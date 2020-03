Jared Leto: Ma majdnem meghaltam

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6fb55a07-b681-42d3-9791-c50d2fa70cd8","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány következményeit egyelőre nem lehet pontosan meghatározni, ám az a valószínű hogy annak nem lesznek tartós gazdasági következményei, mert a kínai hatóságok készek támogatni a gazdaságot – véli Andrea Iannelli, a Fidelity International nemzetközi alapkezelő fix kamatozású értékpapírokkal foglalkozó üzletágának befektetési igazgatója.","shortLead":"A koronavírus-járvány következményeit egyelőre nem lehet pontosan meghatározni, ám az a valószínű hogy annak nem...","id":"20200306_Trump_a_koronavirus_es_a_kozponti_bankok__ok_mozgatjak_a_piacokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fb55a07-b681-42d3-9791-c50d2fa70cd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78b627a2-a8e9-47ba-ab2b-dce48e01f194","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200306_Trump_a_koronavirus_es_a_kozponti_bankok__ok_mozgatjak_a_piacokat","timestamp":"2020. március. 06. 06:43","title":"Trump, a koronavírus és a központi bankok mozgatják a piacokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bdc2c3a-7c9c-4308-9070-2da5504f036a","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Az embereknek és államoknak is fontos sok óvintézkedést tenniük a koronavírus-járványban, hogy idővel sikerüljön ésszerűsíteni a félelmet az ismeretlentől.","shortLead":"Az embereknek és államoknak is fontos sok óvintézkedést tenniük a koronavírus-járványban, hogy idővel sikerüljön...","id":"20200306_egeszsegugy_koronavirusjarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bdc2c3a-7c9c-4308-9070-2da5504f036a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9524b8df-5d19-417e-bb38-96b42ccd7544","keywords":null,"link":"/360/20200306_egeszsegugy_koronavirusjarvany","timestamp":"2020. március. 06. 13:00","title":"Angela Merkelnek még épp időben szóltak, milyen veszélyes a kézfogás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3895086f-89ce-491f-bf53-33b955bf3037","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Műértő Power 50 – a hazai szcéna legbefolyásosabb szereplői 2019-ben / Napfény a ház falán – Edward Hopper bázeli tárlata / Élet az internet után – kiállítás a Ludwig Múzeumban / Miért fáj nekünk a NAT? – vizuális kultúra a Nemzeti alaptantervben / „Én elmentem a vásárba…” – műkereskedelemről művészszemmel / A Szent Mókus, a dakszli és a spiritus rector – a Hollósy-iskola Münchenben / Névtelenség kizárva – új törvény a műtárgypiacon

","shortLead":"Műértő Power 50 – a hazai szcéna legbefolyásosabb szereplői 2019-ben / Napfény a ház falán – Edward Hopper bázeli...","id":"20200303_Megjelent_a_Muerto_2020_marciusi_lapszama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3895086f-89ce-491f-bf53-33b955bf3037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94a0db8a-7103-40fb-89d6-ad9e816ebf10","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20200303_Megjelent_a_Muerto_2020_marciusi_lapszama","timestamp":"2020. március. 06. 10:25","title":"Megjelent a Műértő 2020 márciusi lapszáma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91b4d43e-1b23-43cd-9aa7-3d1fd2fe4b25","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több részletben kapják meg a pénzt, amiből kisajátíthatnak két Hős utcai társasházat is.\r

","shortLead":"Több részletben kapják meg a pénzt, amiből kisajátíthatnak két Hős utcai társasházat is.\r

","id":"20200306_terrorelharitasi_kozpont_epitkezes_hos_utca_kormanyhatarozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91b4d43e-1b23-43cd-9aa7-3d1fd2fe4b25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bed0bb9-9d51-44b0-baf9-9767cb5dce6f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200306_terrorelharitasi_kozpont_epitkezes_hos_utca_kormanyhatarozat","timestamp":"2020. március. 06. 07:22","title":"5,5 milliárdból építkezhet a TEK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77815af5-9d10-453f-8177-192fcc72cd55","c_author":"HVG","category":"360","description":"Erősítést kapott egykori férje budapesti luxusétterménél. Az új ügyvezető beiktatásakor vettük észre az új címet. ","shortLead":"Erősítést kapott egykori férje budapesti luxusétterménél. Az új ügyvezető beiktatásakor vettük észre az új címet. ","id":"202010_buno_erosites_vajna_ettermenel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77815af5-9d10-453f-8177-192fcc72cd55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"663d7be0-daf2-450c-8343-7f22c991cc8d","keywords":null,"link":"/360/202010_buno_erosites_vajna_ettermenel","timestamp":"2020. március. 06. 12:00","title":"Rózsadombról Hollywoodba: A cégadatok szerint már Los Angelesben van Vajna Tímea lakcíme ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a533899-6f28-4082-aad5-12dd36420b7d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"55 éves korában meghalt Fatemeh Rahbar, az iráni parlamenti képviselőnője az iráni koronavírus-járvány áldozata lett. Ő már a második parlamenti képviselő, akit a járvány vitt el. Eddig hét iráni politikus, illetve kormánytisztviselő halt meg a kórban.","shortLead":"55 éves korában meghalt Fatemeh Rahbar, az iráni parlamenti képviselőnője az iráni koronavírus-járvány áldozata lett. Ő...","id":"20200307_Ujabb_irani_parlamenti_kepviselo_halt_meg_koronavirusfertozesben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a533899-6f28-4082-aad5-12dd36420b7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f30aabf-3c7f-4afd-a831-2476c3b51618","keywords":null,"link":"/vilag/20200307_Ujabb_irani_parlamenti_kepviselo_halt_meg_koronavirusfertozesben","timestamp":"2020. március. 07. 11:10","title":"Újabb iráni parlamenti képviselő halt meg koronavírus-fertőzésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80d005cd-284f-40fb-bb40-9c4c9f19d8bd","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nem szabad most már a hívők szájába nyúlkálni se, a szenteltvíz helyett pedig szappant ajánlanak.","shortLead":"Nem szabad most már a hívők szájába nyúlkálni se, a szenteltvíz helyett pedig szappant ajánlanak.","id":"20200305_Eltunik_a_szenteltviz_jon_a_gyontatofolia_a_magyar_templomokba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80d005cd-284f-40fb-bb40-9c4c9f19d8bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1901cc09-20fc-44d7-a0e6-9dbbadda7dc0","keywords":null,"link":"/elet/20200305_Eltunik_a_szenteltviz_jon_a_gyontatofolia_a_magyar_templomokba","timestamp":"2020. március. 05. 18:36","title":"Eltűnik a szenteltvíz, jön a gyóntatófólia a magyar templomokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a770a6df-2746-4084-bce7-91e758c53ac5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Viszonylagos nyugalom uralkodik az északnyugati Idlíb tartományban – számoltak be a aktivisták és egy megfigyelő csoport.\r

","shortLead":"Viszonylagos nyugalom uralkodik az északnyugati Idlíb tartományban – számoltak be a aktivisták és egy megfigyelő...","id":"20200306_sziria_idlib_tuzszunet_putyin_erdogan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a770a6df-2746-4084-bce7-91e758c53ac5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f54ac52-a611-4e4b-8f11-84148529e3f3","keywords":null,"link":"/vilag/20200306_sziria_idlib_tuzszunet_putyin_erdogan","timestamp":"2020. március. 06. 06:13","title":"Megkezdődött a tűzszünet Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]