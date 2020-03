Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az intézkedés ugyanakkor nem vonatkozik az áruforgalomra.","shortLead":"Az intézkedés ugyanakkor nem vonatkozik az áruforgalomra.","id":"20200310_Szlovenia_is_lezarja_Olaszorszaggal_kozos_hatarat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"934ae072-9dbd-4556-a86f-17a77d3c9301","keywords":null,"link":"/vilag/20200310_Szlovenia_is_lezarja_Olaszorszaggal_kozos_hatarat","timestamp":"2020. március. 10. 20:07","title":"Szlovénia is lezárja Olaszországgal közös határát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab74e867-d13b-4409-81cd-680fac2c24d0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Többen megrémültek a nagy robaj miatt.","shortLead":"Többen megrémültek a nagy robaj miatt.","id":"20200311_almennyezet_halcentrum_vendeglo_bekescsaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab74e867-d13b-4409-81cd-680fac2c24d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec76dcf8-e82e-40ba-8911-d2ae79e190e6","keywords":null,"link":"/kkv/20200311_almennyezet_halcentrum_vendeglo_bekescsaba","timestamp":"2020. március. 11. 19:12","title":"Leszakadt egy békéscsabai vendéglő mennyezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9da9376b-394b-482f-87e4-ef7257fe3ef1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kínai szálló szombaton omlott össze, a tragédiában eddig 18-an haltak meg.","shortLead":"A kínai szálló szombaton omlott össze, a tragédiában eddig 18-an haltak meg.","id":"20200310_Ket_nap_utan_mentettek_ki_egy_anyat_es_a_fiat_az_osszeomlott_karantenhotel_romjai_alol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9da9376b-394b-482f-87e4-ef7257fe3ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e8b1447-bc67-4ca5-8846-c821a6827331","keywords":null,"link":"/vilag/20200310_Ket_nap_utan_mentettek_ki_egy_anyat_es_a_fiat_az_osszeomlott_karantenhotel_romjai_alol","timestamp":"2020. március. 10. 11:12","title":"Két nap után mentettek ki egy anyát és a fiát az összeomlott karanténhotel romjai alól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"724d6614-3606-49af-abcf-d95d05f17f04","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Forradalmi Gárda öt tagja is megfertőződött.","shortLead":"A Forradalmi Gárda öt tagja is megfertőződött.","id":"20200311_Koronavirus_mar_9000_fertozott_van_Iranban_350nel_is_tobben_haltak_meg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=724d6614-3606-49af-abcf-d95d05f17f04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeb705e7-3a40-40d2-8391-6333db0e1a06","keywords":null,"link":"/vilag/20200311_Koronavirus_mar_9000_fertozott_van_Iranban_350nel_is_tobben_haltak_meg","timestamp":"2020. március. 11. 15:41","title":"Koronavírus: már 9000 fertőzött van Iránban, 350-nél is többen haltak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d2826ca-0ed9-45a2-9f14-0ccf9b380f95","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német kancellár szerint időt kell nyerni, hogy ne terhelődjön túl az egészségügyi ellátórendszer.","shortLead":"A német kancellár szerint időt kell nyerni, hogy ne terhelődjön túl az egészségügyi ellátórendszer.","id":"20200311_koronavirus_jarvany_angela_merkel_kancellar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d2826ca-0ed9-45a2-9f14-0ccf9b380f95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"349fbd60-0e73-4535-96f4-f704e0a965b4","keywords":null,"link":"/vilag/20200311_koronavirus_jarvany_angela_merkel_kancellar","timestamp":"2020. március. 11. 14:56","title":"Merkel: Az emberek 60-70 százaléka megfertőződhet koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cf6d19e-5629-4c2b-95f9-58260c5fcf5e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közelmúltban teljesen felújított régi német puttonyos egészen kiváló állapotnak örvend. ","shortLead":"A közelmúltban teljesen felújított régi német puttonyos egészen kiváló állapotnak örvend. ","id":"20200311_14_millio_forintot_kernek_ezert_a_37_eves_dizel_zoldseges_merci_kombiert_w123","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2cf6d19e-5629-4c2b-95f9-58260c5fcf5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8bd84f9-9990-457a-90d9-898f6e469185","keywords":null,"link":"/cegauto/20200311_14_millio_forintot_kernek_ezert_a_37_eves_dizel_zoldseges_merci_kombiert_w123","timestamp":"2020. március. 11. 06:41","title":"14 millió forintot kérnek ezért a 37 éves dízel zöldséges-Merci kombiért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"625819ab-0dbd-46d9-ae9c-8875e834eac4","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Sebezhető helyzetben volt Olaszország gazdasága már azelőtt, hogy megérkezett a koronavírus, most pedig félve számolgatnak az elemzők, mekkora lehet valójában a baj, és mit hoz mindez Európa számára.","shortLead":"Sebezhető helyzetben volt Olaszország gazdasága már azelőtt, hogy megérkezett a koronavírus, most pedig félve...","id":"20200310_jarvany_olaszorszag_gazdasag_gdp_virus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=625819ab-0dbd-46d9-ae9c-8875e834eac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97552ca7-f2ec-4ade-a425-d2b4eacf5f2e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200310_jarvany_olaszorszag_gazdasag_gdp_virus","timestamp":"2020. március. 10. 20:36","title":" A legfájdalmasabb pontra sújtott le a koronavírus Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25bf1fab-8e0c-4446-9151-f6a28564a8f2","c_author":"Révész Sándor","category":"kultura","description":"A Tajtékos napok hódította meg a magyar olvasót Boris Viannak, aki a fordítók álma és rémálma volt egyszerre. Ma lenne 100 éves.","shortLead":"A Tajtékos napok hódította meg a magyar olvasót Boris Viannak, aki a fordítók álma és rémálma volt egyszerre. Ma lenne...","id":"20200310_Az_alforradalmi_viszketegseg_osszmuvesze__Boris_Vian__100","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25bf1fab-8e0c-4446-9151-f6a28564a8f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f87014c-2525-47f7-b82b-1f164b35fbd4","keywords":null,"link":"/kultura/20200310_Az_alforradalmi_viszketegseg_osszmuvesze__Boris_Vian__100","timestamp":"2020. március. 10. 19:00","title":"„Van benne valami a tragikus bohócból” – 100 éves lenne Boris Vian","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]