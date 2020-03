Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f1600cc-f40f-481a-aefb-72d286e61ca3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Törölték a gyorsaságimotoros-világbajnokság jövő heti katari nyitóhétvégéjének programjából a király kategóriának számító MotoGP küzdelmeit a koronavírus terjedése miatt bevezetett helyi korlátozások következményeként.","shortLead":"Törölték a gyorsaságimotoros-világbajnokság jövő heti katari nyitóhétvégéjének programjából a király kategóriának...","id":"20200301_Toroltek_a_MotoGP_katari_nyitofutamat_az_olasz_koronavirusfertozesek_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f1600cc-f40f-481a-aefb-72d286e61ca3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed3fd22d-dda1-4ed3-991d-6fc43d8ba634","keywords":null,"link":"/sport/20200301_Toroltek_a_MotoGP_katari_nyitofutamat_az_olasz_koronavirusfertozesek_miatt","timestamp":"2020. március. 01. 21:59","title":"Törölték a MotoGP katari nyitófutamát az olasz koronavírus-fertőzések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdd03117-4e60-41e7-a5d3-7b1df16cb1e6","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Hatalmas kijelzővel, 100-szoros nagyításra képes kamerával és szupergyors chipsettel érkezett meg a dél-koreai gyártó non-plus-ultra okostelefonja. Papíron nincs ellenfele, de vajon milyen a gyakorlatban? Kipróbáltuk.","shortLead":"Hatalmas kijelzővel, 100-szoros nagyításra képes kamerával és szupergyors chipsettel érkezett meg a dél-koreai gyártó...","id":"20200302_samsung_galaxy_s20_ultra_teszt_velemeny_108_megapixeles_kamera","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fdd03117-4e60-41e7-a5d3-7b1df16cb1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fca99611-ee59-4145-8284-4f480be625e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200302_samsung_galaxy_s20_ultra_teszt_velemeny_108_megapixeles_kamera","timestamp":"2020. március. 02. 17:30","title":"Nincs feljebb: ezt tudja a mindent verőnek ígért Samsung Galaxy S20 Ultra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a6adddb-a732-4ec7-900f-b30482c4d13d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kínai Nagy Testvér már a koronavírus-járvány elejétől kezdve korlátozott olyan tartalmakat, amelyek a betegségről szóltak. ","shortLead":"A kínai Nagy Testvér már a koronavírus-járvány elejétől kezdve korlátozott olyan tartalmakat, amelyek a betegségről...","id":"20200303_Kina_heteken_at_cenzurazhatta_a_virusrol_szolo_hivatkozasokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a6adddb-a732-4ec7-900f-b30482c4d13d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f3b76e0-ab45-472c-825f-fdb2c52c82c6","keywords":null,"link":"/vilag/20200303_Kina_heteken_at_cenzurazhatta_a_virusrol_szolo_hivatkozasokat","timestamp":"2020. március. 03. 17:05","title":"Kína heteken át cenzúrázhatta a koronavírusról szóló hivatkozásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ab7ba4c-92bd-4a81-8c06-133e572d9e9c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sok nem maradhatott benne, kihozták a csúcsteljesítményt a bajor sportkupé szabadidő-autóból.","shortLead":"Sok nem maradhatott benne, kihozták a csúcsteljesítményt a bajor sportkupé szabadidő-autóból.","id":"20200302_BMW_X4M_280_kmhra_felett_az_autopalyan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ab7ba4c-92bd-4a81-8c06-133e572d9e9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbb800e3-8291-40fb-a337-231b41690784","keywords":null,"link":"/cegauto/20200302_BMW_X4M_280_kmhra_felett_az_autopalyan","timestamp":"2020. március. 02. 12:49","title":"Vígan szalad 280 km/h felett a BMW X4 is az új M3-as motorjával – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A szentendreiek szavaztak az új hídról, itt a szuperkedd, veszélyben a foci-Eb. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A szentendreiek szavaztak az új hídról, itt a szuperkedd, veszélyben a foci-Eb. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20200303_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"020d8e5d-f4b0-488b-ad34-fa6dd708fb2d","keywords":null,"link":"/360/20200303_Radar360","timestamp":"2020. március. 03. 08:00","title":"Radar360: Volt iskolája üzent Orbánnak, Thunberget megtisztelte az MTVA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"294f30dd-739b-41d9-9dc8-cfdc891552f9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Járványok idején a mobil kijelzőjét is érdemes gyakran tisztítani, mivel azon is megmaradhatnak a vírusok. A koronavírus például akár 4 napig.","shortLead":"Járványok idején a mobil kijelzőjét is érdemes gyakran tisztítani, mivel azon is megmaradhatnak a vírusok...","id":"20200302_vuhan_virus_koronavirus_mobiltelefon_kijelzo_fertozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=294f30dd-739b-41d9-9dc8-cfdc891552f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aac76ca-cda7-4d72-a5fa-60c3450673ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20200302_vuhan_virus_koronavirus_mobiltelefon_kijelzo_fertozes","timestamp":"2020. március. 02. 16:03","title":"Az új koronavírus akár 96 órán át is fertőzőképes maradhat a mobil kijelzőjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9282ac4f-76eb-47fe-9955-20147e402cda","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A félelem nem lemondási ok – figyelmeztet a Magyar Biztosítók Szövetsége.","shortLead":"A félelem nem lemondási ok – figyelmeztet a Magyar Biztosítók Szövetsége.","id":"20200302_Nem_fizet_a_biztosito_ha_utazasra_nem_javasolt_tersegben_kapja_el_a_koronavirust","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9282ac4f-76eb-47fe-9955-20147e402cda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4da07280-e97c-4554-84cc-64db6f7238d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200302_Nem_fizet_a_biztosito_ha_utazasra_nem_javasolt_tersegben_kapja_el_a_koronavirust","timestamp":"2020. március. 02. 16:41","title":"Nem fizet a biztosító, ha utazásra nem javasolt térségben kapja el a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b801f72-f987-49ee-9d63-16d50089154b","c_author":"Soós Károly Attila","category":"360","description":"Gazdasági érvekkel nehéz lenne megalapozni az eurócsatlakozás halogatását, írja közgazdász szerzőnk, hozzátéve, hogy persze a politikai megfontolások egészen másképp működnek.","shortLead":"Gazdasági érvekkel nehéz lenne megalapozni az eurócsatlakozás halogatását, írja közgazdász szerzőnk, hozzátéve...","id":"202009_hol_kesik_amagyar_euro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b801f72-f987-49ee-9d63-16d50089154b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"428507ea-65a4-406e-87b5-61443333e85a","keywords":null,"link":"/360/202009_hol_kesik_amagyar_euro","timestamp":"2020. március. 03. 13:00","title":"Soós Károly Attila: Hol késik a magyar euró?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]