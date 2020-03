Már Magyarországon is veszélyhelyzetet rendelt el a kormány a koronavírus-világjárvány miatt. A korábban ismeretlen kórokozó (a COVID-19) a kínai Vuhan városából terjedt el világszerte. A tüdőgyulladással járó megbetegedés pár hónap alatt több ezer halálos áldozatot szedett, több mint százezren fertőződtek meg. A vírus terjedésével és leküzdésével kapcsolatos fejleményeket cikksorozatunkban követheti.

Hazaengedték a kórházból Tom Hankset és a feleségét Rita Wilsont ausztrál kezelőorvosaik - írja a BBC. A házaspár most egy Queensland-i bérelt lakásba vonul önkéntes karanténba.

A múlt hét szerdán jelentette be a színész, hogy pozitív lett a koronavírus tesztjük. Akkor azt mondta, "Rita és én itt vagyunk, Ausztráliában. Kicsit fáradtnak éreztük magunkat, mintha meghűltünk volna, és fájtak a porcikáink is. Ritát időről időre rázta a hideg. Volt enyhe láz is."

Hanks és Wilson Ausztráliában forgat egy egyelőre még cím nélküli filmet Elvis Presleyről. A filmet Baz Luhrmann rendezi. Tom Hanks Presley menedzserét, Tom Parkert alakítja.

Hétfőn Idris Elba jelentette be, hogy fertőzött, majd nem sokkal utána Kristofer Hivju, a Trónok harca Óriásvész Tormundja is arról számolt be, hogy pozitív lett a tesztje.