[{"available":true,"c_guid":"5aabee86-fa7a-41bf-a60c-afb002450b9f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány újságíró már kézbe vehette a Huawei heteken belül érkező új csúcstelefonját, de úgy, hogy eközben semmit nem láthattak a P40-ből. Néhány fontos részlet viszont így is kiderült róla.\r

","shortLead":"Néhány újságíró már kézbe vehette a Huawei heteken belül érkező új csúcstelefonját, de úgy, hogy eközben semmit nem...","id":"20200310_huawei_p40_huawei_p40_pro_okostelefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5aabee86-fa7a-41bf-a60c-afb002450b9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"594712e2-0da9-4a00-aea4-40a0201b9e01","keywords":null,"link":"/tudomany/20200310_huawei_p40_huawei_p40_pro_okostelefon","timestamp":"2020. március. 10. 16:03","title":"Szürreális bemutatón tapogathatták a Huawei új telefonját az újságírók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f9bc0d-306b-4f3d-8496-cf25f112a3b1","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A szerelvények éjjel fél kettőig fognak közlekedni pénteken és szombaton. A változás még a héten életbe lép.","shortLead":"A szerelvények éjjel fél kettőig fognak közlekedni pénteken és szombaton. A változás még a héten életbe lép.","id":"20200310_2_es_metro_4_es_metro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35f9bc0d-306b-4f3d-8496-cf25f112a3b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e51d1f70-2f34-428a-9e3a-4b4f35ec97f2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200310_2_es_metro_4_es_metro","timestamp":"2020. március. 10. 13:51","title":"Egy órával tovább jár majd a 2-es és a 4-es metró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3902943d-203d-47bd-abba-629dcd9e7461","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Csehország, Szlovákia és Románia után a lengyelek is az iskolabezárás mellett döntöttek.","shortLead":"Csehország, Szlovákia és Románia után a lengyelek is az iskolabezárás mellett döntöttek.","id":"20200311_Bezarjak_a_lengyel_iskolakat_a_jarvany_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3902943d-203d-47bd-abba-629dcd9e7461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f15be24-52ff-4e08-b5bb-3ef483e1a68f","keywords":null,"link":"/vilag/20200311_Bezarjak_a_lengyel_iskolakat_a_jarvany_miatt","timestamp":"2020. március. 11. 11:25","title":"Bezárják a lengyel iskolákat a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d7a3d08-fe09-4aec-bd3f-1805c16024c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes korábban azt mondta, a nagyobb templomokban lehetőleg tartsanak gyakrabban misét.","shortLead":"Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes korábban azt mondta, a nagyobb templomokban lehetőleg tartsanak gyakrabban misét.","id":"20200312_A_koronavirus_miatt_szabadteri_miseket_tartanak_a_nemzeti_kegyhelyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d7a3d08-fe09-4aec-bd3f-1805c16024c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff5dfc29-0272-4b8c-aad0-ba40d7384908","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_A_koronavirus_miatt_szabadteri_miseket_tartanak_a_nemzeti_kegyhelyen","timestamp":"2020. március. 12. 11:50","title":"A koronavírus miatt szabadtéri miséket tartanak a nemzeti kegyhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"422c4f82-b71b-44a5-865b-93be73a72ef8","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A koronavírus-járvány terjedése miatt Carlos Santana lemondta európai turnéját.","shortLead":"A koronavírus-járvány terjedése miatt Carlos Santana lemondta európai turnéját.","id":"20200310_Carlos_Santana_megsem_jon_Budapestre_de_Europaba_se","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=422c4f82-b71b-44a5-865b-93be73a72ef8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9321ebfe-b38d-4bf8-8edc-75ba741bbee0","keywords":null,"link":"/kultura/20200310_Carlos_Santana_megsem_jon_Budapestre_de_Europaba_se","timestamp":"2020. március. 10. 19:55","title":"Carlos Santana mégsem jön Budapestre, de Európába se","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Csak a szél okozhat némi problémát az ország egyes területein.","shortLead":"Csak a szél okozhat némi problémát az ország egyes területein.","id":"20200311_Legalabb_az_idojaras_kellemes_lesz_csutortokon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caf4da92-adef-49e8-8163-bcd47bf3da51","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_Legalabb_az_idojaras_kellemes_lesz_csutortokon","timestamp":"2020. március. 11. 19:43","title":"Legalább az időjárás kellemes lesz csütörtökön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19e993d8-6f6d-483e-a17c-b8c20ea2d170","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A városi kisautók szegmense erősen visszaszorult az utóbbi időkben, pedig villanyhajtással párosítva ezek igazán tökéletes közlekedési eszközök a nulla emissziós elvárású belvárosi övezetekbe.","shortLead":"A városi kisautók szegmense erősen visszaszorult az utóbbi időkben, pedig villanyhajtással párosítva ezek igazán...","id":"20200311_Villanyautokent_elhet_tovabb_a_Peugeot_108","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19e993d8-6f6d-483e-a17c-b8c20ea2d170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1137cedd-ccb0-4481-81c2-f727c36bfd93","keywords":null,"link":"/cegauto/20200311_Villanyautokent_elhet_tovabb_a_Peugeot_108","timestamp":"2020. március. 11. 07:58","title":"Villanyautóként élhet tovább a Peugeot 108","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c1af19e-6df0-4d0b-8d37-9ec41f4031bd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szerda este kiadott adatok szerint Olaszországban a karantén-intézkedések ellenére nem enyhül a koronavírus-járvány.","shortLead":"A szerda este kiadott adatok szerint Olaszországban a karantén-intézkedések ellenére nem enyhül a koronavírus-járvány.","id":"20200311_2_ezer_uj_fertozott_es_196_halott_egy_nap_alatt_Olaszorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c1af19e-6df0-4d0b-8d37-9ec41f4031bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8413671-145c-41e1-a5d3-a065bfa7b2ca","keywords":null,"link":"/vilag/20200311_2_ezer_uj_fertozott_es_196_halott_egy_nap_alatt_Olaszorszagban","timestamp":"2020. március. 11. 18:26","title":"2 ezer új fertőzött és 196 halott egy nap alatt Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]