff2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200213_adomanyozas_maltai_okumenikus_segelyszervezet","timestamp":"2020. február. 13. 17:30","title":"\"Akinek kevés a pénze, annak nem kell a bárpult, a rúd, a giccs\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b01464e3-365f-4b35-bad7-fbe1ec97dd40","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az Egy német sors című monodrámát a színésznő egy óriásira nagyított irodai lámpa mellett adja elő.","shortLead":"Az Egy német sors című monodrámát a színésznő egy óriásira nagyított irodai lámpa mellett adja elő.","id":"202007_szinhaz__van_mentseg_egy_nemet_sors","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b01464e3-365f-4b35-bad7-fbe1ec97dd40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e244ef8-434f-48fc-8359-fa7b23ba60cc","keywords":null,"link":"/360/202007_szinhaz__van_mentseg_egy_nemet_sors","timestamp":"2020. február. 13. 14:00","title":"Molnár Piroska a mának is szól Goebbels titkárnőjeként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b4c4d31-9b27-42ec-91ab-ae8ce100166e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kommentálni ugyanakkor nem akarják, hiszen az nemzeti hatáskör. ","shortLead":"Kommentálni ugyanakkor nem akarják, hiszen az nemzeti hatáskör. ","id":"20200214_gyongyospata_romak_karterites_nemzeti_konzultacio_Brusszel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b4c4d31-9b27-42ec-91ab-ae8ce100166e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8508998f-7e6b-4ecb-9494-406e5a1ff68e","keywords":null,"link":"/itthon/20200214_gyongyospata_romak_karterites_nemzeti_konzultacio_Brusszel","timestamp":"2020. február. 14. 15:57","title":"Brüsszel figyeli a gyöngyöspatai romák kártérítéséről tartott nemzeti konzultációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"252756c2-91f9-4d74-9187-698c32c3f428","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Palkovics László szerint már nagyon sok vállalat jelentkezett a térségből, hogy az ABB bezárandó üzeméből elbocsátandó, képzett dolgozókat alkalmaznák.","shortLead":"Palkovics László szerint már nagyon sok vállalat jelentkezett a térségből, hogy az ABB bezárandó üzeméből elbocsátandó...","id":"20200214_Palkovics_kormanyzati_segitseget_igert_Ozdon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=252756c2-91f9-4d74-9187-698c32c3f428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4aebaae-2216-4730-91ac-6e5574844e70","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200214_Palkovics_kormanyzati_segitseget_igert_Ozdon","timestamp":"2020. február. 14. 18:32","title":"Palkovics kormányzati segítséget ígért Ózdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce38fe6e-e17f-4137-8187-811ea4a1dc56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Utcára vonultak a tanárok pénteken.","shortLead":"Utcára vonultak a tanárok pénteken.","id":"20200214_Tuntet_a_PDSZ_a_NAT_es_a_szakkepzesi_torveny_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce38fe6e-e17f-4137-8187-811ea4a1dc56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5597c270-b3b6-4f10-a4c7-44e1c5422659","keywords":null,"link":"/itthon/20200214_Tuntet_a_PDSZ_a_NAT_es_a_szakkepzesi_torveny_ellen","timestamp":"2020. február. 14. 17:49","title":"Tüntetett a PDSZ a NAT és a szakképzési törvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy Kínából érkező nőnél diagnosztizálták a betegséget. ","shortLead":"Egy Kínából érkező nőnél diagnosztizálták a betegséget. ","id":"20200212_Londonban_is_megjelent_a_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0665d43b-d19a-48ed-bdb1-fe01eb972369","keywords":null,"link":"/vilag/20200212_Londonban_is_megjelent_a_koronavirus","timestamp":"2020. február. 12. 20:38","title":"Londonban is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbe63c9d-094f-4cd0-93da-4d3d712a6a58","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy korábbi dokumentum szerint az arcfelismerő technológia ideiglenes tiltását szorgalmazták az új uniós vezetők, ám azóta fordult a kocka, a biztosok pedig elálltak a kezdeményezéstől.","shortLead":"Egy korábbi dokumentum szerint az arcfelismerő technológia ideiglenes tiltását szorgalmazták az új uniós vezetők, ám...","id":"20200214_arcfelismeres_europai_bizottsag_europai_unio_megfigyeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cbe63c9d-094f-4cd0-93da-4d3d712a6a58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b40c2602-8937-4e4f-8d91-db0a35903fce","keywords":null,"link":"/tudomany/20200214_arcfelismeres_europai_bizottsag_europai_unio_megfigyeles","timestamp":"2020. február. 14. 17:03","title":"Mégsem tiltják be az arcfelismerést az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b4f5640-97e8-4f17-8a98-e185ffdd22ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vadlibaállomány másfél százaléka odaveszett, soha nem volt még ekkora lúdpusztulás.","shortLead":"A vadlibaállomány másfél százaléka odaveszett, soha nem volt még ekkora lúdpusztulás.","id":"20200213_Tobb_szaz_vadlud_pusztult_el_a_Kiskunsagi_Nemzeti_Parkban_a_vihar_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b4f5640-97e8-4f17-8a98-e185ffdd22ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd84ee1e-5245-44a6-a9dc-bf7cd1f8df26","keywords":null,"link":"/itthon/20200213_Tobb_szaz_vadlud_pusztult_el_a_Kiskunsagi_Nemzeti_Parkban_a_vihar_miatt","timestamp":"2020. február. 13. 20:40","title":"Több száz vadlúd pusztult el a Kiskunsági Nemzeti Parkban a vihar miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]